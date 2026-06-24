Cultura

León XIV se reunió con Jon Fosse, Mircea Cărtărescu y una veintena de escritores: “Los necesitamos””

En la conmemoración por los cien años de la editorial del Vaticano, el papa defendió el valor de las letras como camino hacia la verdad. “La escritura nos dice quiénes somos”, afirmó

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Papa León XIV con escritores
El papa León XIV convocó en Roma a escritores de distintos países para el centenario de la Librería Editrice Vaticana

“Los necesitamos“, dijo el papa León XIV este miércoles a un grupo de escritores de distintas partes del mundo reunidos en Roma para conmemorar el centenario de la Librería Editrice Vaticana (LEV), la editorial de la Santa Sede fundada en 1926. El pontífice recibió a los autores en el Vaticano y pronunció ante ellos un discurso en el que reivindicó la escritura como acto de verdad, de humanidad y de aproximación a Dios, en una audiencia que reunió a algunas de las voces más reconocidas de la literatura mundial contemporánea.

La convocatoria, informó Vatican News, reunió a cerca de una veintena de escritores de distintos países, tradiciones culturales y sensibilidades religiosas. Entre los presentes figuraron el Premio Nobel de Literatura 2023, el noruego Jon Fosse; el rumano Mircea Cărtărescu; los estadounidenses Marilynne Robinson, Elizabeth Strout y Jonathan Safran Foer; los franceses Eric-Emmanuel Schmitt y Sorj Chalandon; el irlandés Colum McCann; la española Julia Navarro; y los italianos Vittorio Lingiardi, Daniele Mencarelli y Enrico Brizzi. También participaron autores vinculados a la propia LEV, entre ellos el dominico francés Adrien Candiard y los italianos Eraldo Affinati y Paolo Malaguti.

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León XIV articuló su discurso en torno a tres ejes. El primero: escribir es un acto de verdad. “La escritura nos dice quiénes somos, en qué creemos y en qué esperamos, hacia qué mundo nos dirigimos, qué futuro soñamos”, afirmó el pontífice. El Papa advirtió que la verdad no es una posesión del escritor, sino una búsqueda que se despliega en el diálogo interior con Dios y en el intercambio respetuoso con el prójimo. “Nunca somos dueños de la verdad; si acaso, es la verdad la que nos ‘conquista’”, señaló.

El segundo eje fue la escritura como acto de humanidad. León XIV subrayó que la literatura abarca el espectro completo de la experiencia humana y que leer constituye “el gran campo de entrenamiento de la humanidad” que los escritores ofrecen a sus lectores, porque, en cierto sentido, los lectores “viven” muchas vidas además de la propia. “Desarrollamos una empatía imaginativa que nos permite identificarnos con cómo los demás ven, experimentan y responden a la realidad”, dijo el Papa, y añadió que sin esa empatía no puede existir solidaridad, compasión ni misericordia. La lectura, apuntó, ayuda también a evitar tratar las propias opiniones como absolutas y a componer, “como en un mosaico, el perfil de esa verdad que siempre nos supera”.

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Papa León XIV con escritores
Entre los invitados al Vaticano estuvieron Jon Fosse, Mircea Cărtărescu, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Jonathan Safran Foer y Julia Navarro

El tercer eje fue el más audaz: “Escribir tiene que ver con Dios”. El pontífice reconoció que la afirmación podía parecer atrevida, pero la respaldó con la reflexión teológica del cardenal Timothy Radcliffe, a quien citó: “Para los cristianos, nada humano es ajeno a Cristo. Todo intento de enfrentarse a las preguntas fundamentales de nuestra vida —cómo amar, cómo ser justos, cómo ser libres, cómo afrontar el sufrimiento y la muerte— nos ayuda a comprender a Cristo, el más humano de todos”. León XIV insistió en que cuando los escritores se adentran en las profundidades de la humanidad, no están lejos de Dios, “porque allí, en medio de historias muy humanas, Dios se revela”. El Dios de la Biblia, precisó, “se manifiesta en la liberación de la esclavitud, en el nacimiento de un hijo cuando toda esperanza parecía perdida, en el amor misericordioso y fiel”, y “habla a través de eventos y encuentros, rostros e historias”.

Para cerrar, León XIV recuperó las palabras que el papa Pablo VI dirigió a los artistas en 1964 y las hizo propias: “Los necesitamos. Necesitamos su imaginación, su creatividad narrativa y su vivacidad de pensamiento. Los necesitamos para crear espacios de libertad y autenticidad, en los que la gracia divina pueda hacer resonar la promesa de consuelo y paz”. El Papa agradeció a los escritores presentes cada vez que habían “sembrado semillas de reconciliación, de encuentro y de amistad”.

La LEV fue fundada en 1926 bajo el pontificado de Pío XI con la misión de publicar y difundir oficialmente los documentos de la Santa Sede. Su centenario coincide con un momento en que el debate sobre la escritura humana frente a la generación automática de textos por inteligencia artificial atraviesa el mundo editorial y académico. La audiencia del miércoles en el Vaticano fue también la ocasión en que la LEV presentó la edición en italiano de Freedom Under Grace (Libertad bajo la gracia), una recopilación de homilías y discursos del propio León XIV escritos cuando era prior general de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2013. La publicación de la versión en inglés, a cargo Image Books, sello de Penguin Random House, está prevista para el 15 de septiembre de 2026.

[Fotos: Vatican Media]

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