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Vuelve la mítica serie de nuestra infancia 80 años después de su creación con 52 nuevos episodios

El icónico personaje creado por Astrid Lindgren protagonizará una nueva serie de animación

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Inger Nilsson, en Pippi Calzaslargas.
Inger Nilsson, en Pippi Calzaslargas.

Una niña pelirroja con dos trenzas imposibles, un vestido hecho de trapos y unas medias de colores entra como un torbellino en una casa de un pequeño pueblo sueco. No tiene padres, vive sola. Bajo su tutela, sí están, sin embargo, un pequeño mono anclado siempre a su hombro y un caballo con un aspecto similar al de un dálmata. Sus pertenencias consisten en un cofre lleno de monedas de oro, su nivel de cocina, en hacer crepes en el suelo, y su particular personalidad llega hasta la hora de dormir: duerme con los pies en la almohada.

Ella no es otra que Pippi Calzaslargas (Pippi Langstrumpf, en sueco), el personaje al que dio vida la actriz Inger Nilsson en la serie germano-sueca del mismo nombre estrenada en 1969 y basada en las novelas de Astrid Lindgren, que comenzaron a editarse en 1945.

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En España, la serie se emitió por primera vez en 1974 gracias a RTVE. Desde entonces, la ficción se ha quedado anclada de generación en generación para boombers, millenials y buena parte de la generación Z. En televisión o a través de VHS, para entonces niños, crecieron viendo las aventuras de Pippi y sus vecinos, los hermanos Tommy y Annika, maravillados por el espíritu libre de su particular vecina.

Fotograma de la serie 'Pippi Calzaslargas'.
Fotograma de la serie 'Pippi Calzaslargas'.

Ahora, 80 años después de la publicación de la primera aventura literaria de Pippi, el personaje se prepara para regresar a la pequeña pantalla. La productora StudioCanal ha unido fuerzas con Heyday Films —responsable de la saga cinematográfica de Harry Potter y de las películas de Paddington—, la compañía neerlandesa Submarine y The Astrid Lindgren Company -empresa que maneja todo los derechos de las obras de la autora- para desarrollar una nueva serie de animación basada en la popular heroína infantil.

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Una nueva serie con 52 episodios de 11 minutos

Según adelantó la revista especializada Variety, el proyecto constará de 52 episodios de 11 minutos realizados mediante animación 3D CGI y se plantea “como una nueva versión moderna” del personaje de Lindgren. La producción arrancará en octubre y contará con guiones de la escritora británica Sara Daddy, conocida por trabajos como The Night Before Christmas in Wonderland, Olga Da Polga y Tulipop Tales.

Pippi Longstocking merchandise is on display in a shop in Gamla Stan, the city's old town, in Stockholm, Sweden November 21, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger
Pippi Longstocking merchandise is on display in a shop in Gamla Stan, the city's old town, in Stockholm, Sweden November 21, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

La historia volverá a situar a Pippi en el centro de la acción. Con sus medias desparejadas, el pelo color zanahoria, las pecas, un mono sobre el hombro, una maleta repleta de monedas de oro y un caballo que puede cargar ella sola, la niña alterará para siempre la vida de Tommy, Annika y el resto de habitantes del pequeño pueblo al que llega.

El proyecto supone un nuevo capítulo para una franquicia que ha demostrado una extraordinaria capacidad para resistir el paso del tiempo. Los libros de Astrid Lindgren han vendido más de 90 millones de ejemplares en todo el mundo, han sido traducidos a 80 idiomas y continúan comercializando alrededor de 1,5 millones de copias cada año.

Los productores David Heyman, Rosie Alison y Rob Silva han destacado que el espíritu del personaje seguirá intacto. En un comunicado, han definido a Pippi como una figura “alegre, libre, juguetona, rebelde, amable y extraordinariamente resistente” cuya originalidad “sigue siendo tan fresca como siempre”. Por su parte, Sara Daddy ha asegurado que trabajar con el personaje es “un proyecto soñado” y ha subrayado su intención de preservar la independencia, la imaginación y la fuerza que han convertido a Pippi en un icono para varias generaciones de lectores. Además de la serie, las compañías implicadas trabajan también en una película basada en la historia clásica de Pippi Calzaslargas.

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