Reunió más de 200 camisetas de Messi, PSG le envió una firmada por Leo y sueña con conocerlo

Pese a su colección de camisetas de Messi, Danilo Ciancia mantiene como sueño pendiente conocer en persona al capitán argentino

Comenzó su colección hace más de una década con una pasión que, con el paso del tiempo, se transformó en un verdadero proyecto personal. Hoy, el coleccionista cordobés guarda más de 200 camisetas de Lionel Messi y reunió piezas de prácticamente todas las etapas de la carrera del capitán argentino.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Ciancia contó la historia detrás de una colección que incluye modelos de Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección argentina. También reveló cuál es una de las piezas más especiales que conserva: una camiseta firmada por Messi que recibió del PSG.

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Una pasión que creció hasta convertirse en una colección única

La historia comenzó con una camiseta y fue creciendo con los años. Lo que al principio era una afición personal se transformó en una búsqueda constante por conseguir nuevas piezas relacionadas con Messi.

“El homenaje de rendirle día a día la pasión a Leo es lo que me mueve”, explicó Ciancia. Para él, el valor de la colección no pasa por una cuestión económica, sino por todo lo que representa cada camiseta. “Lo económico en este caso no es lo que importa, sino lo afectivo, lo emocional”, aseguró.

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La colección de Messi de Danilo Ciancia incluye camisetas de Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección argentina (Infobae en Vivo)

El crecimiento de la colección incluso lo llevó a preparar un espacio especial para conservarla. En su casa cuenta con una habitación destinada exclusivamente a las camisetas, donde las mantiene protegidas para evitar que se deterioren con el paso del tiempo. “Pude tener un cuarto exclusivo para armar un museo personal”, relató.

La búsqueda de las camisetas más difíciles

La colección de Ciancia no se limita a reunir modelos diferentes. También busca variantes específicas de una misma camiseta, con detalles como parches, versiones de partido y ediciones especiales.

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“Hoy por hoy se usan muchos parches, muchos match day que identifican distintas camisetas y, por ahí, un mismo modelo hay que tenerlo cuatro o cinco veces y se hace difícil”, explicó.

Esa obsesión por los detalles también lo llevó a ser muy cuidadoso con la autenticidad de las piezas. Según contó, prefiere no arriesgarse con camisetas cuya procedencia no pueda comprobarse. “No tengo ninguna camiseta usada en partido porque es muy difícil saber la procedencia”, explicó.

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En el mundo del coleccionismo de Messi, donde las falsificaciones pueden aparecer con facilidad, Ciancia prioriza aquellas prendas cuya historia pueda verificar.

Las camisetas autografiadas de Messi incorporan sistemas de autenticidad que permiten verificar su origen en el mercado del coleccionismo (Infobae en Vivo)

La camiseta firmada por Messi que le envió el PSG

Entre todas las piezas que conserva, hay una que ocupa un lugar especial. “Las que más me gustan son las que tengo firmadas, obviamente”, sostuvo.

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Y recordó una experiencia que todavía guarda como una de las más importantes de su colección: “Tuve la suerte de que en el año 2021 el Paris Saint-Germain me envió una camiseta firmada por Leo y es una de las más importantes que tengo en la colección”.

Según explicó, las camisetas autografiadas cuentan hoy con sistemas de autenticidad que permiten comprobar su procedencia, algo fundamental en un mercado donde muchas piezas no tienen garantías.

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El sueño que todavía falta cumplir

A pesar de haber reunido más de 200 camisetas y de conservar recuerdos de casi toda la carrera de Messi, Ciancia reconoce que todavía tiene una meta que no pudo alcanzar. “El sueño pendiente es conocerlo. Es lo que lucho día a día. Lo he perseguido por todos lados”, confesó.

PSG le envió en 2021 una camiseta firmada por Lionel Messi, una de las piezas centrales de su colección (AP Foto/Ed Zurga)

El coleccionista asegura que esa búsqueda sigue siendo una motivación y que mantiene la esperanza de que algún día pueda concretarse. “Creo que en algún momento va a llegar”, afirmó.

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También recordó una experiencia que considera inolvidable: haber presenciado un Mundial y vivir un partido de Argentina en una fecha muy especial para él.

“Tuve la suerte de poder presenciar mi primer Mundial. El debut de Argentina fue justo el día de mi cumpleaños. Messi hace tres goles, Argentina gana tres a cero. Muy feliz, muy contento y la verdad que viviendo una experiencia inolvidable”, relató.

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La colección de Danilo Ciancia es mucho más que un conjunto de camisetas. Es el registro de una admiración que creció durante años y que todavía mantiene una última página por escribir: el día en que pueda conocer personalmente al jugador que inspiró todo.

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