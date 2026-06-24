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Video: Flavio Briatore reveló la condición para que Colapinto siga como titular en la Fórmula 1 con Alpine en 2027

El asesor ejecutivo de Alpine analizó el rendimiento del piloto argentino en la escudería francesa. Qué cambió desde su llegada y su llamativa reflexión sobre la multitud que lo acompañó en la exhibición en Buenos Aires

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Flavio Briatore anticipó cuándo decidirá el futuro de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, contó detalles de la evolución de Franco Colapinto en este año y medio en el equipo francés de Fórmula 1. También admitió que lo sorprendió la presencia de 600.000 personas en el road show del piloto argentino en Buenos Aires y anticipó cuándo decidirá su futuro en la Máxima.

El empresario italiano brindó una entrevista en el podcast de la F1 llamado Beyond the grid (Detrás de la grilla) y fue a fondo sobre Franco, que viene de superar en las últimas tres clasificaciones a su compañero, el experimentado Pierre Gasly.

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Briatore explicó qué cambió en Colapinto desde el año pasado. “Trabajamos muy duro con él. Se mudó a Mónaco. Lo veo mucho en Mónaco. Hablamos mucho con él. Estos jóvenes pilotos llegan a la F1 con mucha presión, y mentalmente establecerse no es fácil. Necesitamos ayudarlo”, afirmó. “Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso es seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli (Kimi) el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase, pero, sinceramente, si me preguntas, no sé. Ya veremos”.

Flavio Briatore reveló qué cambió en Franco Colapinto para consolidarse en Alpine

Luego fue consultado por su frase hacia Colapinto en la serie Drive to Survive, “eres el problema, tienes que entender”. Le preguntaron si fue duro con Franco y lo negó. Y lo argumentó: “Siempre existe esa idea de que el piloto es intocable y los mecánicos trabajan día y noche. Una noche uno de nuestros mecánicos terminó a las 2:00 de la mañana. Pero cuando hablas del piloto, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices, cuidado con esto... No es así. El piloto es el director general de la empresa. El piloto trae los resultados al equipo, y hay que decirle la verdad, lo que yo creo, y decírselo al piloto. No voy detrás a hablar con la prensa. No, voy de frente a él. ‘El problema eres tú’, así de simple. Ahora, el problema ya no es un problema porque Franco está rindiendo bien. En ese momento, sí era un problema, y se lo dije: ‘Entre tú y Pierre hay 1.000 personas trabajando para ustedes, y tienes que respetar a esas 1.000 personas que trabajan para ustedes. Claro, con diferentes salarios, pero tienes que demostrarme que haces todo lo posible para rendir’”.

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También habló sobre la exhibición de Colapinto en Buenos Aires, donde convocó a 600.000 personas el pasado 26 de abril. Más allá de la motivación por el apoyo de su público, Briatore aseguró que la mejora en Franco “ya venía desde el principio de año”. Acerca del evento en Palermo, indicó: “Nunca lo creí. Pienso en 10.000, 20.000 personas. Pero medio millón de personas viéndolo es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. Yo, de verdad, no entiendo”.

Sobre si le gustaría ver una carrera de F1 en Argentina, dijo sonriente: “Si tengo a Franco, sí. Si no tengo a Franco, no me importa”.

Flavio Briatore se sorprendió por el road show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Por último, adelantó cuándo se decidirá la continuidad de Colapinto como piloto titular para 2027. Flavio explicó: “Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes de la pausa de verano, decidiremos”.

Luego de este fin de semana quedarán tres Grandes Premios hasta el receso por el verano boreal: Gran Bretaña (5/7), Bélgica (19/7) y Hungría (26/7). Sumando Austria, serán cuatro eventos clave para el argentino que sumó puntos en cuatro de las siete fechas disputadas. En Miami logró su mejor resultado en la F1 al terminar séptimo.

Este fin de semana, Franco Colapinto buscará seguir con su cosecha de unidades en un circuito que le trae buenos recuerdos con triunfos y otros podios en categorías promocionales. De acuerdo a lo manifestado por Flavio Briatore, se viene la primera de cuatro fechas que son decisivas para su futuro.

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