La histórica sanción que recibió el jugador de Qatar que le fracturó la pierna a una figura de Canadá en el Mundial

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El Comité Disciplinario de la FIFA le impuso este miércoles una suspensión de cinco partidos al mediocampista qatarí Assim Madibo por la entrada que le fracturó la pierna izquierda al canadiense Ismaël Koné durante el partido entre Qatar y Canadá, disputado el 18 de junio en Vancouver por el Grupo B del Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol a nivel global tipificó la acción como “juego antideportivo grave”, una calificación que coloca a Madibo como el tercer jugador con la veda más extensa en la historia de los Mundiales, detrás del italiano Mauro Tassotti (8 partidos, en 1994) y el uruguayo Luis Suárez (9 partidos, en 2014).

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La jugada ocurrió en el minuto 51, con Canadá arriba 3-0. Madibo entró por detrás sobre Koné y los jugadores más cercanos percibieron de inmediato la gravedad del golpe: el canadiense quedó tendido sobre el césped con la pierna visiblemente deformada, la mano en la boca y sin posibilidad de reincorporarse. El árbitro mostró la tarjeta roja directa al qatarí, que se tomó la cabeza ante los reproches de los rivales sin atinar a reaccionar. La transmisión oficial optó por no emitir repeticiones del incidente.

Richie Laryea de Canadá le grita a Assim Madibo de Qatar después de su entrada que lesionó a Ismael Kone (REUTERS/Lee Smith)

El partido se detuvo de inmediato. Los servicios médicos ingresaron al campo con camillas y varios futbolistas formaron un círculo para resguardar la privacidad de Koné mientras el estadio guardaba silencio. El jugador, de 24 años y perteneciente al club italiano Sassuolo, fue retirado en camilla pero logró incorporarse para saludar al público antes de abandonar el terreno, lo que alivió parcialmente la tensión en las gradas.

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Koné fue sometido a una operación en Vancouver tras confirmarse fracturas en la tibia y el peroné de su pierna izquierda. No volverá a jugar en lo que resta del torneo. Madibo visitó al jugador en el hospital para ofrecerle disculpas personalmente; también lo hizo el ministro de Deportes de Qatar, según informó la Federación de Fútbol de Qatar.

La infracción (REUTERS/Albert Gea)

La expulsión de Madibo se sumó a la que había recibido Homam El-Amin, también de Qatar, a los 33 minutos del mismo encuentro. El equipo disputó toda la segunda mitad con nueve jugadores y terminó goleado 6-0, resultado que agravó su situación en la fase de grupos tras no haber podido ganar en su debut ante Suiza.

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La sanción de cinco partidos puede ser apelada ante el Comité de Apelaciones de la FIFA. El antecedente más cercano en términos de gravedad es el de Tassotti, quien recibió ocho partidos por un codazo que le rompió la nariz al español Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos 1994. El récord absoluto lo mantiene Suárez, con nueve partidos más cuatro meses de inhabilitación por morderle el hombro al italiano Giorgio Chiellini en Brasil 2014.

Pese a la sombra del incidente, Canadá celebró su primera victoria en la historia de los Mundiales. El sustituto de Koné, Nathan Saliba, marcó el cuarto gol del partido minutos después de ingresar y dedicó el tanto a su compañero lesionado: tomó su camiseta y formó un 8 con las manos durante la celebración.

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En tanto, Madibo visitó al jugador en el hospital para ofrecerle disculpas personalmente; también lo hizo el ministro de Deportes de Qatar. La Federación de Fútbol de Qatar difundió un comunicado en el que describió el gesto: “Esta visita encarna el espíritu deportivo y las buenas relaciones dentro y fuera del campo, acompañada de los mejores deseos para que el jugador se recupere pronto y vuelva rápidamente a los terrenos de juego”.