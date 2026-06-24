La película sobre Sam Altman que dirigió Luca Guadagnino no tiene quién la estrene

'Artificial' reconstruye la destitución y posterior regreso de Sam Altman a OpenAI durante la crisis interna de noviembre de 2023 (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Artificial, el largometraje casi terminado del director italiano Luca Guadagnino sobre el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se quedó sin distribuidor tras el abandono de Amazon MGM Studios, en una decisión que la industria cinematográfica vincula directamente con la alianza de 50 mil millones de dólares que la compañía selló con la firma de inteligencia artificial apenas cuatro meses atrás. La noticia fue adelantada por el sitio web de noticias tecnológicas Puck y confirmada por Variety.

La cronología del asunto es clave. El 27 de febrero de 2026, Amazon anunció una inversión inicial de 15 mil millones de dólares en OpenAI, con hasta 35 mil millones adicionales sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones. El acuerdo también convirtió a Amazon Web Services (AWS) en el proveedor exclusivo de distribución en la nube para OpenAI Frontier, la plataforma empresarial de agentes de inteligencia artificial de la compañía. Cuatro meses después, el estudio cinematográfico de esa misma corporación descartó un filme que retrata a su nuevo socio estratégico de forma que, según fuentes citadas por Variety, no resulta precisamente favorable.

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Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, tomó la decisión final tras ver el corte completo. Según Puck, la versión definitiva del filme resultó considerablemente más oscura que el guion original que se había aprobado en la etapa de desarrollo. El portavoz de la compañía ofreció una declaración que reconoce el vínculo con el cineasta sin dar explicaciones sobre los motivos reales del retiro: “Tenemos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, sin mencionar una relación de larga data que esperamos continuar. Creemos que Artificial estará mejor servida si es lanzada por un estudio diferente”, señaló la empresa en un comunicado difundido por Variety.

El filme, protagonizado por Andrew Garfield en el papel de Sam Altman, reconstruye el agitado episodio de noviembre de 2023 en que la junta directiva de OpenAI destituyó al CEO y lo reincorporó días después, en una crisis interna que sacudió al sector tecnológico global. El guion fue escrito por Simon Rich, excolaborador de Saturday Night Live, y la película ya había completado varias proyecciones de prueba con resultados positivos. El presupuesto total rondó los 40 millones de dólares. De acuerdo con un informante que vio el corte final y cuyo testimonio recoge Variety, los personajes de Altman y Elon Musk son “los menos simpáticos” y los que el público “menos apreciará”.

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La película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman no le gustó a Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

El elenco es de primer nivel. Junto a Garfield figuran Monica Barbaro como la exdirectora de tecnología de OpenAI Mira Murati, Yura Borisov como el exinvestigador jefe Ilya Sutskever e Ike Barinholtz como Elon Musk. La producción también cuenta con Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Angus Imrie, Chris O’Dowd y Mark Rylance.

La historia de Artificial con los grandes estudios no comenzó con este tropiezo. Puck reportó el año pasado que tanto Warner Bros. como Paramount habían rechazado el guion, aunque en aquel momento las objeciones se referían a su supuesta falta de dinamismo. Amazon lo adquirió en fase de guion, antes de que el director italiano se sumara al proyecto. Un dato adicional que Variety señala: Sam Altman y el CEO de Amazon Jeff Bezos mantienen una relación personal, y el primero asistió a la boda de Bezos en Venecia el año pasado.

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Tras el abandono de Amazon, la película fue proyectada ante otros estudios en busca de un nuevo distribuidor. Focus Features, la división Clockwork de Warner Bros., A24 y Netflix han declinado adquirirla. El ecosistema de Hollywood no facilita la búsqueda: A24 cuenta con el respaldo de Thrive Capital, el fondo de Josh Kushner, cuñado de Ivanka Trump, que ocupa un puesto en el consejo de administración de la productora y se encuentra entre los patrocinadores más destacados de OpenAI.

Según Variety, Mubi negocia la posible adquisición del filme, con Neon también en la órbita del proyecto. La distribuidora independiente ya tiene una relación consolidada con Guadagnino: lanzó su adaptación de Burroughs, Queer, en varios territorios internacionales, gestionó la distribución en salas en el Reino Unido de Suspiria y adquirió los derechos mundiales de su cortometraje The Staggering Girl. Si Mubi cierra la compra, una presentación en el Festival de Venecia —donde Guadagnino ha estrenado buena parte de su filmografía— gana fuerza como opción de lanzamiento.

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Artificial había fijado su estreno para principios de 2027, con el objetivo de no competir directamente con The Social Reckoning, la secuela de The Social Network (sobre la historia de Facebook) dirigida por Aaron Sorkin con Jeremy Strong en el papel de Mark Zuckerberg, prevista para el 9 de octubre en Estados Unidos. El paralelismo entre ambas producciones no es casual: la prensa especializada ha descripto el proyecto de Guadagnino como “The Social Network de la era de la inteligencia artificial”.