Cultura

La pintura de Guillermo Kuitca se convierte en cuerpo y danza en Arthaus Central

‘Nocturnos’, una pieza creada por la coreógrafa Diana Szeinblum con música en vivo sobre la obra ‘Tres noches’ se presenta el sábado 27 y domingo 28 en dobles funciones

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Diana Szeinblum - Tres noches
ArtHaus Central presenta "Nocturnos", una performance de Diana Szeinblum (foto) en diálogo con "Tres noches", pieza de Guillermo Kuitca

ArtHaus Central presenta este fin de semana Nocturnos, una performance de danza que está en diálogo directo con Tres noches (1986), una obra del artista visual Guillermo Kuitca, que forma parte de la muestra Diarios (2000-2025) . Esta exposición se exhibe en el espacio ubicado en Bartolomé Mitre 434, en el centro de Buenos Aires, y las funciones de Nocturnos se llevarán a cabo el sábado 28 y el domingo 29 de junio a las 18 y a las 20.

La propuesta surge de un encargo de ArtHaus a Szeinblum para que desarrollara una obra en sintonía con la pintura de Kuitca. El resultado es una experiencia escénica en la que la intérprete interviene el espacio entre el público en un entorno oscuro, minimalista y acolchonado, donde el cuadro Tres nochesflota sobre el fondo. El diseño de iluminación de Sebastián Francia borra los límites entre el piso y las paredes, y la música compuesta por Ismael Pinkler —ejecutada en piano por Nicolás Bacal y en electrónica por el propio Pinkler— envuelve a los espectadores durante toda la pieza.

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Nocturnos se inscribe en el contexto de Diarios (2000-2025), una muestra que reúne 45 piezas de Kuitca en lo que ArtHaus describe como el cierre definitivo de uno de los proyectos más personales del artista. La exhibición articula obras que pertenecieron a la colección Paul G. Allen –que viajaron especialmente desde ese país– con trabajos realizados entre 2005 y la actualidad. El conjunto documenta más de tres décadas de proceso creativo ininterrumpido.

La producción artística estuvo a cargo de Carolina Stegmayer y el diseño de vestuario, de Kostüme.

Diana Szeinblum - Tres noches
La performance de Diana Szeinblum surgió de un encargo de ArtHaus para crear una obra en respuesta a la pintura "Tres noches", de Guillermo Kuitca (foto)

Szeinblum es una figura de trayectoria extensa en la danza contemporánea argentina. Formó parte de la compañía FTS, bajo la dirección artística de Pina Bausch, y realizó sus estudios en la Argentina, Estados Unidos y Alemania. Entre sus obras anteriores se cuentan 34 Metros (2004, presentada en el Centro de Experimentación del Teatro Colón), Alaska (2007, que contó con el apoyo del National Performance Network), Sanson (2011, en la Compañía Nacional), Adentro! (2016, exhibida en el Complejo Teatral de Buenos Aires) y Mi contundente situación (2016, llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires). Su último trabajo fue Obra del demonio (2022), estrenada en el Teatro Nacional Cervantes en el marco del ciclo Invocaciones.

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ArtHaus Central fue fundada en 2021 por Andrés Buhar como un espacio de creación, producción y experimentación de las prácticas artísticas contemporáneas, con foco en la reconversión cultural del microcentro porteño.

Fotos: gentileza prensa de ArtHaus Central.

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