Cultura

‘Un Tal Quijote’: cuando los sueños siguen siendo una forma de resistencia

La compañía española Cascai Teatre, en gira por Argentina y Uruguay, apuesta por una lectura escénica no convencional del clásico de Miguel de Cervantes, con humor, teatro físico, clown e improvisación

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Un tal Quijote
“Un Tal Quijote”: cuando los sueños siguen siendo una forma de resistencia

Hay personajes que pertenecen a una época y otros que terminan perteneciendo a todas. Don Quijote es uno de ellos. Más de cuatrocientos años después de que Miguel de Cervantes lo imaginara cabalgando por los caminos de La Mancha, sigue apareciendo allí donde alguien se atreve a defender una idea, un sueño o una ilusión.

Cuando empezamos a trabajar en Un Tal Quijote no queríamos hacer una adaptación convencional de la novela. Tampoco nos interesaba reconstruir el universo cervantino desde una mirada académica. Lo que nos atraía era la extraordinaria vigencia del personaje. Nos preguntábamos qué quedaba hoy de aquel caballero que confundía molinos con gigantes y qué podía decirnos en un mundo aparentemente más racional, pero no necesariamente más libre.

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Descubrimos que el Quijote sigue vivo en quienes se atreven a imaginar futuros diferentes, en quienes defienden ideales que otros consideran imposibles y en quienes no tienen miedo de parecer ridículos por aquello en lo que creen. Desde esa intuición nació el espectáculo.

En nuestro trabajo teatral siempre nos han interesado los personajes que viven en los márgenes de la normalidad: extravagantes, vulnerables, contradictorios y profundamente humanos. Por eso decidimos acercarnos al Quijote desde nuestro propio lenguaje escénico: el humor, el teatro físico, el clown, la improvisación y el juego constante con el público.

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Un tal Quijote
La compañía española, en gira por Argentina y Uruguay

En Un Tal Quijote todo comienza cuando un conferenciante especializado en Cervantes y un técnico de mantenimiento coinciden accidentalmente sobre un escenario. Poco a poco la realidad se resquebraja y el universo cervantino invade el presente. El conferenciante deja de ser únicamente un experto y el operario deja de ser únicamente un trabajador anónimo. Ante los ojos del público aparecen Don Quijote y Sancho Panza.

Nos interesaba especialmente ese tránsito entre realidad y ficción. Las transformaciones suceden a la vista de todos, con pocos elementos y sin esconder los mecanismos teatrales. Nos gusta que el espectador vea cómo se construye la ilusión, porque el teatro, como el propio Quijote, es un pacto entre la imaginación y la realidad.

Durante el proceso creativo descubrimos que la relación entre Don Quijote y Sancho Panza era mucho más que un recurso cómico. En ella encontramos una metáfora profundamente contemporánea: el encuentro entre el idealismo y el sentido práctico, entre la necesidad de soñar y la obligación de convivir con la realidad. Lejos de oponerse, ambos se necesitan.

Esa idea atraviesa todo el espectáculo. Vivimos en una época donde a menudo se nos invita a ser pragmáticos y productivos. Sin embargo, creemos que las sociedades también necesitan soñadores, personas capaces de cuestionar lo establecido y de imaginar alternativas.

Un tal Quijote
La obra tendrá dos presentaciones en el Teatro Empire

Por esta razón el humor ocupa un lugar central en la propuesta. No como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para observar la realidad desde otro lugar. Nos interesa un humor que provoque carcajadas, pero que también invite a pensar y emocione.

La próxima gira por Argentina y Uruguay añade una dimensión especialmente emocionante a esta aventura. El Quijote es una de esas obras que han atravesado océanos y generaciones hasta convertirse en un patrimonio compartido. Llevar nuestra mirada sobre este personaje a países con una tradición teatral tan intensa supone una enorme alegría.

Nos ilusiona especialmente encontrarnos con el público argentino y uruguayo porque compartimos mucho más que una lengua. Compartimos una sensibilidad hacia el humor, la emoción y las historias que hablan de la condición humana. Creemos que las preguntas que plantea Don Quijote siguen resonando con fuerza a ambos lados del Atlántico: cómo defender los ideales en tiempos de desencanto y cómo preservar la imaginación en un mundo cada vez más acelerado.

Después de más de veinticinco años de trayectoria con Cascai Teatre seguimos creyendo en un teatro cercano, popular y profundamente humano. Un teatro que nace del encuentro entre actores y espectadores y que celebra la imaginación como una forma de libertad.

Un Tal Quijote es nuestra manera de reivindicar esa mirada. Una celebración de la amistad, de la imaginación y de la capacidad de defender aquello en lo que creemos. Una invitación a reír, a pensar y a recordar que, a veces, quienes parecen más locos son precisamente quienes se atreven a mirar más lejos.

*UN TAL QUIJOTE, con dirección y actuación de Marcel Tomàs. ÚNICAS 2 Funciones: sábado 4 y domingo 5 de julio a las 20.30hs Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, CABA). Entradas por Alternativa

GIRA: 12 de julio en Mar del Plata (Teatro Payró) y 14 de julio en Montevideo, Uruguay (Centro Cultural de España)

**Los autores integran Cascai Teatre

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