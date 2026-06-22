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La película basada en una novela histórica de Umberto Eco que ganó dos BAFTA: “Un thriller espiritual que se sostiene gracias a sus profundos temas”

Estrenada en 1986, la película protagonizada por Sean Connery terminó con un puñado de premios a sus espaldas

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Christian Slater and two other men in a scene from the film 'The Name Of The Rose', 1986. (Photo by 20th Century-Fox/Getty Images)

Corría octubre de 1986 cuando el cineasta francés Jean-Jacques Annaud estrenó El nombre de la rosa, la ambiciosa adaptación cinematográfica de la novela homónima de Umberto Eco. Hoy considerada un clásico del thriller histórico, la película no tuvo un recibimiento sencillo. Buena parte de la crítica italiana la recibió con frialdad e incluso hostilidad. “¡Qué delito esta rosa!”, tituló el diario Il Messaggero.

La reacción era comprensible. La novela de Eco, publicada seis años antes, había vendido millones de ejemplares en todo el mundo y se había convertido en un fenómeno literario. ¿El motivo? Una trama detectivesca inspirada en Sherlock Holmes con dos monjes como protagonistas. El fraile franciscano Guillermo de Baskerville y a su joven discípulo Adso de Melk mientras investigan una serie de asesinatos en una aislada abadía benedictina en los Apeninos italianos

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Admirador declarado de la obra del escritor italiano, el cineasta compró el libro nada más publicarse y durante cuatro años trabajó en la cinta decidido a convertirlo en su siguiente proyecto, que finalmente fue coproducida entre Italia, Francia y Alemania.

Protagonizada por Sean Connery y el entonces desconocido Christian Slater, el escocés que dio vida a James Bond interpretaba al monje franciscano, mientras que Slater daba vida al joven que documenta los acontecimientos y acompaña a su maestro en la investigación.

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El desafío de adaptar a Eco

Pese al escepticismo de la crítica, Annaud estaba convencido de que había encontrado la fórmula para trasladar a la pantalla una novela que muchos consideraban inadaptable. Para ello sacrificó parte de los extensos debates filosóficos, teológicos y semióticos presentes en el libro y reforzó los elementos de suspense y de romance.

Primer plano en blanco y negro de Umberto Eco sonriendo con gafas, y en un recuadro, la portada ilustrada de "El nombre de la Rosa" con un libro en llamas
Se publica el segundo volumen de 'El nombre de la rosa', de Umberto Eco, dibujado por Milo Manara (Lumen) (.)

Actualmente, la cinta acumula un 72% de opiniones favorables en Rotten Tomatoes por parte de 25 críticos y un 82% por parte de más de 25.000 usuarios. Por ejemplo, la crítica Mary Ann Brussat la describió como “un thriller espiritual que se sostiene gracias a sus profundos temas y sus grandes actuaciones”. Entre las valoraciones más elogiosas figura la del crítico Nick Rogers, de Midwest Film Journal, quien destacó que la película no se limita a ser un simple misterio detectivesco y que “importa tanto el porqué del crimen como quién lo cometió”.

Además, la industria también acabó premiando el trabajo de Annaud y su equipo. Connery obtuvo el BAFTA al mejor actor por su papel de Guillermo de Baskerville, mientras que la producción se alzó con otro BAFTA por su maquillaje, uno de los aspectos más celebrados de la película gracias a su detallada recreación de la Edad Media. El reconocimiento continuó en Francia, donde la cinta ganó el César a la mejor película extranjera.

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