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Las vacaciones de Laurita Fernández en París: macarons, la Torre Eiffel y ola de calor

La actriz y bailarina se tomó una pausa del éxito que tiene en calle Corrientes y armó las valijas para conocer la capital francesa

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Una mujer rubia con vestido blanco se toma el rostro con ambas manos frente a la Torre Eiffel iluminada de noche, con césped y árboles alrededor
Laurita Fernández, vestida de blanco, posa sonriente con las manos en la cara frente a la Torre Eiffel iluminada en la noche de París (Instagram)

Laurita Fernández se tomó una pausa de La cena de los tontos —la obra que protagoniza en la calle Corrientes— y cambió los focos del teatro por el sol de París. La conductora y bailarina publicó en su cuenta de Instagram el primer carrete de ese viaje, al que tituló: “Bonjour, macarrons, y 39 grados a la sombra”.

El título resume bien el programa: el saludo en francés como declaración de llegada, la parada obligada en una pastelería y el calor que acompañó cada caminata. Las fotos muestran cielos sin nubes, sombras duras sobre el adoquín y esa luz aplastante que solo aparece en las olas de calor europeas de verano.

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El recorrido arrancó de día y a pie. Una de las primeras imágenes la muestra sola en la explanada del Jardín de las Tullerías, con el cielo azul de fondo y los setos geométricos del jardín a sus espaldas. Vestido blanco con encaje, zapatillas deportivas y un pañuelo floral oscuro en el cabello: el look para enfrentar los 39 ℃ (102 ℉) sin resignar estilo. La elección de zapatillas —en lugar de sandalias— se repite en todas las fotos diurnas: París se recorre a pie, y muchos kilómetros.

Laurita Fernández sentada en un muro de piedra con la Catedral de Notre Dame de París y un río al fondo, bajo un cielo claro con árboles
Laurita en un muro con vista a la Catedral de Notre Dame de París durante sus vacaciones
Mujer joven de espaldas con pañuelo y vestimenta blanca, de pie frente a la fachada de una catedral gótica con esculturas y un rosetón
Short de jean blanco, chaleco, zapatillas y pañuelo de color para elevar un toque de color
Una mujer con vestido blanco, pañuelo en la cabeza y gafas de sol camina por un sendero de grava en un parque con setos verdes
Laurita en uno de los históricos jardines parisinos

Desde las Tullerías, el itinerario se desplazó hacia el Marais. Una foto captura la Rue du Prévôt, un callejón angosto flanqueado por muros de piedra centenaria, sin turistas a la vista. Otra imagen muestra un poste de señalización con carteles hacia la Place des Vosges, el Musée Picasso, el Musée Carnavalet y el Musée Cognacq-Jay: un mapa comprimido de uno de los sectores con mayor densidad de museos por cuadra de toda la ciudad.

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El recorrido también incluyó la orilla del Sena. Varias fotos la muestran frente a Notre-Dame de París, cuya restauración todavía convive con vallas y grúas visibles en algunas tomas. En una está sentada sobre el muro del puente, zapatillas New Balance en marrón y medias de tul, mirando hacia la catedral. En otra camina frente a la fachada principal con el pañuelo rosa cubriendo parte del rostro. En una tercera apoya los brazos sobre el parapeto con un top tejido blanco bordado con flores pequeñas.

A pocos metros, sobre la misma orilla, está Shakespeare and Company, la librería de libros en inglés que desde 1951 funciona como punto de encuentro de escritores y lectores. Laurita fotografió el cartel exterior —verde con letras doradas— y un aviso en el ingreso que dice: “Pocket your phone and let the books work their magic. This bookshop is a NO PHOTO/PHONE ZONE”. La ironía de fotografiar el cartel que prohíbe fotografiar no pasó desapercibida.

Mujer rubia con pañuelo y gafas de sol recostada en un puente con la Catedral de Notre Dame, edificios y un río al fondo
Catedral de Notre Dame de fondo y felicidad pura
Fachada de una librería con toldo verde que dice "Shakespeare and Company". Cartel con "Antiquarian Books" y un retrato de William Shakespeare. Ventanas verdes
La icónica librería Shakespeare and company, ubicada a pasos de Notre Dame
Una mujer con cabello rubio sentada en un banco de piedra, viste un vestido blanco, un pañuelo estampado y gafas de sol, frente a una pared de bloques
Laurita eligió un vestido blanco, un pañuelo en la cabeza, medias de encaje y zapatillas a juego

La parada gastronómica quedó en una sola imagen, pero con todo el protagonismo que el título anticipa: una vidriera repleta de macarons en al menos ocho sabores —verde pistache, amarillo limón, naranja, rosa frambuesa, marrón chocolate, blanco vainilla y algunos bicolor—, con bandejas de helado y bombones de chocolate al lado.

Con la caída del sol, el carrete cambió de tono. Las fotos nocturnas tienen a la Torre Eiffel como protagonista. En una, Laurita aparece de frente con las manos en las mejillas y una sonrisa abierta, con la torre iluminada en dorado detrás. En otra, la toma está desenfocada: ella de perfil, el vestido blanco recortado contra la oscuridad y las luces de la torre convertidas en puntos difusos. Esa segunda foto, más imprecisa técnicamente, tiene algo de instantánea de película.

Vitrina con bandejas de macarons rosados, verdes, amarillos y marrones. Dos recipientes con helado rojo y amarillo. Bandejas de bombones de chocolate claro y oscuro
Una vitrina de pastelería en París exhibe macarons de diversos colores, helados y bombones
Una mujer rubia de pie, vestida con un vestido blanco y zapatillas, frente a una estructura iluminada por la noche. Fondo oscuro y borroso
Con las luces de la Torre Eiffel de fondo y fuera de foco la bailarina se mostró feliz
Una mujer rubia con lentes de sol, pañuelo en la cabeza, vestido blanco y zapatillas camina en un sendero de tierra en un parque con setos altos
Laurita camina en un jardín parisino mientras disfruta de sus vacaciones en la capital francesa (Instagram)

La coherencia del guardarropa a lo largo del viaje —blanco casi exclusivo, pañuelos en el cabello, zapatillas deportivas— aparece resumida en un primer plano de cierre: aros en forma de corazón en oro, un collar fino con una inicial dorada y anillos apilados en distintos metales.

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