“Renunciá ya, si no te vamos a mandar a matar”: detuvieron a un hombre que amenazó a Patricia Bullrich

El video muestra dos agentes de la Policía Federal Argentina escoltando a un hombre esposado en un camino de tierra. Un vehículo policial oscuro con luces encendidas es visible al fondo. Este arresto, parte de un operativo federal, se realizó en Jujuy por amenazas a Patricia Bullrich. Se incautó un teléfono móvil.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal arrestó este miércoles a un hombre acusado de amenazar de muerte a la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, a través de una aplicación.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el operativo estuvo supervisado por el Ministerio de Seguridad y se llevó a cabo en la provincia de Jujuy, donde se logró dar con el sospechoso. Bullrich es la exministra de la cartera mencionada anteriormente y es la presidenta de la bancada libertaria en la Cámara Alta.

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La investigación se originó a partir de la detección de una serie de mensajes enviados mediante el perfil de una red social de mensajería. Según la información oficial, las amenazas rezaban: “Vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!” (sic). Al tomar conocimiento de los mensajes, se alertó de inmediato al personal de la División Delitos Constitucionales de la PFA, que inició tareas de campo para identificar al responsable.

Las pesquisas contaron con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo. A partir de rastreos en redes sociales, bases de datos públicas y privadas, y sistemas policiales, los efectivos lograron identificar a un hombre como presunto titular del usuario investigado.

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Un hombre fue detenido en Jujuy por amenazar de muerte a Patricia Bullrich (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas de inteligencia determinaron que el sospechoso se encontraba en la ciudad de Palma Sola, municipio de Santa Bárbara, provincia de Jujuy. Específicamente, se estableció que residía en un inmueble ubicado en los monoblocks conocidos como “Las goteras”, próximos a la Ruta Nacional 25. Ante esa información, los efectivos se trasladaron a la provincia para continuar con el procedimiento.

Los policías avisaron al Juzgado Federal de Jujuy N°1, a cargo del juez Esteban Eduardo Hansen, cuya Secretaría Penal N°2, a cargo del doctor Sebastián Galli, ordenó el allanamiento al domicilio. El operativo contó con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, y culminó con la aprehensión del sospechoso.

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Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular como material de prueba, desde el cual habrían sido enviados los mensajes intimidatorios. El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interviniente bajo el cargo de “amenazas”.

Otro detenido por amenazas a Bullrich

El arresto en Jujuy no fue el único caso reciente vinculado a amenazas contra la senadora. El Ministerio de Seguridad Nacional informó en febrero de este año la detención de un simpatizante de la organización Antifa en la Ciudad de Buenos Aires, igualmente acusado de intimidaciones contra Bullrich.

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Durante el allanamiento en un domicilio del barrio porteño de Villa Crespo, los agentes incautaron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás.

Un detenido por amenazar a la senadora Patricia Bullrich

También se hallaron cinturones con municiones de grueso calibre, cuchillos largos, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos electrónicos vinculados a tecnología y hackeo, además de botellas de vidrio, sogas y materiales para la fabricación de cócteles molotov.

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Entre los objetos confiscados se encontraban banderas con inscripciones antifascistas, banderas del movimiento Antifa, 12 pines con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, junto a banderas de Palestina. La investigación se había iniciado en mayo de 2025, tras la detección de publicaciones intimidatorias en una red social de imágenes y videos. Una de ellas exhibía el rostro de Bullrich acompañado de la frase: “Muerte a los enemigos del pueblo”.

Según la información oficial, el implicado habría actuado como promotor y articulador entre movimientos de jubilados y organizaciones de izquierda radicalizada, con participación en movilizaciones vinculadas a esos sectores. El operativo se realizó bajo la orden del mismo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, con intervención de la Secretaría N°8. El detenido, argentino de 37 años, quedó a disposición de la justicia por los delitos de “amenazas e intimidación pública”.

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