El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Mariana Fabbiani: “Siempre han sido violentas conmigo”

Wanda Nara irrumpió en DDM y protagonizó un cruce con Mariana Fabbiani por el espacio que el programa les dio a las abogadas de Mauro Icardi (Video: DDM, América TV)

Lo que arrancó como una aparición para aclarar versiones sobre la salud de una de sus hijas terminó en uno de los cruces más tensos que Wanda Nara protagonizó en los últimos tiempos. La empresaria irrumpió en el programa DDM (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, y le recriminó a la conductora el espacio que su ciclo le dio a las abogadas de Mauro Icardi, con un ida y vuelta que subió de temperatura hasta derivar en reproches personales y frases que sorprendieron al panel.

El detonante inmediato fue la difusión pública de una lesión que habría sufrido una de sus hijas. Wanda relató que, tras las declaraciones de la abogada Elba Marcovecchio en un streaming, su teléfono no paró de sonar. “Ayer me llamó todo el mundo, compañeritas de colegio de mi hija, mamás, el director de la prepaga de mis hijas, todos asustados y preocupados, porque la abogada de Mauro anunció abiertamente en un streaming que mi hija tiene una tremenda lesión”, dijo, visiblemente indignada. Y apuntó directamente contra Marcovecchio y Lara Piro: “Se cansaron de decir pavadas esta abogada y la otra. Cuando ella habla de que yo confundo, me parece que las principales confundidas son ellas dos”.

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Wanda Nara cuestionó a Elba Marcovecchio y Lara Piro por difundir en un streaming una lesión de una de sus hijas

La tensión con Fabbiani escaló cuando Wanda dejó caer una frase que la conductora no esperaba. “No me gustaría, Mariana, cruzarte en un evento y salir por el otro lado para no verte la cara, porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”, le dijo. Fabbiani reaccionó de inmediato: “No recuerdo nunca haber dicho que sos una mala madre”. Wanda no retrocedió: “Mala madre no, pero conocés a mi hermana, me conocés a mí, conocés a mi familia”. La conductora intentó reencauzar el diálogo recordando que esa misma tarde había arrancado el programa reconociendo lo difícil de la situación de Wanda, pero el intercambio ya había tomado otra dirección.

El momento de mayor tensión llegó cuando Wanda cuestionó directamente la línea editorial del programa. “No entiendo por qué le dan tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia hacia una mamá”, disparó. Fabbiani le respondió con una pregunta directa: “¿Vos me estás cuestionando a mí que saque al aire a las abogadas?”. Wanda confirmó: “Me parece que siempre han sido violentas conmigo”. La conductora defendió su postura con firmeza: “La verdad que ni vos ni yo tenemos la misma vida, tenemos una realidad completamente diferente y mi negocio no es para nada darle el lugar a dos abogadas. Tratamos el tema con la mayor seriedad posible”. Y agregó que en numerosas oportunidades había salido a defenderla públicamente: “Te hemos defendido un montón de veces, Wanda”.

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La cuota alimentaria que Wanda Nara reclamaría por sus dos hijas con Mauro Icardi ascendería a 30.000 dólares mensuales, según trascendió

Entre los temas que Wanda puso sobre la mesa también apareció el episodio de los piercings de su hija. Según relató, la menor apareció con dos perforaciones nuevas en una oreja, sin que nadie le consultara. “Que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja... esto pasó hace una semana y yo lo tengo que salir a contar por la exposición que tuvieron”, dijo. Aclaró que la niña tampoco puede ingresar al colegio con cinco aritos a causa de una infección y que la decisión la tomó el padre unilateralmente. “Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay cosas que como padres tenemos que consensuar”, remarcó.

El conflicto económico también tuvo su espacio. La cuota alimentaria que Wanda reclamaría por sus dos hijas con Mauro Icardi ascendería a 30.000 dólares mensuales, cifra que Marcovecchio calificó como “desproporcionada para vivir en Argentina” en declaraciones a Intrusos (América TV). Wanda, por su parte, aclaró que no dijo nunca que no recibió ningún pago: “Yo no dije que nunca recibí un peso. Yo recibí un pago que fue destinado a una deuda de las nenas”. También mencionó que la Justicia instó a ambas partes a resolver sus diferencias de manera directa: “Lo que pidió la Justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas, porque cuando nos ponemos de acuerdo, se resuelven”.

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Al cierre del intercambio, Fabbiani reconoció que comprende la dificultad de la situación que atraviesa Wanda, pero también señaló que el conflicto tiene aristas que involucran a ambas partes. “Me pongo en tu lugar y digo: ‘qué difícil lo que está viviendo’, pero, al mismo tiempo, me pongo del otro lado y entiendo que hay un conflicto económico entre ustedes”, dijo la conductora, en una de las frases que mejor resumió la postura del programa frente al caso.