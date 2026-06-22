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Margaret Atwood, la escritora de ‘El cuento de la criada’: “Si los tiempos se vuelven más oscuros, España podría convertirse en un santuario del saber”

La autora canadiense ha dado un discurso en la Universidad de Granada donde ha abordado temas como la censura, la inteligencia artificial y el valor de la literatura

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La escritora canadiense Margaret Atwood. (EFE/EPA/ESTELA SILVA)
La escritora canadiense Margaret Atwood. (EFE/EPA/ESTELA SILVA)

“Prometo que este discurso no ha sido escrito por inteligencia artificial sino por mí”. Con estas palabras empezaba Margaret Atwood su discurso frente a la audiencia reunida en el Hospital Real de Granada. La escritora canadiense, responsable de obras tan memorables como El cuento de la criada, se encontraba este lunes en la ciudad andaluza para recibir el título de doctora honoris causa por la Universidad de Granada (UGR), cita que ha aprovechado para dirigir unas palabras sobre asuntos tan diversos como la crisis de las humanidades, el auge de la censura, la amenaza de la inteligencia artificial y los riesgos de las crisis internacionales.

Atwood ha situado el foco sobre Estados Unidos, país que, según sus palabras, fue “un faro de libertad” durante la Guerra Fría pero que ahora protagoniza un fenómeno inquietante: “Nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros como ahora en las bibliotecas y escuelas”. La autora de El cuento de la criada ha lamentado que “algunos partidos políticos reivindican la libertad de expresión cuando están en la oposición, pero cuando llegan al poder promueven restricciones y ejercen presión sobre los medios”.

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En este contexto, la autora ha advertido sobre la fragilidad de los derechos y ha alertado sobre la facilidad con la que pasan de ser promesas a convertirse en obstáculos para el debate social. “La censura no es algo nuevo: cada sociedad tiene su propia versión de lo inefable, lo tabú, lo traicionero, lo blasfemo; pero es una cuestión de tema, grado y tipo”. La inteligencia artificial le preocupa, sobre todo ante la posibilidad de que acabe convirtiéndose en una suerte de “policía del pensamiento”, al estilo de lo que George Orwell imaginaba en su clásico distópico 1984.

La provincia de Alberta en Canadá retira '1984' y 'El cuento de la criada' de las escuelas
Las portadas de las influyentes obras distópicas 'El Cuento de la Criada' de Margaret Atwood y '1984' de George Orwell, clásicos que continúan resonando en la sociedad actual.

Crisis global, medioambiente y el futuro de España

La escritora ha integrado todas sus preocupaciones en lo que ha denominado una “tormenta perfecta” de conflictos internacionales: “Crisis económica, guerras en Ucrania, Gaza e Irán, y la degradación del medioambiente”. Asimismo, ha advertido sobre la extinción de especies y la destrucción de hábitats: “Necesitamos oxígeno para respirar, y si destruimos la vida de los océanos, se acabará”.

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En ese contexto, España, en opinión de la escritora, se encuentra en una posición privilegiada, ya que, al contrario que otros países de Occidente, “no es probable que se convierta en una dictadura totalitaria en un futuro próximo”, ha sostenido, subrayando además su “rica historia y notable diversidad cultural”. Ha sido entonces cuando ha preguntado en voz alta: “¿Podría ser que si los tiempos se vuelven más oscuros, España se convierta —como lo fue Irlanda durante la Edad Media— en un santuario para la preservación de la alfabetización y el aprendizaje? No es algo descabellado”.

Tráiler de 'Los testamentos', la nueva serie inspirada en el universo literario de Margaret Atwood. (Disney Plus)

La autora ha reiterado su defensa de las humanidades como “el área del conocimiento que enseña a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente a quienes son diferentes a uno mismo”. Para ella, escribir y leer literatura es un acto de empatía y aprendizaje profundo: “Una novela literaria (nos dicen los neurólogos) es lo más cerca que estarás, en términos de actividad cerebral, de estar dentro de la mente, el corazón y el alma de otra persona”.

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