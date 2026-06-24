Plan Cero Ocio podría generar un ahorro de 600 millones al gobierno costarricense

El Plan Cero Ocio de Costa Rica apunta a un ahorro de más de 600 millones de colones para el Estado. (Foto cortesía Ministerio de Justicia y Paz)

El Plan Cero Ocio implementado por el gobierno de Costa Rica apunta a un ahorro de hasta 600 millones de colones para el Estado, según datos presentados durante la última conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial. El programa, en ejecución desde hace varios meses bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Paz, busca transformar el tiempo de los privados de libertad en actividades productivas en beneficio de la sociedad y la infraestructura nacional.

La presidenta Laura Fernández explicó que la iniciativa ofrece a las personas en prisión la posibilidad de realizar tareas de limpieza, mantenimiento y remodelación en espacios públicos, donde antes solo existía inactividad.

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“Esta oportunidad que se nos está dando es para devolverle a la sociedad y para decirle a la sociedad que sí se puede. Que tomamos malas decisiones, pero aquí estamos, ya una nueva vida, regenerados y reconociendo nuestros errores del pasado, pero yendo hacia el futuro”, afirmó uno de los privados de libertad que participan en el programa.

El impacto económico se refleja directamente en los presupuestos de instituciones como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Según el subdirector de la Policía Penitenciaria, Roy Brenes, solo en 2025 la recolección de basura en rutas nacionales del área metropolitana demandó casi cien millones de colones, mientras que el corte de maleza en la vía requirió cerca de 500 millones de colones.

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Las acciones del Plan Cero Ocio permiten cubrir esas necesidades sin recurrir a empresas privadas, lo que representa un ahorro “de más de 600 millones de colones en el mantenimiento de vías nacionales”.

El Ministerio de Justicia y Paz coordina el Plan Cero Ocio para que privados de libertad realicen tareas productivas en espacios públicos. (Foto cortesía Ministerio de Justicia y Paz)

El programa se extiende más allá del mantenimiento vial. Las cuadrillas de privados de libertad han trabajado en la circunvalación norte, frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en la autopista Florencio del Castillo, entre San José y Cartago.

Además, el plan incluye la limpieza de playas como Guanica en Guanacaste, Moín en Limón, Chatarrita y El Roble en Puntarenas, así como tareas en escuelas y delegaciones policiales de distintas provincias. El ministro de Justicia y Paz,Gabriel Aguilar, detalló: “Actualmente, playa Guanica en Guanacaste, playa Moín en Limón, playa Chatarita en Puntarenas, playa el Roble en Puntarenas. Con el Ministerio de Educación Pública, dentro de estos 15 días de vacaciones en julio, van a realizar labores de mantenimiento en zonas verdes, limpieza y pintura en:

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Conservatorio Castela en Heredia

Escuela Abelardo Rojas en La Panera de San Carlos

Escuela Cocolí en Cartago

Escuela Mique Pinto en Alajuela

Escuela Hernán Rodríguez Centeno en Limón

CTP de Liverpool en Limón

CTP Barranca en Puntarenas”.

El CONAVI concentró parte del impacto económico del Plan Cero Ocio, que cubre la recolección de basura y el corte de maleza en rutas nacionales. (Foto cortesía Ministerio de Justicia y Paz)

La colaboración con municipalidades ha permitido ampliar el alcance del programa. El presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), José Miguel Jiménez, señaló que diversas municipalidades “han dicho sí al programa Cero Ocio, que ha innovado las cosas que antes negaban y que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia”.

Entre las tareas propuestas figuran la limpieza de parques, ríos, playas y la ejecución de obras de infraestructura básica.

Uno de los objetivos centrales del Plan Cero Ocio es ofrecer una alternativa al ocio en los centros penitenciarios y fortalecer la reinserción social. La presidenta Fernández subrayó: “Superbueno, que trabajen para que paguen un poco lo que han hecho”.

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Las personas participantes reciben hidratación y alimentación durante las labores, el plan contempla la posibilidad de incentivos económicos en el futuro, una vez que se apruebe la ley que respalda el programa en la Asamblea Legislativa.

Laura Fernández afirmó que el Plan Cero Ocio busca transformar la inactividad en prisión en labores de limpieza, mantenimiento y remodelación. (Foto cortesía)

En las últimas semanas, las acciones del plan se han enfocado en la limpieza y mantenimiento de vías metropolitanas, playas, centros educativos, así como en el apoyo a delegaciones policiales y espacios públicos.

El ministro Aguilar indicó que se mantienen conversaciones con más municipalidades para ampliar la cobertura a nivel nacional y destacó que el plan ya está “en ejecución y plena coordinación con las otras entidades y los otros Poderes”.

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El gobierno insiste en que la implementación del Plan Cero Ocio se traduce en disciplina, orden y oportunidades de reinserción, mientras reduce costos para el Estado. Esta línea de acción se suma a medidas más amplias para combatir la delincuencia, con énfasis en la integración de los privados de libertad a labores comunitarias.