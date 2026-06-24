Política

Ley de Sociedades: Sturzenegger defendió el proyecto y avaló el guiño de Milei a la inteligencia artificial

El ministro de Desregulación expuso en el Senado y dio detalles de la propuesta de Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO). Otro funcionario dejó en claro que quedan afuera quienes no identifiquen a beneficiarios finales y que se respetan consejos de la UIF y el GAFI

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Reunión de la Comisión de Legislación General con la participacion del Ministro Federico Sturzenegger en el salón Illia del Senado de la Nacion. Buenos Aires, 24 de junio de 2026. Fotos: Santiago Pezzini / Comunicación Senado.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante la exposición de esta tarde en la comisión de Legislación General de la Cámara alta (Fotos: Prensa Senado)

En una reunión en la que el oficialismo senatorial -que comanda Patricia Bullrich- ni siquiera consiguió el quorum inicial en la comisión de Legislación General -se esperaron los 30 minutos reglamentarios y luego se continuó con el tercio de la misma- , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario además buscó blindar un guiño de la administración libertaria hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos.

Según Sturzenegger, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa. “¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el ministro, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal.

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Al inicio del encuentro disertó la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán. Tras conceptos generales de una normativa vigente desde 1972, mencionó siete ejes: fortalecer la autonomía de la voluntad de los socios -Estado deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo organizar sus negocios-; ordenar reglas comunes y luego las de cada subtipo; simplificación de la actividad empresarial; digitalización profunda -libros contables, por caso-; reducción de discrecionalidad de organismos públicos -continúa la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación-; inclusión de nuevas figuras de la economía; e instrumentos flexibles de financiamiento e inversión.

Seguido a ello, el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.

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Reunión de la Comisión de Legislación General con la participacion del Ministro Federico Sturzenegger en el salón Illia del Senado de la Nacion. Buenos Aires, 24 de junio de 2026. Fotos: Santiago Pezzini / Comunicación Senado.
Sturzenegger disertó -ambos, a su derecha- junto a la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez

Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.

Tras ello, llegó el turno de Sturzenegger. Dijo que hay dos planos sobre las nuevas tecnologías: las sociedades automatizadas por robots -un subtipo de SA, pero de gestión por software o robots; y las DAO, administradas por inteligencia artificial pero con posibilidad de contratar humanos para diversas tareas. “A mediados de los ‘80, Irlanda tenía un ingreso promedio del 60%; a mediados de los 2000, 20 años después, era de 115% del promedio de la Unión Europea”.

Desde el kirchnerismo, Martín Soria (Río Negro) no perdió la chance para defenestrar a Sturzenegger y relacionar el proyecto con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) impulsadas durante el macrismo y luego utilizadas en el pasado, según relató, por bandas del narcotráfico, como “Los Monos”. También mencionó los parámetros del Papa sobre este tema y alertó sobre el domicilio electrónico, que será considerado válido y vinculante para los casos en los que no exista sede física. Quien objetó otros puntos y realizó consultas extra fue el chaqueño Jorge Capitanich, las cuales fueron bien recibidas por los representantes del Ejecutivo.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Al final de la reunión, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), informó que la discusión continuará en asesores y se descarta que habrá lista de invitados. Así, se estima que el análisis de la ley seguirá por, al menos, varias semanas.

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