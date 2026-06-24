El Ballet Estable del Teatro Colón estrena “Alicia en el País de las Maravillas”

El Ballet Estable del Teatro Colón estrenará en la Argentina "Alicia en el País de las Maravillas" del 16 al 27 de julio de 2026 bajo la dirección de Julio Bocca

El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, trae al escenario del coliseo porteño el estreno argentino de Alicia en el País de las Maravillas (Alice’s Adventures in Wonderland), un ballet en dos actos con coreografía de Christopher Wheeldon y música de Joby Talbot que llega con la producción del Royal Danish Ballet y el Royal Swedish Ballet. Las funciones se extenderán del 16 al 27 de julio de 2026.

La obra tuvo su primera representación mundial el 28 de febrero de 2011 en la Royal Opera House de Londres y desde entonces recorrió los principales escenarios del mundo. Su llegada al Teatro Colón (Tucumán 1171) marca el debut de esta producción en el país, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección musical de David Briskin. El montaje estará a cargo de los maestros repositores Jason Fowler, Dustin Layton y Jillian Vanstone, con guion y dramaturgia de Nicholas Wright.

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La puesta de "Alicia en el País de las Maravillas" se apoya en la escenografía y el vestuario de Bob Crowley, las proyecciones de Jon Driscoll y Gemma Carrington y efectos escénicos del teatro contemporáneo.

La producción se distingue por su escala visual: la escenografía y el vestuario de Bob Crowley, las proyecciones de Jon Driscoll y Gemma Carrington y un trabajo de títeres y efectos escénicos que recrean el universo de Wonderland con recursos del teatro contemporáneo. La crítica internacional, desde el estreno londinense, señaló el despliegue técnico como uno de los rasgos más llamativos del espectáculo.

Wheeldon y Wright son fieles al libro original de Lewis Carroll: casi todos los personajes y episodios de la novela están presentes, con la sola excepción de la Falsa Tortuga y el Grifo. La adaptación incorpora un prólogo ambientado en Oxford en 1862, que establece los equivalentes reales de los personajes fantásticos. Carroll mismo aparece como el Conejo Blanco; un mago se transforma en el Sombrerero Loco; un rajá visitante encarna a la Oruga; y la autoritaria madre de Alicia se convierte en la Reina de Corazones. La Alicia de esta versión tiene 15 años —no los siete del libro— y comparte un hilo narrativo romántico con Jack, el jardinero que luego se convierte en la Sota de Corazones.

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"Alicia en el País de las Maravillas" llegará al Teatro Colón con coreografía de Christopher Wheeldon, música de Joby Talbot y la producción del Royal Danish Ballet y el Royal Swedish Ballet

La partitura de Talbot, de impronta cinematográfica y vocación bailable, acompaña una coreografía que alterna números de conjunto —como el vals del jardín de verano y la secuencia neoclásica de la baraja— con pas de deux de factura más íntima. El segundo acto presenta al Gato de Cheshire como uno de los momentos de mayor inventiva escénica: el personaje está dividido en partes manipuladas por un grupo de bailarines vestidos de negro que lo hacen aparecer, flotar y desvanecerse sobre el escenario.

El espectáculo está concebido para el público familiar, aunque no esquiva el humor negro: la escena de la cocina de la Duquesa, con su maquinaria de matadero y sus cadáveres en sartenes gigantes, convive con momentos de ternura y comedia. El juicio final, con el Sombrerero Loco como testigo, cierra el relato antes del pas de deux de Alicia y la Sota.

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Las funciones de martes a sábado comenzarán a las 20; las del domingo 19 y domingo 26 de julio, a las 17. Las entradas están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del teatro, de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

Fotos: Carlos Villamayor / prensa Teatro Colón.