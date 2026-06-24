Política

Adrián Ravier asumirá como vocero el viernes y brindará su primera conferencia de prensa el 30 de junio

El funcionario renunció a su banca como diputado nacional por La Pampa y se prepara para comenzar su rol como portavoz del Gobierno. Cómo será su agenda

Guardar
Google icon
Adrián Ravier Alianza La Libertad Avanza
Adrián Ravier renunció a su banca en la Cámara de Diputados y asumirá como nuevo vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei (@adrian.ravier)

El economista Adrián Ravier dejó su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y se convertirá formalmente en el nuevo vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei. La transición se formalizó este miércoles, cuando el cuerpo legislativo aceptó su renuncia al escaño que ocupó en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. En su reemplazo juró Martín Matzkin.

El viernes próximo será su presentación oficial en Casa Rosada. Está prevista para las 11 horas y será transmitida en vivo. Según informó el propio Ravier a través de sus redes sociales, el acto estará abierto a la sala de periodistas, lo que marca el tono de apertura con el que el nuevo vocero quiere inaugurar su gestión. Cinco días después, el martes 30 de junio a las 11 horas, encabezará su primera conferencia de prensa como portavoz, instancia en la que estará disponible para responder preguntas de los periodistas acreditados.

PUBLICIDAD

La designación no llegó de forma abrupta. Milei se refirió al nombramiento el martes 23 de junio durante su participación en la Fundación Faro, donde describió a Ravier como una pieza clave para que los cambios económicos de su gestión trasciendan el debate técnico y lleguen al conjunto de la ciudadanía. El presidente destacó que ambos comparten no solo afinidad ideológica, sino también trabajo editorial conjunto: publicaron recientemente el libro La batalla por la macroeconomía.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, frente al Congreso
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, frente al Congreso

Con ese respaldo explícito, Ravier asume un rol que combina la comunicación institucional con la divulgación económica en un momento en que el Gobierno busca explicar el rumbo de su política monetaria ante una audiencia más amplia que la de los especialistas. Su agenda de los próximos días traza ese objetivo: dos apariciones públicas en menos de una semana, ambas con acceso directo a la prensa.

PUBLICIDAD

El propio Ravier definió el espíritu con el que encarará esa primera rueda de preguntas: con “transparencia, información y rigor técnico”, según sus palabras. El economista subrayó que recibe el cargo “con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva”, en una declaración que acompañó el anuncio de su renuncia legislativa.

Antes de llegar al Congreso, Ravier construyó una trayectoria extensa en el ámbito académico y en la difusión de las ideas liberales. Esa formación es precisamente la que Milei valoró en público al referirse a su nuevo vocero. “La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a los argentinos”, afirmó el presidente en la Fundación Faro.

Tuit del nuevo vocero Adrián Ravier

El mandatario también trazó el contexto en el que Ravier deberá operar como portavoz. Milei sostuvo que el Gobierno “ha encendido todos los motores del crecimiento” y que, en ese escenario, la demanda de dinero subirá mientras la tasa monetaria permanece fija, lo que —según sus palabras— conducirá a “aniquilar la inflación”. Ese diagnóstico, de alta densidad técnica, es el tipo de contenido que el nuevo vocero deberá traducir para el público general.

Al despedirse de su banca, Ravier agradeció a los ciudadanos pampeanos que “depositaron su confianza” en él y le permitieron ser “su voz en el Congreso más reformista de la historia”, en sus propias palabras. Destacó haber ejercido el mandato “con la misma convicción” con la que abrazó las ideas de la libertad a lo largo de su vida académica y política, trazando así una línea de continuidad entre su paso por el Legislativo y su nuevo rol en el Ejecutivo.

El nuevo vocero llega luego de la controversia en la que se vio envuelto el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ejercía ese rol y por estos días está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Esa situación había vuelto dificultosa sus apariciones públicas para comunicar los actos de Gobierno.

Temas Relacionados

Javier MileiCasa RosadaLa Libertad AvanzaAdrián RavierÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputados, en vivo: en medio de las críticas por el caso Adorni, comenzó el debate por el Súper RIGI

El oficialismo apuesta a una sesión clave para avanzar con su agenda económica tras haber bloqueado el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete

Diputados, en vivo: en medio de las críticas por el caso Adorni, comenzó el debate por el Súper RIGI

Ley de Sociedades: Sturzenegger defendió el proyecto y avaló el guiño de Milei a la inteligencia artificial

El ministro de Desregulación expuso en el Senado y dio detalles de la propuesta de Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO). Otro funcionario dejó en claro que quedan afuera quienes no identifiquen a beneficiarios finales y que se respetan consejos de la UIF y el GAFI

Ley de Sociedades: Sturzenegger defendió el proyecto y avaló el guiño de Milei a la inteligencia artificial

Se profundiza la interna peronista: el fuerte cruce entre Magario y Berni en el Senado bonaerense

El ex ministro le dijo a la vicegobernadora que ella y Kicillof fueron elegidos en sus cargos gracias a Cristina Kirchner. Nadie del MDF pidió la palabra para contestar y defender al gobernador. Se acordaron designaciones para el Consejo de la Magistratura

Se profundiza la interna peronista: el fuerte cruce entre Magario y Berni en el Senado bonaerense

Pablo Salinas: “El escándalo de Adorni penetró muy profundamente y ya es un problema para todo el Gobierno”

El politólogo analizó en Infobae a la Tarde el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete, las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza y el escenario electoral que empieza a configurarse hacia 2027

Pablo Salinas: “El escándalo de Adorni penetró muy profundamente y ya es un problema para todo el Gobierno”

El PRO pidió la interpelación de Manuel Adorni en el Senado y se diferencia de la postura del bloque en Diputados

El espacio del partido amarillo envió una iniciativa para que el jefe de Gabinete se presente en la Cámara Alta. Ayer, en cambio, no habían dado quórum en una sesión de Diputados para interpelarlo

El PRO pidió la interpelación de Manuel Adorni en el Senado y se diferencia de la postura del bloque en Diputados

DEPORTES

EN VIVO: Brasil empata con Escocia en el cierre del grupo por el Mundial 2026

EN VIVO: Brasil empata con Escocia en el cierre del grupo por el Mundial 2026

Reunió más de 200 camisetas de Messi, PSG le envió una firmada por Leo y sueña con conocerlo

Video: Flavio Briatore reveló la condición para que Colapinto siga como titular en la Fórmula 1 con Alpine en 2027

La futbolista “más viral” del mundo anunció su compromiso con su nueva pareja: la romántica propuesta de casamiento

La histórica sanción que recibió el jugador de Qatar que le fracturó la pierna a una figura de Canadá en el Mundial

TELESHOW

La explosiva versión de Yanina Latorre sobre la pelea de la China Suárez con Mauro Icardi: “Armó escándalo y golpeó puertas”

La explosiva versión de Yanina Latorre sobre la pelea de la China Suárez con Mauro Icardi: “Armó escándalo y golpeó puertas”

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Mariana Fabbiani: “Siempre han sido violentas conmigo”

Las vacaciones de Laurita Fernández en París: macarons, la Torre Eiffel y ola de calor

Natalie Weber contó que rastrea por celular a Mauro Zárate y lo llamó en vivo: “Si no atiende, se pudre”

Camila Morrone compartió sus preparativos para ver a la Selección tras afirmar su fanatismo por Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

El Gobierno de Guatemala ordenó gestionar la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

Secuestro en Matiguás: una bebé arrebatada en El Alacrán y la agonía de una madre nicaragüense que busca a su hija

Rusia condenó a siete años de prisión a un dirigente opositor por publicar datos sobre bajas civiles en Ucrania

Plan Cero Ocio podría generar un ahorro de 600 millones al gobierno costarricense