Adrián Ravier asumirá como vocero el viernes y brindará su primera conferencia de prensa el 30 de junio

Adrián Ravier renunció a su banca en la Cámara de Diputados y asumirá como nuevo vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei (@adrian.ravier)

El economista Adrián Ravier dejó su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y se convertirá formalmente en el nuevo vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei. La transición se formalizó este miércoles, cuando el cuerpo legislativo aceptó su renuncia al escaño que ocupó en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. En su reemplazo juró Martín Matzkin.

El viernes próximo será su presentación oficial en Casa Rosada. Está prevista para las 11 horas y será transmitida en vivo. Según informó el propio Ravier a través de sus redes sociales, el acto estará abierto a la sala de periodistas, lo que marca el tono de apertura con el que el nuevo vocero quiere inaugurar su gestión. Cinco días después, el martes 30 de junio a las 11 horas, encabezará su primera conferencia de prensa como portavoz, instancia en la que estará disponible para responder preguntas de los periodistas acreditados.

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La designación no llegó de forma abrupta. Milei se refirió al nombramiento el martes 23 de junio durante su participación en la Fundación Faro, donde describió a Ravier como una pieza clave para que los cambios económicos de su gestión trasciendan el debate técnico y lleguen al conjunto de la ciudadanía. El presidente destacó que ambos comparten no solo afinidad ideológica, sino también trabajo editorial conjunto: publicaron recientemente el libro La batalla por la macroeconomía.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, frente al Congreso

Con ese respaldo explícito, Ravier asume un rol que combina la comunicación institucional con la divulgación económica en un momento en que el Gobierno busca explicar el rumbo de su política monetaria ante una audiencia más amplia que la de los especialistas. Su agenda de los próximos días traza ese objetivo: dos apariciones públicas en menos de una semana, ambas con acceso directo a la prensa.

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El propio Ravier definió el espíritu con el que encarará esa primera rueda de preguntas: con “transparencia, información y rigor técnico”, según sus palabras. El economista subrayó que recibe el cargo “con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva”, en una declaración que acompañó el anuncio de su renuncia legislativa.

Antes de llegar al Congreso, Ravier construyó una trayectoria extensa en el ámbito académico y en la difusión de las ideas liberales. Esa formación es precisamente la que Milei valoró en público al referirse a su nuevo vocero. “La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a los argentinos”, afirmó el presidente en la Fundación Faro.

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El mandatario también trazó el contexto en el que Ravier deberá operar como portavoz. Milei sostuvo que el Gobierno “ha encendido todos los motores del crecimiento” y que, en ese escenario, la demanda de dinero subirá mientras la tasa monetaria permanece fija, lo que —según sus palabras— conducirá a “aniquilar la inflación”. Ese diagnóstico, de alta densidad técnica, es el tipo de contenido que el nuevo vocero deberá traducir para el público general.

Al despedirse de su banca, Ravier agradeció a los ciudadanos pampeanos que “depositaron su confianza” en él y le permitieron ser “su voz en el Congreso más reformista de la historia”, en sus propias palabras. Destacó haber ejercido el mandato “con la misma convicción” con la que abrazó las ideas de la libertad a lo largo de su vida académica y política, trazando así una línea de continuidad entre su paso por el Legislativo y su nuevo rol en el Ejecutivo.

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El nuevo vocero llega luego de la controversia en la que se vio envuelto el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ejercía ese rol y por estos días está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Esa situación había vuelto dificultosa sus apariciones públicas para comunicar los actos de Gobierno.