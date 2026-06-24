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La futbolista “más viral” del mundo anunció su compromiso con su nueva pareja: la romántica propuesta de casamiento

La suiza Alisha Lehmann recibió el anillo de parte de Montel McKenzie en una playa y compartió las fotos

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Alisha Lehmann
Alisha Lehmann se comprometió con su novio Montel McKenzie en la playa (Instagram)

La suiza Alisha Lehmann, conocida como la futbolista “más viral” por sus más de 15 millones de seguidores en Instagram, anunció su compromiso con su pareja, Montel McKenzie, con una publicación que generó miles de reacciones en las redes sociales. En el posteo se ve a la jugadora recibiendo el anillo en una playa.

“Para siempre y siempre”, escribió Lehmann en una publicación en conjunto con su futuro esposo. Además, la jugadora de 27 años que milita en el Leicester City de Inglaterra subió cuatro fotografías en la que se ve el momento de la romántica propuesta por parte de McKenzie, quien le hizo entrega del anillo de compromiso.

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De acuerdo con medios ingleses, los rumores de compromiso entre la delantera suiza y el jugador semiprofesional que es conocido por su participación en el reality show Love Island, ya habían circulado en mayo, después de que ambos visitaran una joyería y McKenzie dejara en redes un emoji de candado y llave en una foto juntos. En ese momento, un representante de la pareja negó que estuvieran comprometidos, publicó The Sun.

Alisha Lehmann
Montel McKenzie le da el anillo de compromiso a Alisha Lehmann (Instagram)

Actualmente, Lehmann es entrenadora del equipo de futsal MVPs United en The Baller League, donde juega McKenzie. La relación se hizo pública en enero y avanzó rápidamente. La futbolista de la selección de Suiza mantuvo antes una relación de cuatro años con el jugador brasileño del Aston Villa Douglas Luiz, que terminó el año pasado. Ambos ficharon por la Juventus en 2024, y Lehmann ayudó al equipo femenino a ganar la Serie A.

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Por su parte, McKenzie se hizo conocido en el programa de entretenimiento Love Island en 2023, donde se emparejó con Leah Taylor antes de ser eliminado el día 38. En enero de 2025 regresó en la edición televisiva de All Stars, pero permaneció cinco días.

Antes de su relación con McKenzie, Alisha Lehmann y Douglas Luiz confirmaron su separación, que se convirtió en un conflicto expuesto en redes sociales, monetizado por la futbolista suiza y alimentado por diferencias de fondo sobre la fama, la intimidad y la forma de habitar la vida pública. Según The Sun, la ruptura no solo derivó en nuevas relaciones para ambos, sino también en una rivalidad mediática que mantiene el foco sobre dos figuras del fútbol europeo cuya vida sentimental atrae tanta atención como su carrera.

Alisha Lehmann
El momento de la propuesta de casamiento de Montel McKenzie a Alisha Lehmann en una playa (Instgram)

Una de las consecuencias más visibles apareció después del quiebre: Lehmann abrió una cuenta en Fanvue con una suscripción mensual de unas tres libras esterlinas, equivalentes a 3,50 euros, y cobra hasta 22 libras esterlinas, unos 25,80 euros, por contenido exclusivo, incluidas imágenes provocativas como una serie titulada “Hora de la ducha”. El diario británico presentó ese movimiento como un contraste con el perfil más reservado que Douglas Luiz sostuvo durante la relación.

La historia tomó otra dimensión cuando ambos llegaron a la Juventus el año pasado en un doble desembarco sentimental y deportivo que sugería un proyecto compartido en Turín. Ese traslado coincidió con un momento desigual para la pareja: mientras el brasileño atravesaba una etapa condicionada por lesiones, Lehmann sumó dos goles en sus primeros 11 partidos con el equipo femenino de la Vecchia Signora.

De acuerdo con el medio británico, el punto de quiebre había comenzado antes, a finales de 2022, cuando una discusión por la publicación de un calendario sensual derivó en una primera separación. Hubo una reconciliación breve, pero las mismas tensiones reaparecieron: desacuerdos sobre la gestión de la imagen pública, la exposición mediática y el uso de las redes sociales como escenario de la intimidad.

Una fuente citada por la publicación resumió ese contraste con una frase directa: “Douglas es bastante reservado, mientras que a Alisha le encanta potenciar su imagen. Él deseaba con desesperación que Alisha estuviera a su lado en Italia, pero al final simplemente no funcionó”.

Alisha Lehmann
Alisha Lehmann, enamorada de Montel McKenzie

La futbolista suiza dio rápidamente vuelta de página y conoció a Montel McKenzie, ex participante del reality Love Island. Douglas Luiz, también de 27 años, está en pareja con Duda Gaspar, modelo brasileña de 19 años e hija de Edu Gaspar, ex figura del Arsenal y actual director global de fútbol del Nottingham Forest.

En las últimas semanas, la tensión volvió a ocupar el centro de la escena por supuestos intercambios en Instagram que fueron capturados y difundidos por seguidores. Ante una fotografía de McKenzie, Luiz habría escrito: “Así la tuve durante mucho tiempo, amigo”.

La respuesta atribuida a Lehmann apareció poco después en sus historias: “Sigue adelante, guapo, lo tenías diminuto. Mi novio actual casi me deja sin aliento, jajaja”. Aunque algunos usuarios pusieron en duda la autenticidad de esas capturas, el episodio exhibió el nivel de exposición que rodea a la expareja.

Desde su entorno, citado por The Sun, describieron esa dinámica en términos explícitos: “Montel y Alisha están muy enamorados. Apenas pueden quitarse las manos de encima en privado, y a ella le encanta que el mundo lo vea públicamente”. Esto quedó afirmado con la reciente propuesta de casamiento.

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Alisha Lehmann y Montel McKenzie se abrazan en la playa tras la propuesta de casamiento (Instagram)

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