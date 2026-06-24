El BID restableció formalmente sus relaciones con Venezuela tras aceptar al nuevo representante designado por Caracas

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles la reanudación formal de sus vínculos con Venezuela al reconocer a Calixto José Ortega Sánchez como nuevo gobernador del país ante la institución. La medida marca el restablecimiento de las relaciones institucionales que permanecían suspendidas desde hace más de siete años, aunque no implica por ahora la habilitación de nuevos créditos para Caracas.

La decisión fue comunicada tras una consulta entre los países miembros del organismo y supone el reconocimiento de la representación presentada por el régimen venezolano. En un comunicado, el BID informó que “tomó nota del nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como Gobernador ante las Asambleas de Gobernadores” y precisó que la designación tiene efecto inmediato.

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El organismo añadió que, en esta nueva etapa, buscará profundizar el trabajo técnico sobre la situación venezolana.

“A medida que Venezuela avanza en su recuperación, el Grupo BID enfocará sus esfuerzos en brindar apoyo al pueblo venezolano, basándose en años de información, análisis y experiencia regional”, señaló la entidad.

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La decisión restablece los canales formales de interlocución entre ambas partes después de un prolongado período de distanciamiento. Las relaciones quedaron paralizadas en 2019, cuando el banco reconoció a representantes vinculados al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, una determinación que derivó en la interrupción de los contactos con el régimen de Nicolás Maduro.

Calixto José Ortega Sánchez fue reconocido como nuevo gobernador de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo

Con la aceptación de Ortega Sánchez, Venezuela recupera una representación oficial dentro de la estructura de gobernanza del BID. Entre sus primeras responsabilidades estará la designación de un director ejecutivo que represente al país ante la institución desde Washington, donde se encuentra la sede central del organismo multilateral.

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Antes de asumir responsabilidades recientes en el área económica, Calixto Ortega dirigió el Banco Central de Venezuela durante varios años y también ocupó cargos diplomáticos y funciones relacionadas con el sector energético.

El anuncio del BID se produce en un contexto de cambios más amplios en la relación entre Venezuela y los organismos financieros internacionales. Durante los últimos meses, distintas instituciones multilaterales comenzaron a revisar su vínculo con Caracas, en medio de modificaciones políticas y económicas registradas en el país.

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Sin embargo, la normalización institucional no supone automáticamente una normalización financiera. Venezuela mantiene obligaciones pendientes con el BID acumuladas durante años de interrupción de pagos. Esas obligaciones deberán ser abordadas mediante negociaciones específicas antes de que pueda plantearse el acceso a nuevas herramientas de financiamiento.

Fuentes vinculadas al organismo señalaron que la existencia de deuda pendiente continúa siendo uno de los principales asuntos por resolver en la relación bilateral. El monto acumulado ronda los 2.500 millones de dólares y cualquier avance hacia programas de crédito requerirá acuerdos sobre su reembolso, refinanciación o reestructuración.

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Fachada del Banco Central de Venezuela en Caracas, captada en 2018 (REUTERS)

La decisión adoptada por el banco tiene principalmente un alcance institucional. Permite restablecer la representación venezolana dentro de los órganos de gobierno del BID y reactivar los mecanismos formales de cooperación y diálogo técnico. No obstante, los procesos vinculados a préstamos, desembolsos o nuevos proyectos seguirán sujetos al cumplimiento de requisitos financieros y administrativos.

Para Venezuela, el paso dado por el BID representa el fin de una etapa de aislamiento dentro de uno de los principales organismos de desarrollo de América Latina y el Caribe. Para la institución, supone retomar una relación con un país miembro que permanecía prácticamente congelada desde 2019.

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Aunque todavía quedan asuntos pendientes para una plena normalización financiera, el reconocimiento del nuevo gobernador abre una vía formal para discutir los próximos pasos entre ambas partes y redefine la relación entre Caracas y el principal banco de desarrollo de la región.