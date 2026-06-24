Guatemala

El Gobierno de Guatemala ordenó gestionar la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

La medida quedó establecida en el Acuerdo 104-2026, firmado por el presidente Bernardo Arévalo, tras un pedido de los familiares del Nobel y con gestiones diplomáticas ante Francia a cargo de dos ministerios

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Miguel Ángel Asturias
(FILES) Miguel angel Asturias, 1967 Litterature Nobel Prize read his awarded book "Mulata de Tal" (Mulatta and Mr Fly), in Paris 19 November 1967. The remains of Guatemalan poet and nobel Prize winner Miguel Angel Asturias will be repatriated from France to Guatemala City, his family announced on June 9, 2024, 50 years since his death. (Photo by AFP)

El Gobierno de Guatemala ordenó la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias desde Francia mediante el Acuerdo 104-2026, una medida firmada por el presidente Bernardo Arévalo que busca conmemorar la vida y la obra del Nobel de Literatura y cumplir una solicitud presentada por su familia para que sus restos sean trasladados al país.

El acuerdo dispone que, una vez concluido el traslado, los restos del escritor sean depositados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala. El texto fue publicado este miércoles 24 de junio en el Diario de Centro América, con lo que las instituciones involucradas ya pueden avanzar en los trámites administrativos y diplomáticos.

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La decisión alcanza al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Cultura y Deportes, que deberán actuar dentro de sus competencias para concretar el proceso. La cancillería deberá realizar las gestiones ante las autoridades francesas por medio de la representación diplomática de Guatemala acreditada en ese país.

El Ministerio de Cultura y Deportes, a su vez, tendrá a su cargo los procedimientos para recibir y depositar los restos en el recinto cultural que lleva el nombre del autor. El acuerdo indica que la medida se adopta con el propósito de conmemorar su legado artístico y literario.

Hombre barbudo agachado coloca libro sobre ofrenda floral blanca y tela azul/blanca en tumba. Tres personas observan de pie. Entorno de jardín con árboles y piedra
El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala coordinó en París con el Instituto Cervantes y la embajada en Francia las acciones para el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Los restos de Asturias serán trasladados desde Francia al centro cultural que lleva su nombre

Miguel Ángel Asturias Rosales recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, reconocimiento que consolidó su proyección internacional por obras como El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Falleció en Madrid, España, en 1974, y sus restos reposan actualmente en el cementerio Père-Lachaise, en París.

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El Ejecutivo sostiene en los considerandos del acuerdo que la Constitución Política de la República establece como obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional. También menciona la emisión de disposiciones orientadas a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación.

Ese marco es el que sustenta formalmente la instrucción a las dos carteras para poner en marcha la repatriación. La medida, según el texto oficial, responde tanto al homenaje a una de las figuras centrales de la literatura guatemalteca y latinoamericana como al pedido de su familia.

Guatemala y Francia ya coordinan actos de despedida antes del retorno

De forma paralela al acuerdo, autoridades de Guatemala y Francia mantuvieron una reunión en París para continuar las gestiones vinculadas al retorno de Asturias. En ese encuentro participaron el ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas, el director del Instituto Cervantes de París José María Martínez Alonso y el embajador de Guatemala en Francia Rubén Estuardo Nájera Contreras.

La reunión permitió fortalecer la coordinación entre el ministerio y las entidades involucradas en el proceso. Allí también se acordó organizar homenajes de despedida en distintos espacios culturales de Europa antes del retorno de los restos a Guatemala.

Las autoridades coincidieron en que el proceso tiene una relevancia histórica y cultural que excede el plano administrativo. Según lo conversado en París, la repatriación también estará acompañada por acciones orientadas a reconocer y difundir el valor literario, intelectual y simbólico de la obra de Asturias.

Esos actos de despedida en Europa, de acuerdo con lo resuelto en la capital francesa, buscarán resaltar la proyección internacional de su legado y su influencia en la literatura universal, en especial en el ámbito hispanoamericano. El proceso, además, fue presentado por el Ministerio de Cultura y Deportes como una acción vinculada con la memoria colectiva y el patrimonio cultural del país.

La familia Asturias y el sector cultural vinculan la repatriación con la identidad nacional

Sandino Asturias Valenzuela explicó recientemente que la decisión no fue sencilla. “El retorno no fue una decisión fácil, porque tenía que pasar el retorno, y este es el inicio del retorno”, afirmó, según la información difundida por la Editorial Piedrasanta.

El nieto del Nobel también vinculó la llegada de los restos con la construcción de una relación activa con la obra del escritor. “Nos hace más y mejores guatemaltecos”, dijo, al sostener que ese regreso permitirá mantener vivo el diálogo con su legado artístico.

La antología Retorno, estar de paso, siempre de paso estará disponible a partir del 20 de febrero de 2026, según la Editorial Piedrasanta. El proyecto propone una reinterpretación de la producción poética de Asturias mediante ilustraciones, esculturas, fotografías y propuestas conceptuales.

De acuerdo con la editorial, el volumen fue impulsado junto con la Fundación Miguel Ángel Asturias y la Fundación Rozas Botrán. La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia a partir de la obra del escritor y acompañar, desde el arte contemporáneo, el proceso de repatriación.

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