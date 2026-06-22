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Crítica de ‘La casa del dragón’: la tercera temporada supera las expectativa gracias a un primer episodio que remite a ‘Juego de Tronos’

Acaba de aterrizar en HBO Max el capítulo de inicio de este ‘spin-off’ de la obra de fantasía creada por George R.R. Martin

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La Casa Del Dragón presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada.

Tras el éxito apoteósico ce Juego de Tronos, estaba claro que el universo creado por George R.R. Martin se iba a ir ampliando por muchos de sus frentes abiertos. El primero de los ‘spin-off’ llegaría con la adaptación del libro de 2018 titulado Fuego y sangre, dedicado a contar la guerra civil que se produjo entre la dinastía Targaryan siglos antes del nacimiento de Daenerys (Emilia Clarke).

La primera temporada de La casa del dragón sentó las bases de una historia fundamentada entre las luchas de poder dentro de un clan lastrado por la locura y la posesión de dragones, así como por la relación entre dos mujeres, Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Alicient (Olivia Cooke), primero de amistad, y más tarde de rivalidad a través de sus hijos por hacerse con el trono de hierro.

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La segunda temporada constituyó una especie de transición que a muchos decepcionó, pero el inicio de la tercera temporada vuelve a contar con los elementos esenciales de la saga que la han convertido en un clásico de la cultura popular: grandes batallas épicas, momentos de intimidad reveladores y muertes inesperadas. Un cóctel que vuelve a funcionar a la perfección en este arranque con un capítulo espectacular.

La batalla que todos los fans esperaban

Se esperaba mucho de la batalla del Gaznate, y no ha defraudado. El choque enfrenta a la flota leal a Rhaenyra Targaryen, dirigida por Corlys Velaryon (Steve Toussaint), con la Triarquía, aliada para romper el bloqueo naval sobre Desembarco del Rey.

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Un guerrero con barba gris y armadura de cuero levanta un hacha con los brazos abiertos, rodeado de otros guerreros en un bosque denso con estandartes
Una imagen de 'La casa del dragón', tercera temporada, la lucha comienza (HBO MAX)

La batalla naval del Gaznate sirve para disipar las dudas que dejó la segunda temporada, criticada por parte del público por carecer de grandes clímax tras un encargo reducido de diez a ocho episodios. El enfrentamiento, dirigido por Loni Peristere y supervisado por el ‘showrunner’ Ryan Condal, es grandioso, pero también apenas deja espacio para una satisfacción real: las victorias dentro de la guerra civil Targaryen son pírricas. Así, el primer episodio liquida de inmediato la acumulación de expectativas de hace dos años.

Había que empezar a lo grande, con todo lo que se esperaba, pero lo mejor está por llegar, ya que los cuatro capítulos que HBO Max ha facilitado a la prensa, podrían considerarse como los mejores de toda la serie, por su tono más íntimo, más irónico y menos dependiente de la escala gigantesca de los combates. En definitiva, lo que, en esencia era Juego de Tronos.

Una mujer de perfil con cabello rubio trenzado y vestida con ropa oscura adornada, mirando hacia abajo con una luz cálida al fondo
Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen en una escena de la exitosa serie de HBO, House of the Dragon. (HBO MAX)

Eso no quiere decir que la acción no aumente, al contrario, pero hay una profundidad moral dentro de las conversaciones, así como grandes frases en torno a la victoria y el fracaso, la vida y la muerte.

Regresa la relación entre Rhaenyra y Alicent

Así, la relación entre Rhaenyra y Alicent volverá a convertirse en eje en los posteriores episodios, y su desarrollo será de lo más estimulante, consiguiendo trasladar a su vínculo décadas de agravios, afecto residual, resentimiento y duelo sin quedar atrapadas en la complejidad genealógica del relato.

Además, esta temporada intenta abrir el foco hacia las consecuencias sociales del conflicto a través de una mirada a las crisis presupuestarias, al deterioro institucional y a una Poniente gobernada por oligarquías en lucha.

Hombre de cabello blanco, vestido con túnica oscura y parche negro en el ojo derecho, sostiene una espada. El fondo es un interior de castillo oscuro
Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en 'La Casa del Dragón', retratado con su distintivo parche ocular y cabello platinado, portando una espada en un sombrío escenario de castillo. (HBO MAX)

Las guerras de clase latentes, una escena de “comerse a los ricos” en el episodio tres y la idea, defendida por Condal, de que los dragones funcionan como equivalente de armas nucleares dentro de un equilibrio de destrucción mutua asegurada, estarán presentes para dotar de consistencia a la trama.

Se ha confirmado que la cuarta temporada será la última. En cualquier caso, este inicio de la tercera tanda de episodios demuestra que la serie todavía tiene muchos cartuchos en la recámara a la hora de seguir disparando buenos y mejores tiros para situar a esta fantasía épica como una digna heredera de su predecesora.

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