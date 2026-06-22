Cultura

La cueva de Altamira tendrá “un gemelo digital” para reforzar la conservación

La iniciativa recreará la cavidad con un sistema que combinará cartografía, registros del subsuelo y lecturas en directo aportadas por dispositivos que controlan el microclima interior

Guardar
Google icon
El sistema permitirá reproducir modelos predictivos generados con inteligencia artificial para el estudio del estado de la cueva de Altamira
El sistema permitirá reproducir modelos predictivos generados con inteligencia artificial para el estudio del estado de la cueva de Altamira

El Ministerio de Cultura está llevando a cabo un “gemelo digital” de la cueva de Altamira, Patrimonio de la Humanidad, para reforzar su conservación con una plataforma que va a integrar la geometría de la cavidad, información geoespacial y datos en tiempo real de su interior recogidos por sensores ambientales.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España y el Museo Nacional Centro de Investigación de Altamira están encargados de coordinar la gestión de esa plataforma, que está desarrollando Ineco, empresa pública de ingeniería del Ministerio de Transportes.

PUBLICIDAD

La plataforma “colaborativa” reunirá todos los datos geoespaciales, de sensores ambientales e históricos de la cueva y permitirá la reproducción de modelos predictivos generados con inteligencia artificial.

Así, toda la información estará disponible y accesible para los distintos investigadores y conservadores que trabajan en el estudio y mantenimiento de la cueva de Altamira.

PUBLICIDAD

El archivo histórico y científico del museo se incorporará al sistema para ofrecer una visión global, precisa y actualizada del estado de Altamira
El archivo histórico y científico del museo se incorporará al sistema para ofrecer una visión global, precisa y actualizada del estado de Altamira

Todos esos datos, articulados a través de un único sistema, se complementarán, además, con el archivo histórico y científico del museo, permitiendo por primera vez disponer de una visión global, precisa, y continuamente actualizada del estado de la cueva.

Según señala el Ministerio de Cultura, esta capacidad de integración no solo mejora la investigación y la gestión, sino que abre la puerta a una nueva forma de entender la conservación del patrimonio.

Uno de los grandes avances del proyecto, añade el ministerio que dirige Ernest Artasun, es la incorporación de modelos predictivos basados en inteligencia artificial, que van a permitir anticipar posibles alteraciones en el microclima de la cueva mediante el análisis de variables como el CO2 o el radón, así como identificar patrones a partir de datos históricos.

De este modo, se refuerza la metodología de trabajo en conservación preventiva y se mejora la capacidad de gestión de los protocolos y la toma de decisiones para el control de los riesgos de deterioro, cuestión clave para preservar el arte rupestre en las mejores condiciones posibles.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/Pedro Puente Hoyos (archivo) y archivo.

Temas Relacionados

Cuevas de AltamiraPatrimonio culturalInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gabriela Mistral, escritora chilena: “Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia”

La demoledora vigencia de una de las máximas más descarnadas de la gran poeta y educadora latinoamericana. Un manifiesto humanitario escrito en la posguerra que expone la deuda histórica de los adultos con los niños y que resume el corazón ético de una intelectual irrepetible

Gabriela Mistral, escritora chilena: “Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia”

Tip de ortografía del día: descanso o entretiempo, mejor que media parte

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día: descanso o entretiempo, mejor que media parte

El cuerpo y la historia del arte argentino, al centro de una muestra que también se toca

La exhibición “Dóciles”, de Maximiliano Venturini y Sergio Lamanna en la galería Cecilia Caballero, reúne textiles, instalaciones y piezas móviles que activan al visitante desde lo íntimo hasta lo político

El cuerpo y la historia del arte argentino, al centro de una muestra que también se toca

“Mi niñera de la KGB”: Laura Ramos, en una historia real y personal de espionaje en Uruguay

La autora argentina recuerda a la mujer que la cuidaba de niña en Montevideo mientras operaba para los servicios soviéticos, y relata una misión en la que buscó sepulturas infantiles para sustraer identidades

“Mi niñera de la KGB”: Laura Ramos, en una historia real y personal de espionaje en Uruguay

La belleza de la semana: Pedro Lira, el hombre que “inventó” el arte chileno

La historia del abogado que colgó las leyes por los pinceles y se convirtió en el máximo motor cultural del siglo XIX, inmortalizando la historia oficial, pero también abriendo los ojos de la región hacia el realismo social

La belleza de la semana: Pedro Lira, el hombre que “inventó” el arte chileno

DEPORTES

Los secretos de Erling Haaland: rituales matutinos, alimentación atípica y métodos de recuperación extrema

Los secretos de Erling Haaland: rituales matutinos, alimentación atípica y métodos de recuperación extrema

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Sistema con luces para cuidar el césped y refrigeración: los detalles del impactante estadio en Dallas donde jugará Argentina

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Joaquín Levinton contó un detalle que marcó su infancia en la mesa de Mirtha Legrand: “No hablé hasta los 4 años”

Joaquín Levinton contó un detalle que marcó su infancia en la mesa de Mirtha Legrand: “No hablé hasta los 4 años”

El conmovedor recuerdo de Gustavo Conti a Silvina Luna en el día que hubiera cumplido años: “De mi corazón”

Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje: el video inédito

“Nunca las llamaron”: Nico Vázquez habló de la posible participación de Bandana en la nueva edición de Popstars

El llanto de Andrea del Boca al recordar a su padre Nicolás en Gran Hermano: “Lo extraño cada día”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles por tercera quincena consecutiva

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles por tercera quincena consecutiva

Al menos ocho lesionados durante balacera al interior de una cervecería en San Salvador

JD Vance dijo que Irán aceptó el regreso de los inspectores de la agencia atómica de la ONU

Las FDI abatieron a dos terroristas de Hamas que violaban el cese del fuego en Gaza

Gabriela Mistral, escritora chilena: “Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia”