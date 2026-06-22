Gobierno de Guatemala fija el techo del presupuesto 2027 en unos 23,813 millones USD en la propuesta que presentará ante el Congreso

La infografía presenta los principales datos del presupuesto de Guatemala para 2027, incluyendo el techo de Q181.500 millones, inversiones estratégicas y los riesgos fiscales asociados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas de Guatemala presentó los lineamientos del presupuesto de 2027 con un techo de Q181,500 millones, una propuesta que incorpora inversiones estratégicas por Q19,100 millones y eleva el déficit previsto a 3.7% del PIB, en un escenario marcado por riesgos fiscales asociados al precio internacional del petróleo, el fenómeno de El Niño y otros choques climáticos e institucionales.

Durante el taller “Aspectos Importantes del Presupuesto 2027”, realizado dentro del proceso de Planificación y Presupuesto Abierto 2027 junto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el ministerio detalló que los ingresos tributarios proyectados ascienden a Q131,635 millones. Esa cifra representa el 72.5% del financiamiento total del techo presupuestario.

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El viceministro de Administración Financiera Walter Figueroa explicó que el financiamiento del techo se completa con Q37,500 millones de endeudamiento, de los cuales Q3.800 millones provendrían de préstamos y Q33,670 millones de bonos del Tesoro. A eso se suman Q6,173 millones entre financiamiento del déficit y saldos de caja.

El subdirector de Análisis y Política Fiscal del Minfin Enrique Alejandro García advirtió que una alteración en los precios internacionales del petróleo y los fertilizantes, o los efectos de El Niño sobre la agricultura y la generación de energía, podrían reducir la recaudación tributaria y obligar al Estado a recurrir a deuda para atender emergencias. También mencionó presiones derivadas de eventos climáticos extremos, riesgos de gobernanza y cargas previsionales.

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García sostuvo que el país dispone de mecanismos de respuesta inmediata, entre ellos fondos emergentes y seguros paramétricos. Según la exposición oficial, esa capacidad forma parte de una política fiscal que busca reforzar la prevención y la transparencia frente a escenarios de estrés.

El Ministerio de Finanzas de Guatemala presentó el presupuesto 2027 con un techo de Q181.500 millones y un déficit previsto de 3,7% del PIB. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Las inversiones estratégicas suman Q19,100 millones y concentran recursos en puertos, vivienda y transporte

La asignación prioritaria para 2027 asciende a Q19.100 millones, equivalentes a 1,8% del PIB. El componente de mayor peso es la modernización de Puerto Quetzal, con Q4,800 millones, una intervención planteada para elevar la competitividad externa del país y cuya preinversión ya comenzó tras la firma de una carta de oferta y aceptación con el gobierno de Estados Unidos.

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Figueroa indicó que esos Q4.800 millones equivalen aproximadamente a USD 600 millones. Añadió que el fondo para proyectos viales prioritarios recibirá Q3,517 millones y que el fondo de primera vivienda tendrá una asignación de Q1,200 millones.

El paquete de gasto estratégico incluye además Q8.754 millones destinados a metas presidenciales. En ese bloque aparecen Q3.200 millones para rutas de desarrollo e infraestructura, Q1,200 millones para reducción de pobreza y malnutrición, y otros Q1,200 millones para electrificación rural.

La desagregación presentada por el funcionario agrega Q654 millones para modernización de aeropuertos, Q532.8 millones para construcción de hospitales y Q111.6 millones para el programa Medicamentos para Todos, ambos a cargo del Ministerio de Salud. También contempla Q346 millones para institutos regionales de excelencia y Q66.8 millones para ciudades deportivas.

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En seguridad, la propuesta asigna Q1,066 millones a la construcción de centros penitenciarios, incluida la cárcel de Masagua. Esa inversión, según la presentación, está financiada con un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica y con recursos vinculados al decreto 11-2025, artículo 19, bajo intervención del Ministerio de la Defensa.

El gasto subiría a 16,3% del PIB y la carga tributaria superaría el 12%

El Ministerio de Finanzas prevé ingresos totales equivalentes a 12,6% del PIB y una carga tributaria de 12.1%. Figueroa señaló que esa meta de recaudación superaría el umbral del 12% en el ejercicio fiscal de 2027.

Sin las intervenciones estratégicas, el gasto total se ubicaría en 15,4% del PIB y el déficit máximo sería de 2,5%. Con esas asignaciones, el gasto subiría a 16,3% del PIB y el desbalance fiscal alcanzaría 3.7%, un incremento de 1,2 puntos porcentuales.

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En términos sectoriales, el incremento propuesto para 2027 asciende a Q10,977 millones. Infraestructura concentra alrededor de Q5.000 millones; salud, Q1,845,8 millones; defensa y seguridad, Q1.273 millones; educación, Q1,019.1 millones; justicia, Q758 millones; seguridad social, Q565 millones, y educación superior, Q131 millones.

Entre los techos por ministerio destacan Q27.000 millones para el Ministerio de Educación, Q18,600 millones para Salud Pública, Q10,400 millones para Gobernación, Q9,600 millones para Comunicaciones y cerca de Q6,400 millones para Defensa Nacional. La propuesta ya incorpora Q216.5 millones para cubrir el aumento de pensionados del IPM en 2027.