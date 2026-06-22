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Guatemala: El Ministerio de Salud reporta que el brote de COVID-19 en el San Juan de Dios sube a 132 casos

La cartera sanitaria informó que los contagios en el principal hospital público del país se duplicaron desde el 16 de junio y se asocian a Ómicron, con mayoría de cuadros leves

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Personas en la recepción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Un monitor muestra 'Casos COVID-19 en el San Juan de Dios: 132'.
La imagen muestra el centro de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, donde una pantalla indica un brote de 132 casos de COVID-19 en el Hospital San Juan de Dios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MSPAS de Guatemala informó este 22 de junio de 2026 que los casos de COVID-19 en el Hospital General San Juan de Dios subieron a 132, el doble de los 66 registrados el 16 de junio, en un brote atribuido a la variante Ómicron y concentrado en un centro que atiende a pacientes de alta vulnerabilidad.

Entre enero y junio de 2026, el ministerio registró 450 casos de COVID-19 en todo el país y ninguno requirió cuidados intensivos, según declaró el ministro de Salud. En ese mismo período, el sistema sanitario también enfrentó un brote de sarampión que hasta el 1 de junio acumulaba 6.764 contagios confirmados y 20 fallecidos.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social precisó que la mayoría de las personas afectadas en el hospital presenta síntomas leves y sin complicaciones. El Laboratorio Nacional de Salud confirmó que la variante responsable de los contagios es Ómicron.

El brote se duplicó en seis días dentro del principal hospital público

El primer registro formal del brote se produjo el 9 de junio, cuando el Departamento de Epidemiología del San Juan de Dios activó mecanismos internos de monitoreo. En esa etapa inicial, los casos se concentraban en tres servicios: Hemato Oncología, Nefrología y Medicina Interna.

Esas áreas atienden a personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Al 16 de junio, el ministerio contabilizaba 43 trabajadores de la salud y 23 pacientes internados con diagnóstico positivo.

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Seis días después, la cifra total llegó a 132. El comunicado oficial del 22 de junio no detalló cuántos de los nuevos casos corresponden a personal sanitario y cuántos a pacientes.

Infografía con el logo del Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública. Muestra texto sobre 132 casos de COVID-19 por Ómicron y medidas preventivas, con fecha
Un documento oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala detalla 132 casos de COVID-19 por la variante Ómicron en el Hospital General San Juan de Dios, con fecha del 22 de junio de 2026. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

La cartera sanitaria sostuvo que la variante identificada no representa un riesgo mayor para la población en general. También indicó que siguen activas las medidas de vigilancia epidemiológica y prevención dentro del centro asistencial.

El hospital mantiene el uso obligatorio de mascarilla para trabajadores y pacientes, el lavado frecuente de manos, sesiones de capacitación para el personal y disponibilidad de equipo de protección personal. El ministerio aseguró que los servicios de atención continúan sin interrupciones, con protocolos de bioseguridad reforzados en distintas áreas.

El contraste con el Hospital Roosevelt expone una circulación desigual

El Hospital Roosevelt comunicó el 15 de junio que desde enero de 2026 realizó cerca de 4.000 pruebas para detectar enfermedades respiratorias y confirmó solo 32 casos positivos de COVID-19. Esa cifra es muy inferior a la reportada por el San Juan de Dios en el mismo mes.

Con esa baja incidencia, el Roosevelt no suspendió las visitas en el área de adultos. El centro mantiene un cronograma establecido de horarios para familiares de pacientes hospitalizados.

El MSPAS recordó además que las enfermedades respiratorias estacionales no se limitan al COVID-19. Por eso recomendó lavado de manos, uso de mascarilla cuando haya síntomas y evitar compartir objetos personales.

La advertencia coincide con la temporada lluviosa, que según las autoridades sanitarias favorece el aumento de infecciones respiratorias en el país. A esa presión se suma la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud ante el aumento de la movilidad internacional por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El San Juan de Dios ya operó al límite durante la pandemia

El hospital nacional de referencia, ubicado en la 1.ª avenida 10-50 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, ya atravesó etapas de saturación extrema durante la pandemia. Entre marzo de 2020 y agosto de 2021 atendió a más de 24.000 pacientes con COVID-19 en emergencias.

En ese mismo período hospitalizó a 2.245 personas y registró 824 fallecidos, según datos del entonces director ejecutivo Gerardo Hernández. En septiembre de 2020, el centro sostuvo 181 camas exclusivas para pacientes con COVID-19.

En agosto de 2021, durante la circulación de la variante delta, las áreas COVID superaron el 100% de ocupación. Entonces el hospital pidió a los cuerpos de socorro que no trasladaran pacientes durante 48 horas para reorganizar los servicios.

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