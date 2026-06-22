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Mar del Plata será sede de un encuentro para los amantes del café de especialidad

Baristas, tostadores, productores y degustadores se reunirán el 25 y 26 de julio en la Coffee Cup 2026

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Manos de un barista vertiendo leche de una jarra azul metálica en una taza blanca de café, creando un diseño de arte latte con patrón de corazón.
Beber café a diario forma parte de la rutina de millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el café de especialidad dejó de ser una moda urbana para convertirse en un fenómeno cultural y social en numerosas ciudades alrededor del mundo. Más allá de su función como estimulante matutino, esta bebida se vive como un ritual en sí mismo, un espacio de sociabilidad y una experiencia que excede el concepto de “tomar un café al paso”.

Para los amantes de esta infusión, Mar del Plata se convertirá en un punto de encuentro del café de especialidad al celebrar la Coffee Cup 2026, que concentrará durante dos días competencias, degustaciones, charlas, actividades interactivas y espacios de vinculación profesional.

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Del 25 al 26 de julio, el evento reunirá a profesionales, emprendedores, baristas, tostadores, productores y aficionados del café en el NH Gran Hotel Provincial, con más de 60 marcas de más de 20 ciudades argentinas. a expo ocupará una superficie de 2.500 metros cuadrados.

El encuentro también convocará a consumidores interesados en conocer nuevas marcas y tendencias.

La cita reunirá durante dos jornadas a baristas, tostadores, productores y público general con degustaciones, charlas, concursos oficiales (Christin Klose/dpa)
La cita reunirá durante dos jornadas a baristas, tostadores, productores y público general con degustaciones, charlas, concursos oficiales (Christin Klose/dpa)

La muestra buscará reunir en un mismo espacio a los distintos actores del café de especialidad. Uno de los organizadores, Ignacio Ghirardelli, conocido en redes como @nachocafetero, dijo que Mar del Plata “tiene una cultura cafetera en pleno crecimiento” y el encuentro apunta además a fortalecer el desarrollo del ecosistema cafetero nacional.

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Características del café de especialidad

El café de especialidad se define por estándares de calidad y por el control del proceso “del grano a la taza”. Según la Specialty Coffee Association (SCA), para integrar esta categoría debe alcanzar 80 puntos o más en una escala de 100. En general, se trabaja con granos de origen único o trazable (región, finca o microlote), con cosecha selectiva y métodos de procesamiento cuidados para preservar el potencial sensorial.

También se distingue por perfiles de sabor identificables —que pueden ir de notas especiadas a matices achocolatados—, por el tueste en lotes pequeños y frescos, por criterios de producción ética y sostenible y por una preparación precisa que requiere técnicas y equipos específicos para lograr una extracción consistente.

Competencias y actividades de la Coffee Cup

Una taza de café blanco con arte latte está sobre una barra de madera. Al fondo borroso hay bolsas de café y una máquina de espresso.
El café de especialidad se consolidó como un fenómeno cultural y social en ciudades de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda incluirá degustaciones, charlas especializadas, actividades interactivas y espacios de networking. También habrá propuestas para profesionales del sector y consumidores. Entre los principales atractivos figuran tres competencias oficiales alineadas con estándares internacionales.

La primera será AeroPress, una prueba en la que se evalúan preparaciones de café a ciegas. También se disputará Latte Art, centrada en la precisión técnica y la creatividad de los diseños de los baristas. La tercera será Cup Tasters, la catación sensorial orientada a identificar distintos perfiles de café a partir de la comparación entre tazas.

La coorganizadora Carolina Molina explicó que los ganadores recibirán experiencias en origen en fincas cafeteras de Colombia y del norte argentino. Además, entre los competidores se sorteará una capacitación certificada por la Specialty Coffee Association (SCA).

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