Vuelve ‘House of the Dragon’: qué recordar antes del estreno de la tercera temporada

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en 'House of the Dragon', retratado con su distintivo parche ocular y cabello platinado, portando una espada en un sombrío escenario de castillo. (HBO MAX)

La segunda temporada de la épica precuela Game of Thrones, titulada House of the Dragon terminó con grandes batallas gestándose por tierra, mar y cielo entre las facciones en guerra de la Casa Targaryen, la familia real de los Siete Reinos de Westeros. Ha comenzado la Danza de los Dragones.

Pero con un reparto de personajes tan extenso, y sus numerosas intrigas, traiciones y alianzas furtivas, puede ser difícil seguirles la pista —y más aún recordarlos después de casi dos años desde que se emitió el último episodio. Antes del estreno de la tercera temporada este domingo, aquí tienes un recordatorio sobre las líneas de batalla y los pactos secretos que se han establecido para el conflicto que se avecina.

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Equipo Negro: La mujer que sería reina

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) fue proclamada heredera de todo el reino por su padre, Viserys (Paddy Considine). Luchando bajo los tradicionales estandartes negros de la Casa Targaryen, cuenta con el apoyo de su esposo y tío, Daemon (Matt Smith), quien brevemente consideró reclamar el trono él mismo antes de renovar su lealtad a su esposa.

Su principal apoyo es Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), un famoso explorador y comandante naval conocido como la Serpiente del Mar. Aunque ya perdió a su esposa montadora de dragones, Rhaenys (Eve Best), por la causa de Rhaenyra, su flota, co-capitaneada por su hijo ilegítimo Alyn de Hull (Abubakar Salim), controla el mar.

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Guerreros con armaduras y hachas levantan sus brazos en triunfo en una escena de batalla épica de la esperada tercera temporada de House of the Dragon en HBO. (HBO MAX)

Rhaenyra, por su parte, domina los cielos, con más de media docena de dragones a su disposición. Las fuerzas de la familia incluyen a Rhaenyra y su dragón, Syrax; su hijo Jacaerys (Harry Collett) y Vermax; Daemon y Caraxes; y la hija de Daemon, Baela (Bethany Antonia) y Moondancer. Su número se ve aumentado por tres descendientes ilegítimos de las antiguas casas valyrias, cada uno emparejado recientemente con su propio dragón: Ulf el Blanco (Tom Bennett) y Silverwing; Hugh Martillo (Kieran Bew) y el enorme Vermithor; y el hermano de Alyn, Addam (Clinton Liberty), y Seasmoke.

Equipo Verde: El usurpador usurpado

Tradición. Ambición. Misoginia. Una profecía confusa sobre la llamada Canción de Hielo y Fuego en los labios de un rey moribundo. Una combinación de factores puso a Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) en el Trono de Hierro.

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Pero nada fue tan crucial como las maquinaciones de su ambicioso abuelo, Otto Hightower (Rhys Ifans), y su equivocada madre, Alicent (Olivia Cooke). Otto solo procuraba el bienestar de su propia casa. Pero Alicent creía sinceramente que Aegon estaba destinado a liderar los Siete Reinos, gracias a una afirmación críptica en el lecho de muerte de su esposo. Desde entonces, ha comprendido que lo entendió mal. (Viserys se refería a su ancestro Aegon el Conquistador).

Aegon llegó al trono, pero su reinado ha sido una serie de desastres. Uno de los primeros fue el asesinato accidental del hijo de Rhaenyra, Lucerys (Elliot Grihault), y su dragón, Arrax, a manos del hermano de Aegon, el tuerto Aemond (Ewan Mitchell), y su enorme dragón, Vhagar. En represalia por la muerte de Luke, Daemon contrató asesinos para eliminar a Aemond. Al no encontrarlo, optaron por matar al hijo muy joven y heredero de Aegon, Jaehaerys (Jude Rock).

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Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen en una escena de la exitosa serie de HBO, House of the Dragon. (HBO MAX)

Durante la batalla en la que murió Rhaenys, Aegon fue emboscado por el ambicioso Aemond, quien tiene sus propias aspiraciones al trono. Este ataque sorpresa dejó a Aegon terriblemente quemado y mutilado, y a su dragón, Sunfyre, dado por muerto. Con Aegon fuera de combate, Aemond pasó a ser más importante que nunca. Su dragón colosal es más poderoso que cualquier otro en la armada de Rhaenyra.

Sin embargo, la hermana de Aemond, la gentil y psíquica reina Helaena (Phia Saban), se niega a montar a su dragón, Dreamfyre. Su hermano menor, Daeron (quien aún no ha aparecido en pantalla), está lejos, al igual que el dragón de Daeron, Tessarion. Como ningún otro dragón está disponible para defender Desembarco del Rey, Aemond y Vhagar corren el riesgo de ser superados en número.

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Aun así, el Equipo Verde cuenta con fuerzas convencionales a su favor. La familia de Alicent, la Casa Hightower, está concentrando un enorme ejército bajo los estandartes verdes que dan su color distintivo al bando de su hijo. (Daeron y Tessarion cabalgan con ellos). La Mano del Rey, Ser Criston Cole (Fabian Frankel), marcha hacia el norte junto al hermano de Alicent, Ser Gwayne Hightower (Freddie Fox), para enfrentar a Daemon en Harrenhal, el castillo embrujado adonde este viajó para tomar control de la estratégica región de las Tierras de los Ríos. Su aliado, Lord Jason Lannister (Jefferson Hall), planea unirse al asalto.

El hermano gemelo de Jason, Tyland (también Jefferson Hall), es el Maestro de Barcos de los Verdes y ha hecho un trato con la Tríarquía, una alianza de ciudades-estado del otro lado del Mar Angosto. Bajo el mando de su almirante, Sharako Lohar (Abigail Thorn), la flota extranjera atacará a su viejo enemigo, la Serpiente del Mar, en nombre de los Verdes.

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El pacto secreto

Alicent ya no cuenta con aliados en el Consejo Verde. Su padre, Otto, ha desaparecido, siendo visto por última vez languideciendo en un calabozo desconocido. Su antiguo amante, Ser Criston, ha sido enviado a luchar contra un jinete de dragón, llevándose consigo a su querido hermano Gwayne. Sus hijos Aemond y Aegon desestiman sus consejos, incluso cuando uno no está ocupado incapacitando al otro. Alicent sabe que su familia —y Desembarco del Rey— no podrían sobrevivir a un ataque de los dragones de Rhaenyra, pero nadie escucha.

El príncipe Daemon Targaryen, con cicatrices de batalla y armadura oscura, aparece en una escena de la serie "House of the Dragon". (HBO MAX)

Así que la reina viuda viaja en secreto a Rocadragón con una propuesta para Rhaenyra, su amiga de toda la vida: Si Rhaenyra puede garantizar la seguridad de Alicent y Helaena, Alicent enviará lejos a Aemond y Vhagar para que luchen contra Daemon, ordenará a sus fuerzas deponer las armas y permitirá que la Reina Negra tome Desembarco del Rey pacíficamente. Alicent sabe que Rhaenyra se verá obligada a ejecutar a Aegon por traición para asegurar su derecho al Trono de Hierro. En última instancia, “un hijo por un hijo” es un trato que ambas mujeres demuestran estar dispuestas a aceptar.

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Los peligros potenciales

Alicent no es la única del bando Verde que ve lo que se avecina. Lord Larys Strong (Matthew Needham), su maestre de espías, percibe que la ciudad caerá, junto con la espada del verdugo. Tras animar al rey a acelerar su recuperación, Larys saca a Aegon de la ciudad (destino: Essos) antes de que su hermano Aemond o su media hermana, Rhaenyra, puedan cortarle la cabeza. El derecho de la Reina Negra al Trono de Hierro nunca será seguro mientras Aegon siga desaparecido.

El acuerdo de Alicent y Rhaenyra solo cubre Desembarco del Rey. No tiene en cuenta la flota de la Tríarquía que se dirige a toda vela hacia la marina Velaryon, ni la carnicería que se avecina en las Tierras de los Ríos, donde Daemon espera a los ejércitos Verdes con su propio ejército —y dragón—. Además, no hay forma de saber cómo reaccionará cada bando ante la noticia del acuerdo entre Rhaenyra y Alicent, dada la enemistad entre ambas y la posibilidad de engaños.

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También hay otros actores independientes en juego. Lord Larys, también conocido como el Pie Tullido, parece no ser leal a nadie más que a sí mismo. Los motivos de Alys Rivers Negra (Gayle Rankin), la bruja telépata que ha (en cierto modo) hecho amistad con Daemon en Harrenhal, también son inciertos. La otra hija de Daemon, Rhaena (Phoebe Campbell), sale secretamente en busca de vincularse con el dragón salvaje Sheepstealer, lo que podría inclinar la balanza del poder. A excepción del hijo de la Serpiente del Mar, Addam, los nuevos jinetes de dragón son relativamente desconocidos.

Fuente: The New York Times