El Teatro Colón estrena ‘I Capuleti e i Montecchi’ y anuncia una función para sub-30 con entradas a precios populares

Una escena del ensayo de 'I Capuleti e i Montecchi', que se estrena el martes 23 en el Teatro Colón

La temporada lírica del Teatro Colón estrena el martes 23 de junio I Capuleti e i Montecchi, tragedia creada por Vincenzo Bellini que regresa al escenario del primer coliseo a 55 años de su debut. La nueva versión se presenta con Evelino Pidò en la dirección musical al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y con Pablo Maritano a cargo de la dirección escénica. Las funciones están programadas para el martes 23, miércoles 24, jueves 25, viernes 26 y martes 30 de junio a las 20; el domingo 28 de junio a las 17; y el miércoles 1 de julio a las 20 hs.

Para la función del martes 30, se pusieron a la venta entradas con beneficios sub 30, con una tarifa diferencial de $30 mil para las localidades generales (excepto Paraíso) y $15 mil para Paraíso. La medida se aplica sobre una fecha puntual dentro de un esquema de siete funciones y se suma a la comercialización habitual del título, con compra habilitada online en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería de Tucumán 1171, con atención de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

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Pablo Maritano, director escénico y Evelino Pidó, director musical, durante un ensayo de 'I Capuleti e i Montecchi'

‘I Capuleti e i Montecchi’, un clásico de la ópera

I Capuleti e i Montecchi es una ópera en dos actos del compositor siciliano Vincenzo Bellini, con libreto de Felice Romani. Se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el Teatro La Fenice de Venecia, dentro de la temporada de Carnaval. Bellini tuvo apenas mes y medio para escribirla, un plazo tan ajustado que recurrió a reutilizar fragmentos de su ópera anterior, Zaira, que había fracasado en Parma. El propio compositor lo resumió con ironía: “Zaira, silbada en Parma, fue vengada por I Capuleti”.

A pesar de las circunstancias de su composición, la ópera fue recibida con entusiasmo y se convirtió en un éxito inmediato. Su argumento no se basa en Shakespeare, sino en fuentes italianas del Renacimiento, entre ellas una novela de Matteo Bandello, y en el libreto que Romani había escrito para la ópera Giulietta e Romeo de Nicola Vaccai (1825). La historia sigue los amores trágicos entre Romeo, rol escrito para mezzosoprano, y Giulietta, hija del jefe del clan Capuleti, en una Verona del siglo XIII dividida por la enemistad entre las dos familias.

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El Colón integró a su Coro Estable del Teatro Colón, con dirección de Miguel Martínez, dentro del esquema de la producción. En el diseño, la producción consigna a Gonzalo Córdoba Estévez en escenografía, Emilia Tambutti en vestuario, David Seldes en iluminación y Juan Selva en video.

[Fotos: Juanjo Bruzza / prensa Teatro Colón]