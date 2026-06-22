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El Salvador registra variaciones en la demanda de mano de obra para la construcción

El análisis del sociólogo Mauricio Rodríguez señala que la actividad constructora en el país ha implicado la incorporación de trabajadores nacionales y extranjeros, en un contexto de nuevas inversiones y transformación del entorno urbano

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La construcción en El Salvador se ha expandido con proyectos que van desde remodelaciones hasta edificios de apartamentos y oficinas. (Foto: cortesía)
La construcción en El Salvador se ha expandido con proyectos que van desde remodelaciones hasta edificios de apartamentos y oficinas. (Foto: cortesía)

El auge de la construcción en El Salvador está transformando no solo el entorno urbano, sino también la economía y el empleo en todo el país. Así lo explicó el sociólogo, docente y escritor Mauricio Rodríguez durante la Entrevista AM, donde detalló los factores que han impulsado este fenómeno y los retos que aún enfrenta el sector.

Rodríguez señaló que la actividad constructora se ha multiplicado en todo el territorio nacional, con proyectos que abarcan desde remodelaciones pequeñas hasta grandes edificios de apartamentos y oficinas.

“En cualquier parte que de El Salvador que nosotros vayamos, sí vamos a encontrar diferentes núcleos de construcción en medianos, pequeños, grandes o grandísimos, si queremos usar el término”, afirmó.

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Esta expansión ha permitido que muchas personas encuentren empleo formal, lo que se refleja en la dificultad para conseguir mano de obra disponible en oficios como albañilería, fontanería o electricidad. “Hoy no encuentra un albañil, no encuentra un fontanero, no encuentra un electricista. ¿Por qué? Porque todos están trabajando, con salarios fijos en diferentes empresas privadas o instituciones de gobierno”, indicó.

Esta alta demanda ha llevado también a la contratación de trabajadores temporales provenientes de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Según el especialista, “va a ser necesario contratar braceros, personas que vienen de otros países”, para cubrir las necesidades del sector.

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Factores que impulsan el auge y el empleo

En el análisis de Rodríguez, las condiciones que han impulsado la inversión en construcción son principalmente la seguridad pública y jurídica, la estabilidad económica y la digitalización de los trámites estatales. “El Salvador tiene en este momento los dos elementos esenciales que le dan fiabilidad a todos los empresarios a que puedan venir”, comentó. Sostuvo que la reducción de la criminalidad y la claridad en las reglas del juego han sido determinantes para atraer capital extranjero y para que las empresas locales expandan sus operaciones.

La demanda de la construcción en El Salvador elevó el empleo formal y redujo la disponibilidad de albañiles, fontaneros y electricistas. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
La demanda de la construcción en El Salvador elevó el empleo formal y redujo la disponibilidad de albañiles, fontaneros y electricistas. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

El sociólogo también destacó el papel de la inversión pública en infraestructura como catalizador para la atracción de capital privado. Mencionó proyectos como la modernización de aeropuertos, la ampliación de la red vial y el desarrollo de zonas costeras, que facilitan la logística y mejoran la competitividad del país. Rodríguez afirmó que iniciativas como las realizadas en Surf City han permitido dinamizar el turismo y estimular otros sectores económicos: “Ha permitido que muchas de las personas que vivían ahí con pequeños emprendimientos ahora hayan mejorado sus negocios”.

En cuanto a la capacidad habitacional, Rodríguez señaló que el país enfrenta un déficit estimado de 400,000 unidades. Explicó que las nuevas generaciones prefieren la vivienda vertical, lo que ha impulsado la construcción de edificios de apartamentos.

“La gente joven ya no está pensando en ir a comprar una casita, sino en vivir en altura”, sostuvo. Programas como Casa Joven y créditos de hasta $100,000 a través del Fondo Social para la Vivienda son herramientas mencionadas por el entrevistado para facilitar el acceso a estos nuevos modelos de vivienda.

Turismo, retos ambientales y sostenibilidad

Rodríguez subrayó que el turismo se ha beneficiado del entorno de mayor seguridad y de la modernización de la infraestructura. La atracción de visitantes internacionales, la organización de eventos y la creación de nuevas rutas turísticas han dinamizado la economía local en diversas regiones del país.

Vista aérea de un muelle en el puerto de La Libertad al atardecer, El Salvador, el 1 de mayo de 2026. Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP
El auge de la construcción y el turismo en El Salvador plantea retos de sostenibilidad ambiental y de formación técnica para cubrir la demanda laboral. (Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP)

Entre los desafíos identificados, el sociólogo mencionó la importancia de garantizar la sostenibilidad ambiental en los desarrollos y de fortalecer la oferta educativa y técnica para responder a la demanda de talento humano. “Es importante concientizar que las empresas que vienen acá también tengan una conciencia verde, una conciencia que les permita desarrollar sus proyectos, pero también protegiendo el medio ambiente”, advirtió.

Rodríguez indicó que el auge de la construcción se relaciona con un entorno caracterizado por mayores niveles de seguridad, nuevas condiciones económicas y avances en la modernización de procesos estatales. Según el entrevistado, estos factores han generado un escenario que facilita la llegada de inversiones y la expansión del empleo en el país.

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