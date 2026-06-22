Política

Luis Caputo y Rogelio Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal entre Nación y las provincias

El ministro de Economía y el gobernador de Entre Ríos, aliado de la Casa Rosada, coincidieron en que el sistema tributario debe simplificarse para fortalecer la competitividad

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El ministro de Economía Luis Caputo junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
El ministro de Economía Luis Caputo junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (Infobae)

Caputo y Frigerio aprovecharon la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para plantear la necesidad de avanzar en un nuevo esquema impositivo en el plano federal y provincial. El encuentro se concretó la semana pasada en Paraná. Asistieron ministros de todos los distritos.

El gobernador de Entre Ríos, anfitrión del cónclave, planteó la necesidad de impulsar un acuerdo fiscal Nación - Provincias - Municipios. En su discurso de apertura, sostuvo que este nuevo entendimiento debería permitir avanzar hacia la eliminación de la carga tributaria que afecta la competitividad, la inversión y la generación de empleo. El proceso tendría que ser gradual y sostenible.

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El titular de la cartera económica nacional, a su turno, se plantó en la misma línea. Consignó que la consolidación del equilibrio fiscal abre la posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa de reformas estructurales. Los ejes de este próximo paso deberían ser la competitividad, la inversión y la reducción de la presión tributaria.

En ese marco, destacó la importancia de que Nación, provincias y municipios trabajen de manera coordinada. Así, podrían construir un nuevo acuerdo fiscal. El entendimiento permitiría avanzar de forma gradual hacia un esquema impositivo más simple, eficiente y favorable para la producción.

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Qué debería contemplar el nuevo pacto

Frigerio señaló que Argentina necesita discutir una nueva etapa en materia fiscal. Para ello, propuso construir un acuerdo federal que establezca un horizonte concreto para eliminar impuestos distorsivos. Estos gravámenes, aseveró, encarecen la producción y restan competitividad. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.

Y subrayó que los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.

En esa línea, Caputo consignó que el país debe avanzar “hacia un modelo más federal”. En ese esquema, las provincias contarían con mayor autonomía y menos dependencia de las transferencias nacionales.

Según explicó, un nuevo pacto fiscal puede transformarse en la herramienta que permita ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos en todo el país.

La estrategia, agregó, es aprovechar el ordenamiento de las cuentas públicas para encarar una reforma tributaria profunda. El nuevo escenario tiene que contemplar una reducción de los impuestos que afectan la competitividad. Además, debe incentivar la inversión privada y promover la generación de empleo formal.

Asimismo, planteó que el desafío será construir consensos entre los distintos niveles del Estado para avanzar en una reducción progresiva de la carga tributaria sin poner en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.

“Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante la mirada de ministros y funcionarios de Economía de las provincias.

Plazos y alcances

El nuevo esquema fiscal que Frigerio tiene en mente no es una salida inmediata. Por el contrario, su concreción requiere de una hoja de ruta.

El mandatario entrerriano precisó que el proceso no puede realizarse de manera inmediata. Debe resguardar la responsabilidad fiscal y la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Sin embargo, consideró fundamental avanzar en una línea de trabajo común . Esta guía deberá otorgar previsibilidad a quienes invierten, producen y generan trabajo. Además, tendrá que establecer con claridad que ingresos brutos, impuesto al cheque, retenciones, tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación.

La propuesta también incorpora a los gobiernos locales. El Gobernador señaló la necesidad de revisar tasas municipales que, en algunos casos, funcionan como impuestos encubiertos. Por eso, terminan incrementando los costos de la actividad económica sin una contraprestación clara.

El último antecedente

Frigerio y Caputo fueron partícipes del último acuerdo fiscal entre Nación y Provincias. El documento se suscribió durante el gobierno de Mauricio Macri. El actual gobernador era ministro de Interior. Tras la salida de Alfonso Prat Gay de Economía, la cartera se había dividido entre Finanzas, a cargo de Caputo, y Hacienda, con Nicolás Dujovne al frente.

La línea de aquel acuerdo, que quedó trunco tras la debacle financiera del 2018, tenía casi los mismos puntos que la agenda que hoy proponen el Gobernador de Entre Ríos y el ministro de Economía.

Las provincias, con excepción de San Luis que no firmó el acuerdo, se comprometían a una disminución gradual de Ingresos Brutos y Sellos. La Nación, por su parte, se obligaba a revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.

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