La economía de Rusia enfrenta un daño irreversible por la invasión a Ucrania: “Se está canibalizando a sí misma”

Un cartel exalta a un soldado en Moscú. Galeotti afirma que el gasto en defensa maquilla un proceso de auto-desgaste financiero que tardará décadas en revertirse. (Foto: REUTERS)

La economía de Rusia ha entrado en un proceso irreversible de auto-desgaste sistémico en el que el Estado destruye sus propias bases productivas para mantener la maquinaria bélica en Ucrania, advirtió el destacado analista internacional Mark Galeotti. Según el experto en seguridad, el daño estructural acumulado es de tal gravedad que la recuperación del país “va a tomar mucho, mucho tiempo después de la guerra”.

Galeotti, uno de los mayores especialistas mundiales sobre Rusia, recurrió a una cruda metáfora biológica para describir la estrategia financiera que el presidente Vladimir Putin impone desde el Kremlin. “Es como si se estuviera canibalizando a sí misma”, afirmó el especialista durante una entrevista conducida por el periodista Pyotr Kurzin en su programa en YouTube. “De la misma manera que los seres humanos, si te esfuerzas demasiado y no comes lo suficiente, tu cuerpo empieza a devorarse a sí mismo en la búsqueda desesperada de energía para seguir adelante. Bueno, eso es lo que le está pasando a la economía rusa”.

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Aunque analistas del mercado internacional debaten la resistencia macroeconómica de Moscú, Galeotti fue categórico ante las preguntas del entrevistador al señalar que, si bien el régimen autoritario aún cuenta con recursos circulando en el sistema y posee la capacidad de regular la velocidad de su propio declive, el deterioro subyace de forma severa y no hay forma de eludir el impacto a largo plazo.

El ciudadano común paga el precio

Una mujer camina ante un centro comercial en Moskva-City. Galeotti señala que el consumo en Moscú es un espejismo artificial, mientras el 40% del presupuesto familiar va a comida. (Foto: REUTERS)

Una de las tesis centrales expuestas por el analista británico es que la aparente estabilidad fiscal de Rusia se sostiene de manera artificial mediante la transferencia directa del costo de la guerra a la población civil. Al carecer de acceso a préstamos en los mercados financieros internacionales debido a las sanciones occidentales, el Kremlin recurre al desvío de fondos domésticos. “Los regímenes autoritarios, después de todo, pueden desviar recursos hacia donde sea necesario. Así que, en esencia, pueden hacer que la gente común pague el precio de la guerra”, sentenció.

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Esta asfixia económica ya se traduce en indicadores alarmantes para el consumo doméstico. Galeotti subrayó en el programa que el deterioro de la calidad de vida es una realidad palpable que la propaganda oficial no puede ocultar: actualmente, el 40 por ciento del presupuesto de la persona promedio en Rusia se destina exclusivamente a la comida.

El analista también apuntó al colapso del mercado inmobiliario interno, donde los ciudadanos enfrentan la imposibilidad de acceder a créditos debido a tasas de interés asfixiantes, lo que ha disparado los niveles de ejecuciones hipotecarias.

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“La gente se está dando cuenta. No hay forma de eludir ese hecho”, recalcó.

Un espejismo insostenible bajo un estado policial

Agentes de la Guardia Nacional patrullan cerca de la Plaza Roja. Galeotti destaca que el Kremlin apoya su estrategia en un "estado policial brutal" para contener el descontento. (Foto: REUTERS)

El experto desmontó la narrativa de reactivación económica que el Kremlin ha promovido, aclarando que la aparente bonanza de los años 2023 y 2024 fue un fenómeno ficticio. De acuerdo con Galeotti, la calidad de vida de la población mejoró de “manera artificial debido a los altos niveles de gasto en defensa”, una inyección de capital que dio más liquidez temporal a los hogares pero que no representa un crecimiento genuino ni sostenible para el país.

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Respecto a la falta de movilizaciones sociales ante esta crisis, el analista recordó en su diálogo con Kurzin que Rusia opera bajo el yugo de un “estado policial brutal” potenciado por el contexto bélico, lo que vuelve extremadamente peligroso cualquier intento de protesta ciudadana.

Galeotti concluyó que, pese a que las encuestas muestran de forma consistente que una mayoría sustancial de los rusos preferiría entablar negociaciones para frenar el conflicto, la sociedad permanece inmóvil, atrapada en un optimismo forzado. El Kremlin, bajo su óptica, está ejecutando una apuesta psicológica y política arriesgada: aguantar el colapso interno asumiendo que la guerra no durará para siempre.

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