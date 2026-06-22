Crimen y Justicia

Drama en Mar del Plata: discutió con su mejor amigo por WhatsApp, recibió un tiro en el cuello y quedó paralítico

“Lo traté como un hijo. Era supuestamente el mejor amigo de Elías y nos pagó de esta manera”, expresó Valeria, la madre de la víctima

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Elías Ezequiel Lezcano, el joven baleado por su mejor amigo en Mar del Plata tras una discusión por WhatsApp
Elías Ezequiel Lezcano, la víctima.

Elías Ezequiel Lezcano, un joven de apenas 20 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de la ciudad de Mar del Plata, tras recibir un disparo en el cuello que lo dejó paralítico. El presunto atacante, identificado como uno de los mejores amigos de la víctima, está prófugo y es intensamente buscado por la policía. En simultáneo, una serie de allanamientos ordenados por la fiscal Romina Ariana Díaz culminaron con la detención de un sospechoso y el secuestro de armas de fuego y municiones de diversos calibres.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se originó a raíz de un violento episodio ocurrido el pasado 19 de junio en inmediaciones de las calles Gutemberg y República de Cuba.

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En ese contexto, Lezcano ingresó al HIGA con una herida de arma de fuego en la zona del cuello. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima no se encontraba en condiciones de prestar declaración ante los agentes de la Policía Bonaerense que se presentaron en el centro de salud.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª marplatense, los investigadores lograron reunir testimonios y diversas pruebas que permitieron establecer la identidad del presunto autor del ataque.

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Según pudieron determinar los investigadores, Lezcano y el imputado mantuvieron una fuerte discusión vinculada a un conflicto previo, relacionado con un hecho ilícito ocurrido recientemente. En ese escenario, el agresor le efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en el cuello del damnificado.

Horror en Mar del Plata: discutió con su mejor amigo por WhatsApp, recibió un tiro en el cuello y quedó paralítico
Algunas de las armas de fuego secuestradas en uno de los allanamientos.

La fiscal Díaz, titular de la UFI N° 6 departamental, solicitó órdenes de allanamiento y detención, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 1.

Como resultado de los procedimientos realizados este sábado en tres domicilios ubicados en el barrio General Pueyrredón, los efectivos lograron secuestrar un revólver sin su documentación, un arma de aire comprimido modificada para disparar proyectiles calibre .22, 42 municiones del mismo calibre, una réplica de revólver, 12 municiones adicionales calibre .22 y ocho cartuchos calibre .14.

Horror en Mar del Plata: discutió con su mejor amigo por WhatsApp, recibió un tiro en el cuello y quedó paralítico
El imputado por tenencia ilegal de arma de fuego.

Asimismo, en uno de los domicilios allanados fue identificado un hombre de 51 años, a quien se lo imputó por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Luego, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Si bien los allanamientos permitieron obtener elementos de interés para la investigación, los agentes no lograron atrapar al principal sospechoso, quien hasta este lunes al mediodía continuaba prófugo de la Justicia.

En uno de los allanamientos detuvieron a un sospechoso de 51 años por portación ilegal de arma de fuego

Antecedentes y el vínculo entre el sopechoso y la víctima

Según concluyó la fiscal Díaz a partir de la investigación, Lezcano y su atacante mantenían una estrecha amistad. Incluso, cometían ilícitos en sociedad y uno de los últimos hechos habría sido el desencadenante de la discusión que terminó con la paralísis permanente de la víctima.

“Lo traté como un hijo. Era supuestamente el mejor amigo de Elías y nos pagó de esta manera", expresó Valeria, madre del joven que quedó paralítico, en declaraciones consignadas por el medio 0223.com.ar

Al repasar los registros penales tanto de la víctima como del atacante, la Policía descubrió que Lezcano estuvo involucrado en al menos otros cuatro hechos delictivos: dos por tentativa de robo, una por lesiones culposas y el restante por encubrimiento y averiguación de ilícito.

En cuanto al tirador, se detectó que también posee antecedentes por robos y encubrimiento.

“Tenemos dolor e impotencia. No puede ser que mi hijo esté postrado en una cama y él subiendo fotos como si nada, sonriendo. Lo único que pedimos es que la Justicia haga algo, que esto no quede como si nada", reclamó la madre de Lezcano.

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