El carismático pianista islandés Bjarni Frímann abre el ciclo ‘CET.Sessions’ del Teatro Colón

Bjarni Frímann inaugura la segunda edición de CET.Sessions en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

Bjarni Frímann, director y pianista islandés vinculado a figuras como Björk y Ólafur Arnalds, inaugura este jueves a las 20.30 la segunda edición del ciclo CET.Sessions en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC, con entrada por Viamonte 1168), el primero de una serie de conciertos que se extenderá hasta el 27 de junio y que tendrá al chelista italiano Francesco Dillon como otro de sus protagonistas.

El formato del ciclo apunta a generar una experiencia de proximidad entre el público y los intérpretes: sin la distancia que impone la Sala Principal, el espacio del subsuelo del Colón transforma cada función en un encuentro de cámara. En esta sesión, Frímann propone un recorrido por la música escandinava desde el piano, con la literatura —su otra gran pasión— como hilo conductor, y no se descarta que el público lo escuche cantar. El diseño de espacio de la sesión de esta noche estará a cargo de Martina Nosetto y Ladislao Hanczyc, el diseño de luces de Leonardo Murua y la producción artística de Emanuel Fernández.

PUBLICIDAD

Bjarni Frímann es director artístico del ensamble de música contemporánea BIT20, con sede en Bergen, Noruega, cargo que asumió en enero de 2025. Su trayectoria abarca desde la dirección de la Ópera y la Sinfónica de Islandia hasta colaboraciones con la Hallé Orchestra, la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin y la Hollywood Bowl Orchestra. Como intérprete de cuerda, acompañó a Ólafur Arnalds y a Asgeir Trausti; como director, condujo los conciertos orquestales de Björk en el Iceland Airwaves y giró con la estrella islandesa del rock alternativo por el mundo.

El ciclo CET.Sessions se extenderá hasta el 27 de junio y tendrá a Francesco Dillon como otro de sus protagonistas en el Teatro Colón

El ciclo continúa el 23 y 24 de junio, también a las 20.30, con la presentación del Dúo Dillon Torquati, la dupla que conforman el chelista Francesco Dillon y el pianista Emanuele Torquati desde hace más de quince años. Los dos conciertos, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura, ofrecerán programas distintos que combinan repertorio clásico y contemporáneo para violonchelo y piano.

PUBLICIDAD

Francesco Dillon, nacido en Turín en 1973, es uno de los referentes actuales de la música de cámara y la creación contemporánea. Formado en violonchelo con Mario Brunello y con el legendario Mstislav Rostropovich, y en composición con Salvatore Sciarrino, trabajó de cerca con compositores como Philip Glass, Gavin Bryars y Giacinto Scelsi. En 1993 cofundó el Quartetto Prometeo, que en 2012 recibió el León de Plata en la Bienal de Música de Venecia, uno de los reconocimientos más altos del circuito internacional de música de cámara.

El desenlace del ciclo llega el sábado 27 de junio a las 20 en la Sala Principal del Teatro Colón, cuando Frímann tome la batuta de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el marco del ciclo Colón Contemporáneo. Dillon será el solista invitado y estará a cargo del estreno argentino del Concierto para cello y orquesta de Francesco Filidei, compositor italiano cuya obra reciente incluye el estreno mundial de su ópera Il nome della rosa en el Teatro alla Scala de Milán en abril de 2025. El programa se completa con obras de Kaija Saariaho, Aspasia Avramidou y Igor Stravinsky.

PUBLICIDAD

Las entradas para todos los conciertos están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y de manera presencial en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

[Fotos: Flavio Ianniello; prensa Teatro Colón]