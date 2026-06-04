La violinista Akiko Suwanai encabeza el concierto en el Teatro Colón por los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina

Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani serán protagonistas del Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón en el Teatro Colón, el viernes 5 de junio (Foto: Héctor Piastri)

La violinista japonesa Akiko Suwanai encabezará el Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón en el Teatro Colón este viernes 5 de junio, en el acto central por el 140.º aniversario de la inmigración japonesa en Argentina. La presentación, que marca la llegada de una figura internacional de la música al escenario porteño, contempla la colaboración de Ryo Yanagitani, pianista canadiense de origen japonés, como artista invitado.

Tras su consagración global con el primer premio en el Concurso Internacional Chaikovski, la instrumentista japonesa ha sostenido una agenda de estrenos, grabaciones y giras con orquestas y festivales líderes del hemisferio Norte. Su presentación en el Teatro Colón, con repertorio de Beethoven, Franck y Sarasate, es un acontecimiento para la comunidad japonesa en Argentina.

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El concierto conmemora la llegada de Makino Kinzo, considerado el primer inmigrante japonés al país en 1886, y se inscribe en una secuencia de actividades promovidas por la comunidad nikkei y entidades como la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA). Víctor Murase, presidente de FANA, indicó que el evento tiene por objeto homenajear a los pioneros de la inmigración y agradecer a la sociedad argentina “como muestra de gratitud hacia toda la sociedad argentina”. Además, la convocatoria fue calificada de “única” y de fuerte simbolismo binacional por el profesor Yuzuru Yoshii, representante del Proyecto TAO de la Universidad de Tokio y de Tao Production.

La participación de Akiko Suwanai resulta relevante en el panorama local porque se produce en un escenario donde los conciertos de músicos japoneses con trayectoria global en salas argentinas son inusuales, especialmente en un recinto de la categoría del Teatro Colón.

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La violinista japonesa Akiko Suwanai tocará en Buenos Aires un repertorio con obras de Beethoven, Franck y Sarasate dentro de la agenda central de la comunidad japonesa en Argentina para 2026 (Foto: Marco Borggevre)

Quién es Akiko Suwanai

Akiko Suwanai consolidó su posición en la industria internacional desde su triunfo en el Concurso Internacional Chaikovski de 1990. La violinista ha tenido una actividad sostenida en los principales circuitos de conciertos de Asia, Europa y América del Norte, girando tanto en plataformas de música de cámara como en presentaciones solistas. Su actividad reciente incluye el estreno mundial de un concierto para violín de Misato Mochizuki junto a la Orquesta Sinfónica Yomiuri Nippon, obra que también se estrenará en Norteamérica.

En las dos últimas temporadas, Suwanai ha abordado estrenos como el Doble Concierto para Flauta y Violín de Dai Fujikura con la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, y Seven de Peter Eötvös en el Festival de Lucerna bajo la dirección de Pierre Boulez y en los BBC Proms con Susanna Mälkki. Además, ha impulsado el repertorio contemporáneo con estrenos en Asia de piezas de James MacMillan, Esa-Pekka Salonen y Krzysztof Penderecki.

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Como artista del sello Decca Classics, Suwanai lanzó en 2024 el álbum Brahms: Sonatas para violín y piano y, dos años antes, la integral de las Sonatas y Partitas para violín solo de Bach. La ejecutante utiliza el violín “Charles Reade” Guarneri del Gesù (1732), cedido por el filántropo Dr. Ryuji Ueno.

En 2012 fundó el Festival Internacional de Música NIPPON en Nagoya y Tokio, compromiso que la vincula con la promoción de nuevos repertorios y la dirección artística de proyectos que impulsan encargos a compositores contemporáneos japoneses e internacionales.

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El historial sinfónico de Suwanai en la temporada 2025/26 incluye actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Lucerna bajo Duncan Ward, la Orquesta del Festival de Budapest con Jaime Martín y el próximo debut con la Orquesta Mozarteum de Salzburgo dirigida por Andrey Boreyko. También ha confirmado giras con la Orquesta Hallé y Kahchun Wong en China, Manchester y Sheffield, y con la Orquesta Nacional de la BBC de Gales y Jaime Martín por España y Cardiff.

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