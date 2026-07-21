Cultura

Federico García Lorca, escritor español: “El artista debe llorar y reír con su pueblo; hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura”

En su última y premonitoria entrevista, la figura más magnética de la Generación del 27 dejó un testamento ético. El compromiso con los desvalidos, el rechazo a la torre de marfil y la vigencia de un creador que entendió el arte como un acto de trinchera y compasión absoluta

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Federico García Lorca, escritor español: “El artista debe llorar y reír con su pueblo; hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura”

Fue el 10 de junio de 1936, en una entrevista gráfica. Federico García Lorca estaba en la cumbre de su madurez creativa. Faltaban apenas dos meses para que fuera fusilado por las fuerzas franquistas en un barranco de Viznar. En esa atmósfera asfixiante de una España al borde del abismo, Lorca dijo: “En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas”.

El reportaje salió en el diario madrileño El Sol. El entrevistador era el dibujante y periodista Luis Bagaría. Esa frase no fue un exabrupto retórico. Fue, en realidad, la síntesis definitiva de su poética y de su trágico destino. Curiosa metáfora del poeta granadino, quien sostenía que el intelectual tiene la obligación moral de descender al barro de la historia para que los desposeídos también tengan acceso al goce estético y a la dignidad humana. La hora de asumir el arte como una responsabilidad comunitaria.

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Aunque nació en las páginas efímeras de la prensa republicana, esta declaración y todo el corpus periodístico del autor se encuentran rescatados en un volumen imprescindible para entender su dimensión intelectual: Palabra de Lorca, compilado por los investigadores Rafael Inglada y Víctor Fernández. Es un libro clave porque desafía el mito del genio gitano, místico y casi folclórico y recupera al pensador incómodo. En sus páginas se descubre a un analista lúcido que opina políticamente.

Retrato del poeta Federico García Lorca en Madrid (EFE/Archivo)
Retrato del poeta Federico García Lorca en Madrid (EFE/Archivo)

Su compromiso se materializó de forma práctica en La Barraca, el teatro universitario ambulante que dirigió para llevar los clásicos del Siglo de Oro a los pueblos más olvidados y analfabetos de España. Sabía que un pueblo sin cultura es un pueblo esclavo. Su producción teatral tardía, como La casa de Bernarda Alba o Yerma, es un reflejo de este fango social: una denuncia descarnada contra la opresión de las mujeres, el fanatismo religioso y la moral hipócrita de la época.

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En un siglo XXI fragmentado por desigualdades obscenas, donde el debate cultural muchas veces se reduce al algoritmo y la frivolidad, las palabras de Lorca resuenan como una bofetada. El poeta nos sigue preguntando, noventa años después, qué estamos haciendo con nuestras azucenas individuales mientras el mundo se hunde en el barro. Su respuesta fue coherente hasta el final. No huyó de España; se quedó con su pueblo, compartió su risa, lloró su drama y pagó con la vida el derecho a no callarse.

¿Quién es Federico García Lorca?

Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, en una familia acomodada que estimuló su sensibilidad musical y literaria. Instalado más tarde en Madrid, se formó en la Residencia de Estudiantes, donde forjó una profunda amistad con creadores de la talla de Salvador Dalí y Luis Buñuel, convirtiéndose en la figura más magnética de la Generación del 27. Su obra revolucionó las letras hispanas al fundir la vanguardia surrealista con las raíces del folclore andaluz.

Federico García Lorca en una audición en Buenos Aires, 1933 (EFE/Archivo)
Federico García Lorca en una audición en Buenos Aires, 1933 (EFE/Archivo)

Hitos poéticos como Romancero gitano y el visceral Poeta en Nueva York —fruto de su viaje a Estados Unidos— conviven con una producción dramática monumental que incluye Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, piezas que transformaron el teatro del siglo XX mediante un descarnado realismo poético y social. Su vida, marcada por una desbordante libertad creativa, una profunda empatía por los marginados, fue truncada de manera trágica al desatarse la Guerra Civil Española.

En agosto de 1936, a causa de sus posturas antifascistas y su enorme influencia cultural, el poeta fue detenido en Granada por las fuerzas falangistas y fusilado en el camino entre Víznar y Alfacar. Su cuerpo, arrojado a una fosa común que todavía no ha sido localizada, se convirtió en el símbolo universal y doloroso de la barbarie franquista, mientras que su legado literario permanece inalterable como un faro de resistencia y sensibilidad humana. Pese a todo, Lorca sigue vivo. Más vivo que nunca.

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