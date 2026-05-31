Cultura

La decisión de Prince después de Purple Rain que sorprendió a la industria musical

Mientras críticos y fanáticos esperaban otro éxito del mismo calibre, el artista eligió un camino diferente: evitar las fórmulas repetidas y priorizar la innovación, incluso a riesgo de alejarse de los grandes éxitos comerciales

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Prince enfrentó el legado de 'Purple Rain' sin buscar superar su propio mito musical, según testimonios de sus músicos

La carrera de Prince estuvo marcada por la sombra eléctrica de Purple Rain, un golpe de genialidad que lo puso en la cima y le dejó una huella tan profunda como un riff memorable. Desde ese instante, la industria y los fans querían ver si podía romper su propio techo, pero nunca jugó ese juego.

El éxito de Purple Rain fue un trueno que no dejaba de retumbar. Cada disco nuevo era mirado con lupa: ¿superará lo anterior? Prince, sin embargo, se desmarcaba: “No quiero superar a ese tipo”, soltó en una entrevista de 1997, dejando claro que no estaba dispuesto a convertirse en su propio imitador.

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Prince, sin camiseta y con cabello rizado, toca una guitarra eléctrica de color claro con un guante negro en la mano izquierda, en un escenario con luz azul
Prince expresó en entrevistas que no deseaba competir con su pasado ni convertirse en imitador de sí mismo tras "Purple Rain"

Las críticas no dejaban de buscar comparaciones. “De vez en cuando leo algunas reseñas de mi trabajo, y se oye mucho hablar de si alguna vez alcanzará el éxito de tal y cual artista”, contaba Prince, con el desparpajo de quien lleva dos décadas en la ruta y sigue afinando su guitarra interior. Su respuesta era simple: el pasado es un lugar al que no se vuelve.

Camino propio, sin mirar atrás

La obsesión por igualar Purple Rain nunca fue su motor. Para Prince, lo vivido en esa era mítica era parte del show, como Thriller o Like a Virgin. Pero el show debía seguir y lo suyo era avanzar, no repetir trucos viejos ni buscar la aprobación de la platea.

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Prince Nelson portada
La autenticidad musical y el rechazo a repetir fórmulas marcaron el camino creativo de Prince desde el fenómeno ‘Purple Rain’ (Reuters)

Prince miraba a los Beatles y veía un espejo: nadie puede volver a capturar el destello de los primeros acordes si solo busca fórmulas viejas. “Si todos seguimos trabajando, todos seguimos creciendo, y ese es nuestro camino”, afirmaba, defendiendo que la música no era una competencia de marcas, sino una búsqueda incansable.

Espíritu raw en el estudio

Para Prince, la autenticidad era ley. Nunca le interesó sonar como el recuerdo de ayer, sino capturar el instante, con toda su furia y su riesgo. “Creo que la verdadera espiritualidad es... Sabes, Dios te va a dar un respiro. No te va a decir: ‘Esto es mejor que aquello’”, soltaba, reivindicando la libertad creativa y ese niño loco que todos los músicos llevan dentro.

Prince, con cabello rizado y traje morado, posa de pie junto a una motocicleta customizada de color morado oscuro con un símbolo. El fondo tiene humo azul y naranja
El bajista Tal Wilkenfeld recordó que Prince prefería capturar momentos reales en el estudio, preservando la esencia de la música

El bajista Tal Wilkenfeld lo explicaba con crudeza: Prince quería grabaciones con piel, donde lo que pasaba quedara registrado sin anestesia. “Él no quería eso. Dijo: ‘Bueno, mis discos favoritos son aquellos en los que lo que pasó, pasó. Es un momento en el tiempo’”, recordó el músico.

Contra el pulido digital y la música sin alma

A Prince no le temblaba el pulso al dejar errores en la cinta. Prefería una toma imperfecta, pero viva, antes que una pista editada hasta el cansancio. Los músicos, según Wilkenfeld, caen muchas veces en la trampa de borrar cada detalle incómodo, y así matan la magia. Cuando todo se corrige, la música pierde el filo y se vuelve plana.

Historia de la música INTERIOR
Prince defendió grabaciones espontáneas y rechazó la corrección digital, priorizando la expresión artística genuina en sus discos (AP Photo/Liu Heung Shing, File)

Quienes preguntan qué pasó con Prince después de Purple Rain se topan con una respuesta clara: nunca quiso competir con su leyenda, sino quebrarla a cada paso. Eligió la ruta de la autenticidad, grabando discos que eran postales sinceras del momento, sin miedo a equivocarse ni a sonar distinto.

Prince
La figura de Prince sigue siendo referente en el rock, funk y pop por su apuesta por la creatividad auténtica tras ‘Purple Rain’ (AP Photo/Kevork Djansezian, File)

El sello de Prince es una invitación a vivir la música como un acto de fe, sin obsesionarse por repetir fórmulas ni buscar el aplauso fácil. Frente al monstruo de su propio mito, eligió el camino más audaz: el de la reinversión constante, la honestidad brutal y el respeto al instante creativo.

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