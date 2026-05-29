Cultura

Dos estrellas, Emmanuel Carrère y Claire Keegan, llegarán a Buenos Aires para el Filba

El francés y la irlandesa serán los invitados de lujo de la edición número 18 del Festival Internacional de Literatura, en octubre

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Emmanuel Carrère portada
El escritor, guionista y director de cine Emmanuel Carrère, confirmado para el próximo Filba (Foto: Grosby)

Poco a poco se va formando un nuevo Filba. La edición número 18 se celebrará del 1 al 4 de octubre con la visita de Emmanuel Carrère y Claire Keegan, dos autores centrales de la literatura contemporánea, según informó el Festival Filba.

Carrère hace literatura con hechos de la realidad, toma personajes complicados y, a veces, se mete en problemas, como cuando habló de la frialdad sexual de una exnovia o de su abuelo colaboracionista de los nazis, para enorme disgusto de su madre. Escritor, guionista y director de cine, recibió el Premio Renaudot en 2011 por su biografía Limónov y fue distinguido con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2017 y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021. Su libro más reciente, Koljos (Anagrama), ganó el Premio Médicis y el Premio Grand Continent en 2025.

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Nació en París en 1957 dentro de una influyente familia burguesa e intelectual; es hijo de la célebre historiadora Hélène Carrère d’Encausse y posee raíces familiares rusas y georgianas. Tras diplomarse en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), cumplió su servicio nacional en Indonesia enseñando francés, para luego iniciar su carrera profesional como crítico de cine en revistas como Positif y Télérama.

Esta temprana vinculación con el medio audiovisual lo llevó a consolidarse como guionista y director cinematográfico, una faceta que se complementa con su labor como reportero de crónicas y que le valió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

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Claire Keegan
Claire Keegan, una de las autoras irlandesas más leídas en Argentina, reconocida por su narrativa breve, confirmada para el próximo Filba (Foto: Eterna Cadencia)

Keegan es una de las autoras irlandesas más leídas en Argentina, reconocida por su narrativa breve. Su obra incluye Antártida y las novelas cortas Tres luces, adaptada al cine como The Quiet Girl, y Cosas pequeñas como estas, donde aparecen algunos horrores ocurridos en los internados católicos de su país.

Nació en 1968 y pasó su infancia en una granja católica y rural del condado de Wicklow, Irlanda, siendo la menor de seis hermanos. A los 17 años se trasladó a los Estados Unidos para estudiar Ciencias Políticas e Inglés en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, formación que completó más tarde al regresar a Europa con una maestría en Escritura Creativa en Gales y un máster en Filosofía en el Trinity College de Dublín.

En la actualidad, combina su reservada vida en el entorno rural irlandés con una activa labor docente en talleres internacionales.

El encuentro se realizará en colaboración con Anagrama, el Institut Français d’Argentine, Eterna Cadencia Editora, la Universidad Diego Portales y Banco Galicia, de acuerdo con la organización.

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