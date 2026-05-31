El gran robo al Louvre llegará a los cines y al streaming (AP foto/Thomas Padilla)

La productora parisina Iconoclast comenzó el desarrollo de una película sobre el robo al Louvre de octubre de 2025, un asalto en el que dos ladrones disfrazados irrumpieron en el museo, rompieron su acceso y se llevaron ocho joyas históricas valuadas en 88 millones de euros, un caso que sigue abierto porque las piezas todavía no fueron recuperadas.

El botín salió del museo en menos de ocho minutos, pese a que las cámaras de seguridad registraron el episodio. Un grupo de sospechosos ya fue imputado, pero las joyas siguen desaparecidas.

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La futura adaptación cinematográfica todavía no tiene título, e Iconoclast adquirió los derechos de A Grab at the Louvre, el libro más reciente sobre el caso. El proyecto convertirá en largometraje un robo que ya había adquirido dimensión internacional por la magnitud del botín y por la vulneración de la seguridad del museo más visitado del mundo.

Romain Gavras (REUTERS/Mark Blinch)

El realizador elegido para encabezar la película es Romain Gavras, mientras que cualquier información sobre el elenco permanece en reserva. Según Vogue Adria, el film podría llegar a los cines en 2028.

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Gavras dirigió videoclips como “Bad Girls”, de MIA, y “No Church in the Wild”, de JAY Z y Kanye West, según el texto fuente. También dirigió la comedia de aventuras Sacrifice, estrenada el año pasado y protagonizada por Anya Taylor-Joy, según el texto fuente.

El libro en el que se basará la producción salió a la venta hoy, según el texto fuente. A Grab at the Louvre tiene 224 páginas y fue escrito por tres periodistas franceses: Jean-Michel Décugis, de Le Parisien; Jérémie Pham-Le, de Le Monde; y Nicolas Torrent, de Paris Match.

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La editorial Flammarion afirmó que los autores trabajaron con “documentos secretos, informes explosivos y fuentes con conocimiento íntimo del caso”. Según Flammarion, ese material les dio “acceso a material sin precedentes” sobre una investigación que sigue en curso.

El botín salió del museo en menos de ocho minutos, pese a que las cámaras de seguridad registraron el episodio

El interés audiovisual por el robo no se limita a la película de Iconoclast. Varios medios informaron que otro productor británico, cuya identidad no fue revelada, también empezó a trabajar en una serie documental basada en A Grab at the Louvre.

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Hasta ahora no se difundieron detalles sobre esa producción. Lo que sí está claro, según el texto fuente, es que el asalto ya empezó a generar un catálogo propio de adaptaciones y reconstrucciones audiovisuales.

Entre los títulos ya estrenados figura The Heist: The Louvre’s Stolen Crown Jewels, un documental breve de 44 minutos que CNN lanzó exactamente una semana después del robo. También se suma Louvre Heist: Minute by Minute, la respuesta de Discovery Channel, con 42 minutos de duración y estrenada un mes más tarde, según el texto fuente.

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El robo dejó además consecuencias institucionales para el museo. Según el texto fuente, la humillación pública que supuso el golpe fue tal que la primera mujer en dirigir el Louvre tuvo que renunciar.