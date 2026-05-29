Todo lo que sabemos de ‘Toy Story 5′: Ya queda menos para el enfrentamiento entre juguetes tradicionales contra nuevas tecnologías

Toy Story 5 está producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. La película, siendo la quinta entrega principal de la serie de películas de Toy Story, está escrita y dirigida por Andrew Stanton.

Ya queda poco para el regreso de una de las franquicias animadas, la de Toy Story, más queridas por el público y cuya primera parte revolucionó la animación, convirtiéndose en la primera película hecha íntegramente a través de efectos digitales de la historia del cine.

Han pasado más de treinta años de eso y ahora, Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026 y reunirá otra vez a los míticos personajes Woody, Buzz y los juguetes de Bonnie en una historia centrada en la competencia entre juguetes tradicionales y tecnología. Así, La quinta película de Disney Pixar planteará como eje “Toys vs. Tech”, con una tablet como antagonista.

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La película sumará nuevas voces al reparto y mantendrá a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack en sus papeles principales. El conflicto parte de los dispositivos que disputan la atención de los niños en la actualidad a través de estímulos visuales y ponen en crisis el lugar de los juguetes clásicos dentro del cuarto de juegos.

‘Toys Vs. Tech’

Tim Allen, la voz de Buzz Lightyear, adelantó en una entrevista con WIVB que la trama tendrá un foco particular en Jessie. “Tom Hanks y yo hacemos (Woody y yo) un realineamiento”, dijo. “Y hay una escena inicial increíble con Buzz Lightyear. Eso os lo puedo contar, pero no mucho más“.

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El eje temático será la rivalidad entre juguetes de toda la vida y las nuevas tecnologías. La introducción de Lilypad, una tableta interpretada por Greta Lee, será el detonante de ese choque y convertirá la disputa por la atención infantil en el motor del relato.

Jessi, Buzz y Woody en 'Toy Story 5' (Disney/Pixar)

Allen también sostuvo ante WIVB que la película es “muy sobre Jessie”, la vaquera a la que vuelve a dar voz Joan Cusack. Ese comentario anticipa un rol más central del personaje en una entrega que conserva a Woody y Buzz como figuras clave de la franquicia.

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Reparto de voces originales

El reparto principal recupera a Tom Hanks como Woody, a Tim Allen como Buzz Lightyear y a Joan Cusack como Jessie. También regresan John Ratzenberger como Hamm, Wallace Shawn como Rex, Blake Clark como Slinky Dog, Annie Potts como Bo Peep, Bonnie Hunt como Dolly, Melissa Villaseñor como Karen Beverly, Kristen Schaal como Trixie y Keanu Reeves como Duke Caboom.

La película también renovará varias voces de personajes ya conocidos. Jeff Bergman sustituirá al fallecido Don Rickles como Mr. Potato, Anna Vocino asumirá el papel de Mrs. Potato, John Hopkins relevará a Timothy Dalton como el Sr. Espinas y Ernie Hudson tomará el lugar del fallecido Carl Weathers como Combat Carl.

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Jessi tendría un mayor protagonismo en 'Roy Story 5'(Disney/Pixar)

Entre las incorporaciones figuran Conan O’Brien como Smarty Pants, Craig Robinson como el hipopótamo GPS Atlas y Shelby Rabara como la cámara Snappy.

Además, Scarlett Spears dará voz a Bonnie, una niña “dulce y tímida” de ocho años, y que Mykal-Michelle Harris interpretará a Blaze, una niña armenia independiente de ocho años amante de los animales.

Matty Matheson se sumará como el juguete Dr. Nutcase, que teme la tecnología. Krys Marshall fue fichada para interpretar a un personaje adulto, aunque no se han precisado más detalles sobre ese rol.

La dirección estará a cargo de Andrew Stanton, que ha estado involucrado a la saga desde el principio, ya que fue uno de los guionistas de la primera parte. Su debut en solitario fue Walle y después se pasó a la imagen real con John Carter. Ha rodado capítulos de Strangers Things, de la serie de ciencia ficción Historias del bucle, de El problema de los 3 cuerpos, por lo que no es de extrañar que haya incorporado la tecnología en esta ocasión como eje de la trama.

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