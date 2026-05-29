Gabriel García Márquez, escritor colombiano: “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad” (Foto: Carlos Duque)

La literatura de Gabriel García Márquez suele recordarse por su desbordante color amarillo, el olor a guayaba, las mariposas que perseguían a Mauricio Babilonia y el realismo mágico que transformó el devenir de un continente. Sin embargo, detrás del carnaval caribeño y las pasiones desmesuradas, late un pulso subterráneo, constante y helado: el aislamiento del ser humano. Leamos esta línea de Cien años de soledad: “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”.

Para hallar estas palabras exactas debemos ingresar al taller de platería de Macondo. Allí habita el coronel Aureliano Buendía en el último tramo de su existencia. Después de promover treinta y dos levantamientos armados y perderlos todos, tras haber sobrevivido a catorce atentados, setenta y tres emboscadas y un pelotón de fusilamiento, el guerrillero mítico descubre que la gloria pública es una trampa.

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El coronel se encierra a fabricar pescaditos de oro que luego cambia por monedas de oro que vuelve a fundir para hacer, otra vez, los pescaditos. Ese bucle infinito no es un castigo; es su redención. El “pacto honrado” del que habla el autor colombiano consiste en despojarse de las expectativas ajenas, del ruido de la historia y del ego, para aceptar el destino individual con dignidad. La vejez exitosa, para García Márquez, no es la que se rodea de aplausos falsos, sino la que pacta una tregua honesta con el silencio.

Esta idea no nació de la nada. García Márquez escribió Cien años de soledad entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México, encerrado en su estudio (bautizado como “La cueva de la mafia”). Mientras su esposa, Mercedes Barcha, lidiaba con los caseros y empeñaba el televisor o el secador de pelo para poder comprar comida, el escritor experimentó en carne propia un aislamiento absoluto.

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Gabriel García Márquez con "Cien años de soledad" en la cabeza (Crédito @orlandojoseoa/X)

Para dar a luz a las generaciones de los Buendía, el autor tuvo que romper amarras con el mundo exterior. Cuando finalizó el manuscrito, la pareja no tenía dinero ni para enviar el texto completo por correo a la Editorial Sudamericana en Buenos Aires; tuvieron que mandar primero la mitad y, tras otra mudanza económica, el resto. El libro se publicó finalmente en junio de 1967, convirtiéndose de inmediato en un fenómeno global que cambiaría la historia de las letras.

El impacto de la novela fue cultural, político y lingüístico. El escritor chileno Pablo Neruda la definió rápidamente como “la mayor revelación en lengua castellana desde el Don Quijote de la Mancha“. La historia de Macondo demostró que la periferia de América Latina podía engendrar una mitología universal tan potente como la de la Grecia clásica.

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Cien años de soledad no solo fue central en el otorgamiento a su creador el Premio Nobel de Literatura en 1982, sino que tuvo peso en el fenómeno del Boom latinoamericano que abrió las puertas de los mercados internacionales a autores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. El libro demostró que el aislamiento de un pueblo olvidado podía ser el espejo de toda la humanidad.

La máxima sobre la vejez resume a la perfección el pensamiento central del novelista. En su célebre discurso de aceptación del Premio Nobel, titulado La soledad de América Latina, el autor extendió este concepto íntimo a escala continental: denunció cómo las potencias globales condenaban a los pueblos latinoamericanos al desamparo y a la falta de comprensión.

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Toda la bibliografía de García Márquez es un catálogo de seres que intentan, con suerte diversa, sellar ese pacto con su propia exclusión. Lo vemos en el viejo militar de El coronel no tiene quien le escriba, esperando una pensión que jamás llegará; en la implacable abuela de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada; y, de forma monumental, en el tirano decrépito de El otoño del patriarca, quien descubre que el poder absoluto solo engendra la forma más radical y miserable del aislamiento.

Gabriel Garcia Marquez en una foto de 2008 en la UNAM de México (Foto: Grosby)

Hacer un “pacto honrado” implica abandonar el victimismo. Para Gabriel García Márquez, la soledad es la condición humana inevitable. El secreto de la sabiduría —esa buena vejez— consiste simplemente en sentarse a la mesa con ella, mirarla a los ojos y firmar una paz que nos permita fabricar, en paz, nuestros propios pescaditos de oro.

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¿Quién es Gabriel García Márquez?

Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, un pueblo caribeño que inspiró la creación del mítico Macondo. Criado por sus abuelos maternos, nutrió su imaginación con las historias de guerras civiles de su abuelo coronel y las supersticiones de su abuela. Trabajó como periodista en medios como El Espectador, oficio que forjó su estilo narrativo directo y riguroso. Su carrera literaria despegó con novelas cortas como El coronel no tiene quien le escriba y alcanzó la inmortalidad en 1967 con Cien años de soledad.

Su aporte a las letras universales, que fusionó la cruda realidad de América Latina con elementos fantásticos, le valió el Premio Nobel de Literatura en 1982, consolidándolo como una figura central del Boom latinoamericano. A lo largo de su madurez, el escritor colombiano continuó expandiendo su universo con títulos fundamentales de la literatura hispanoamericana como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y sus memorias tituladas Vivir para contarla.

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Además de su labor de ficción, creó la Fundación Gabo para promover el periodismo independiente y mantuvo una activa y, a veces, polémica influencia política global debido a su amistad con el líder cubano Fidel Castro. “Gabo”, como lo llamaba afectuosamente su público, pasó sus últimas décadas residiendo en la Ciudad de México, donde falleció el 17 de abril de 2014 a los 87 años debido a un cáncer linfático. Su muerte conmocionó al mundo entero, pero dejó un legado literario eterno que sigue definiendo la identidad de todo un continente.