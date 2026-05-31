Cultura

Rodrigo Etem ingresa en el mundo del “glitch” desde el arte, en una muestra en el MACRO

Las obras de “Imagen Dañada” traducen fallas localizadas en imágenes virtuales a esculturas y pinturas, enfatizando el cruce entre arte y tecnología

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Dos personas de espaldas observan una pared blanca con varias obras de arte abstractas montadas en malla metálica. Una persona tiene una mochila roja
Rodrigo Etem presenta investigación sobre errores digitales en una muestra en el MACRO

El Museo de arte contemporáneo de Rosario (MACRO) presenta Imagen Dañada de Rodrigo Etem, en la que explora las interrupciones y errores en la representación digital, conocidos como glitches, hallados en plataformas como Google Maps. S

El artista transforma estas anomalías digitales en objetos y superficies materiales, trasladando elementos del ámbito inmaterial de los datos a la tridimensionalidad física.

El enfoque de Etem, de acuerdo con el comunicado oficial, se orienta a tratar la tecnología como un territorio con múltiples capas y accidentes, en lugar de un sistema transparente e inmaterial. La investigación artística pone énfasis en el traslado del error digital a la experiencia física, con el objetivo de ralentizar la lógica acelerada del entorno informático y promover una contemplación sostenida.

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Sala de museo con paredes blancas. Dos obras textiles abstractas cuelgan de una barra. Un cuadro abstracto enmarcado en la pared derecha. El suelo es gris oscuro
Las obras de “Imagen Dañada” traducen fallas localizadas en imágenes virtuales a esculturas y pinturas, enfatizando el cruce entre arte y tecnología

En palabras del artista, “el conjunto propone pensar la tecnología no como un sistema inmaterial y transparente, sino como un territorio con capas, estratos, accidentes y fósiles”.

Rodrigo Etem es un artista visual autodidacta que reside y trabaja en Mendoza. Realizó exposiciones individuales en museos como el Castagnino + Macro (Rosario), el Espacio Contemporáneo de Arte (Mendoza), el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan), el Museo Pumapungo (Cuenca, Ecuador), el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Guayaquil, Ecuador) y el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Además, sus obras integraron muestras colectivas en instituciones de Argentina y en el exterior, incluyendo la Casa Nacional del Bicentenario, el Parque de la Memoria, la Fundación OSDE, el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, el Centro Cultural Parque de España (Rosario), el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el Museo Timoteo E. Navarro (Tucumán), el Museo Palacio Dionisi (Córdoba), el Museo Fader y el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mendoza).

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A nivel internacional, sus trabajos se exhibieron en espacios como Salón ACME (Ciudad de México), Fundación Francis Naranjo (Las Palmas de Gran Canaria, España) y el Museo Nacional de Arte de La Paz (Bolivia). Su producción artística se presentó en Argentina, España, Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia y Taiwán.

que permanecerá hasta el 2 de agosto de 2026 en la sede ubicada en Av. Brigadier Estanislao López 2250, Rosario.

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