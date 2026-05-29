La familia de menor herido en finca de Boaco exige esclarecimiento y responsabilidades a las autoridades de Nicaragua

El menor fue llamado para comprar una gaseosa, posteriormente la familia fue informada de la tragedia. (Foto: tn8.ni)

La familia de O.O.S., un menor de 13 años que resultó gravemente herido tras ser impactado por una rama de árbol en una finca de Boaco, demanda a las autoridades de Nicaragua que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.

El adolescente permanece en estado crítico en un hospital de Managua, luego de sufrir lesiones graves en la cabeza y los pulmones, además de tres fracturas, tras el incidente ocurrido en la comunidad Las Cañas.

De acuerdo con la cobertura de tn8, la versión inicial indica que el adolescente fue alcanzado por una rama durante labores de limpieza en la finca propiedad de Rolando Robleto.

Sin embargo, la familia sostiene que existen dudas sobre la causa real de las lesiones. Angela Sobalvarro Rocha, tía del menor, declaró que minutos antes de la tragedia, el adolescente fue llamado por un trabajador identificado como Bismark para comprar una gaseosa.

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“Por mi sobrinito pedimos justicia. Dicen que fue una rama que le cayó, pero no creemos eso porque el niño tiene tres quebraduras, está entubado y con lesiones graves en la cabeza y los pulmones”, señaló la tía en declaraciones recogidas por tn8.

Ángela Sobalvarro Rocha, tía del menor lesionado, solicita una investigación exhaustiva a las autoridades de Nicaragua./ (Foto de tn8.ni)

La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre el suceso, mientras que la familia insiste en que el caso no debe quedar impune y que las autoridades deben esclarecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes deben responder. Los familiares han interpuesto denuncia formal ante la policía y mantienen su exigencia de justicia, según detalla la cobertura de tn8.

El Código Penal de Nicaragua establece que pueden considerarse delitos las acciones u omisiones dolosas o imprudentes que causen daño a otra persona. Conforme al artículo 22 del Código Penal, son responsables criminalmente de los delitos los autores, cómplices y encubridores. En situaciones como la ocurrida en Boaco, si se comprueba negligencia, imprudencia o falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de los responsables de la finca o de quienes supervisaban las labores, podría configurarse un delito de lesiones imprudentes o incluso lesiones graves. Las penas y la responsabilidad recaerán sobre quien haya tenido el deber jurídico de evitar el daño y no haya actuado con la diligencia. El Código también contempla la responsabilidad civil para la reparación e indemnización por los daños causados a la víctima.

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En los últimos meses se han reportado incidentes similares vinculados a factores naturales y la falta de prevención. En octubre de 2025, fuertes lluvias en Managua y otros departamentos provocaron la caída de árboles, dejando daños materiales y cortes de energía, según reportó el medio 100% Noticias. Además, en el barrio Costa Rica de la capital, la caída de un árbol sobre varios vehículos generó solo daños materiales, mientras que en otros casos se reportado personas lesionadas por la caída de árboles durante tormentas.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad laboral y el deber de prevención en zonas rurales de Nicaragua./ (Foto: tn8.ni)

La tragedia más reciente relacionada con incidentes relacionados con la naturaleza ocurrió a finales de abril de 2026, cuando el derrumbe de un muro provocado por las lluvias causó la muerte de un padre y sus tres hijos en Managua, además de dejar a la madre lesionada. Las autoridades han reiterado la importancia de extremar precauciones en temporada de lluvias y durante labores que impliquen riesgo de caída de árboles o estructuras.

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El caso del menor de Boaco ha generado preocupación en la comunidad y entre organizaciones que demandan mayor control en las condiciones de trabajo y la protección de menores.

Los familiares insisten en que la investigación debe ser exhaustiva y que se sancione a quienes resulten responsables, para evitar que hechos similares se repitan y que la impunidad prevalezca en este tipo de accidentes vinculados a la gestión y seguridad en las fincas del país.

La Policía Nacional mantiene el caso bajo proceso investigativo y la familia de O.O.S. espera respuestas claras sobre lo ocurrido en la finca Santa Blanca. Mientras tanto, el menor continúa bajo atención médica especializada y su pronóstico es reservado, según informaron fuentes familiares a tn8.