Cultura

Siri Hustvedt habla sobre Paul Auster: “Era feminista acérrimo porque veía la misoginia con la que me trataban”

En su obra más reciente, ‘Historias de fantasmas’, la escritora combina memorias personales, cartas y reflexiones sobre el duelo en la intimidad de su pareja con el célebre autor, muerto en 2024

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Siri Hustvedt denuncia el sexismo y la misoginia sufridos en los medios que la presentaban solo como 'la esposa de Paul Auster' (Foto: Europa Press)
Siri Hustvedt denuncia el sexismo y la misoginia sufridos en los medios que la presentaban solo como 'la esposa de Paul Auster' (Foto: Europa Press)

La escritora e intelectual estadounidense Siri Hustvedt, de visita en España para presentar su nuevo libro, Historias de fantasmas, dedicado a su relación con su pareja, Paul Auster, Ella tenía 26 años y él 34 cuando se conocieron. Ambos eran entonces unos completos desconocidos. A pesar de ello, dice haberse encontrado con mucho “sexismo y misoginia” en los medios de comunicación, que a menudo la reducían a “esposa de” y constantemente subestimaban sus propios méritos intelectuales.

Especializada en filosofía, neurociencia y psicología, Siri Hustvedt ha publicado ensayos y artículos en revistas académicas y científicas, recopilados en libros como Vivir, pensar, mirar (2013) o La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres (2017). Hoy asegura que era frecuente que Auster mencionara ideas suyas en entrevistas, citándola, y en cambio se las atribuían a él. “Todo eso convirtió a Paul en un feminista acérrimo; él lo veía”, señala. No obstante, con el tiempo la escritora aprendió a no tomárselo como algo personal -“la cultura tiende a querer reproducir sus jerarquías”, apunta- e incluso a reírse de ello: “Cuando te ríes de algo, ya llevas la delantera”.

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Historias de fantasmas’ (publicado en España por Seix Barral) es un libro de memorias y de duelo escrito tras el fallecimiento de su pareja Paul Auster, en abril de 2024. En él, combina reflexiones personales y recuerdos de su relación con diverso material documental. Se intercalan las cartas que ella le escribió al principio de su relación, las notas que él le dejó a ella, pero también las cartas con las que ella iba informando a su círculo más cercano sobre la evolución de la enfermedad de él y las que este escribió a su nieto Miles, de dos años de edad en ese momento.

Paul Auster pensaba hacer un libro, según cuenta él mismo en la última carta que escribió, fechada el mismo mes de su muerte, en abril de 2024, y en la que ya reconoce que no le va a dar tiempo y que no cree llegar a ver el resultado de las “amenazantes” elecciones nacionales que afrontarían ese otoño.

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Portada de libro blanco con título rojo 'Siri Hustvedt' y negro 'Historias de fantasmas'. Abajo, foto de hombre y mujer rubia sonriendo mirándose
'Historias de fantasmas' es el libro de memorias y duelo que Siri Hustvedt dedica a su relación con Paul Auster

Contra el gobierno de Donald Trump

Siri Hustvedt define como “protofascista” al gobierno de Donald Trump y advierte de que “es un error pensar que el progreso es inevitable”. “Lo primero que hace un gobierno fascista al tomar el poder es revertir los derechos de las mujeres y reforzar la idea del género binario, y lo hemos visto en Estados Unidos, donde lo primero que hizo el número 47 (en alusión a Trump, el presidente número 47) fue legislar sobre sexo y género”, señaló.

La escritora, ensayista y poeta, autora de novelas como Todo cuanto amé o El verano sin hombres, precisa que no se le puede llamar fascista, porque no ha consolidado el pleno poder y hay resistencias que invitan a mantener una esperanza. Se refiere al hecho de que el Tribunal Supremo tumbara sus aranceles y el Ejecutivo estadounidense acatara la decisión, o a “la resistencia” de Minnesota, la ciudad donde Hustvedt nació (en 1955) y creció, que “logró frenar al ICE”, la policía migratoria.

La autora aclara que no usa la palabra fascismo como un insulto, sino como un fenómeno que puede surgir en sociedades posdemocráticas, como de hecho está ocurriendo en otros países, y menciona la India de Narendra Modi como el ejemplo más evidente, por la conexión del primer ministro con la organización paramilitar y nacionalista RSS.

“Ya no podemos llamar a MAGA un movimiento populista autoritario: el 6 de enero -en alusión a la toma del Capitolio en 2021- cruzaron la frontera hacia el fascismo, con el uso de la violencia”, señala y recomienza la lectura de Anatomía del fascismo de Robert Paxton, que cambió el modo en el que Francia veía al régimen de Vichy.

Fuente: EFE

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