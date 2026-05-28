Hannah Arendt, filósofa germano-estadounidense: “Ningún ser humano tiene el derecho de obedecer” (Foto: Fred Stein)

“Ningún ser humano tiene el derecho de obedecer”. La frase resuena con la fuerza de un disparo al centro de la complacencia contemporánea. Suele verse replicada en redes sociales, grafitis urbanos y pancartas de protesta. Cuando la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt pronunció estas palabras en una entrevista televisiva en noviembre de 1964 ante el periodista Joachim Fest, no estaba haciendo un llamado al desorden, sino una radiografía quirúrgica de la peor catástrofe moral de la modernidad.

En el ámbito del derecho y la política, la obediencia no es un escudo protector; es una decisión de complicidad. Por eso, para entender el “por qué” y el “en referencia a qué” de esta afirmación, hay que retroceder un año en la biografía de la pensadora. En 1963, Hannah Arendt había publicado uno de los libros más polémicos y transformadores del debate intelectual de posguerra: Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal. La autora había asistido como enviada de la revista The New Yorker al juicio contra Adolf Eichmann, el teniente coronel de las SS de Adolf Hitler.

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Eichmann había sido responsable de la logística del transporte de millones de personas hacia los campos de exterminio. Pero Arendt, en lugar de encontrarse con un monstruo sediento de sangre, se topó con un burócrata gris, un hombre preocupado por hacer bien su trabajo, un técnico de la eficiencia. La defensa de Eichmann se estructuró sobre una premisa jurídica y moral: él solo cumplía órdenes; era un engranaje subordinado a la ley del Estado totalitario.

Peor aún, el acusado llegó a declarar que había vivido toda su vida bajo los preceptos de la ética de Immanuel Kant, distorsionando el concepto del deber kantiano para justificar su sumisión ciega a la voluntad de Adolf Hitler.

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La indignación de Arendt ante esta perversión filosófica estalló en la entrevista de 1964. Al decir “según Kant, ningún ser humano tiene el derecho de obedecer”, la filósofa le arrebató a la burocracia criminal su última coartada. En la moral kantiana, el sujeto es soberano; no puede delegar su conciencia en un superior. Para Arendt, la palabra “obediencia” pertenece al universo de los niños; cuando un adulto la utiliza en el plano político, lo que está haciendo en realidad es dar su apoyo explícito al régimen que ejecuta las órdenes.

Esta idea no fue un destello aislado; funciona como el tejido conectivo de toda su producción bibliográfica. Representa el puente exacto entre lo que acababa de publicar y lo que comenzaría a escribir inmediatamente después. Años antes, en 1951, Arendt había desenterrado las raíces del horror en Los orígenes del totalitarismo. Allí ya advertía cómo el nazismo y el estalinismo necesitaban despojar al hombre de su condición jurídica y moral para convertirlo en una pieza intercambiable. El totalitarismo busca anular la capacidad de iniciar algo nuevo, destruyendo la acción política real.

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El éxito de la maquinaria criminal dependía de que los ciudadanos renunciaran a pensar por sí mismos. Por eso, tras el terremoto conceptual que significó Eichmann en Jerusalén, la pensadora dedicó los últimos años de su vida a explorar las facultades de la mente humana. En el momento de su muerte, se encontraba escribiendo su obra póstuma e inacabada, La vida de la mente (dividida en tres volúmenes proyectados: El pensamiento, La voluntad y El juicio).

Hannah Arendt (Crédito: Wikipedia)

¿Cuál es la conexión? En esta última etapa, Arendt se obsesionó con una pregunta fundamental: ¿la facultad de pensar, la costumbre de examinar lo que ocurra, puede estar entre las condiciones que evitan que los hombres hagan el mal? La respuesta implícita es que el colapso moral de la sociedad no se debió a la falta de cultura o de conocimientos, sino a la renuncia deliberada a la actividad del pensamiento crítico.

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Si hubiera que elegir una sola sentencia que resuma el legado de Hannah Arendt, “nadie tiene el derecho de obedecer” califica sin esfuerzo. Sintetiza su rechazo absoluto al determinismo histórico y su defensa inquebrantable de la libertad humana. Hoy, la vigencia de su advertencia es alarmante. En un siglo XXI marcado por la polarización, los algoritmos que piensan por nosotros y la tentación constante de delegar las decisiones éticas en líderes mesiánicos o estructuras corporativas, la frase de Arendt no es una reliquia de la Guerra Fría. Es un imperativo vigente: el pensamiento crítico no es un lujo intelectual, sino nuestra primera y última línea de defensa contra la barbarie.

¿Quién es Hannah Arendt?

Hannah Arendt (1906–1975) fue una de las filósofas y teóricas políticas más influyentes del siglo XX. Nacida en una familia judía en Hannover, Alemania, se formó bajo la tutela de grandes pensadores como Martin Heidegger y Karl Jaspers. Con el ascenso del nazismo al poder en 1933, fue detenida brevemente por la Gestapo, lo que la obligó a exiliarse primero a Francia y luego, de forma definitiva en 1941, a los Estados Unidos. En Nueva York desarrolló una prolífica carrera académica y periodística, marcada por su aguda observación de los colapsos morales de su tiempo.

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"Los orígenes del totalitarismo" (1951) de Arendt

Su pensamiento se plasmó en textos fundamentales de la teoría política occidental, entre los que destacan Los orígenes del totalitarismo (1951), La condición humana (1958) y la polémica crónica Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal (1963). A lo largo de su vida, Arendt rechazó la etiqueta tradicional de “filósofa”, prefiriendo definir su labor como teoría política, ya que su interés no residía en el hombre abstracto, sino en los seres humanos actuando e interactuando en el mundo social.

Tras décadas de docencia en prestigiosas instituciones como la Universidad de Chicago y la New School for Social Research, falleció a causa de un infarto el 4 de diciembre de 1975 en su departamento de Nueva York, a los 69 años. Al momento de su muerte, se encontraba trabajando en la máquina de escribir sobre el manuscrito de La vida de la mente, su última gran obra filosófica que quedó inconclusa. Su legado intelectual perdura como un faro indispensable para la defensa de la democracia, el pensamiento crítico y la resistencia frente a los autoritarismos modernos.

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