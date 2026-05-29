Cultura

Shakespeare, Harold Pinter y Manuel Puig: el vínculo esencial entre teatro y literatura

En este texto con que presentó la alianza de Compañía Teatro Futuro y Vinilo editora, el destacado dramaturgo y director traza una línea de tiempo que da cuenta de una relación inesperable

Guardar
Google icon
Presentación de Programa de mano PORTADA
Programa de mano, el nuevo sello de libros de teatro, nació de la alianza entre la editorial Vinilo y la compañía Teatro Futuro

Que sea dicho de una vez, así empezamos bien esta jornada. El teatro es literatura. No pretendo, hoy, convencerlos de eso. No pretendo convencerlos de nada. Pero dedicaré los próximos minutos a realizar un análisis absolutamente capcioso de la relación entre el teatro, la literatura y los libros.

Empecemos por el principio. El teatro surge hace dos mil quinientos años en Atenas, infiero que eso todos lo sabemos. El origen del teatro es religioso, y eso tristemente lo hemos perdido, porque se hacía en homenaje a un dios, que era Dioniso; el origen del teatro es político, porque claramente las tragedias eran políticas; y además era un concurso, con entrega de premios y todo, eso tristemente se mantiene hasta hoy. Como sea, las tragedias lo que hacían era escenificar los mitos. Hay quien ha afirmado incluso que las tragedias son el catálogo de los mitos. Sin los mitos, sin las tragedias griegas, no se habrían escrito muchas de las obras centrales de la literatura universal. Sin Edipo de Sófocles no habría Dostoievsky, sin Medea de Eurípides no habría Mary Shelley, sin Antígona de Sófocles no habría José Hernández. Pero, vale decir, no tendríamos nada de todo esto, ni Los Hermanos Karamazov, ni Frankenstein, ni el Martín Fierro sin los textos, sin el papel o el papiro; sin los libros. Se escribieron más de 1500 tragedias. Solo llegaron a nosotros 33 obras completas. Y tenemos esas 33 porque son las únicas de las que tenemos el texto. No tendríamos nada de todo esto sin los libros.

PUBLICIDAD

Luego, si queremos seguir la línea histórica mas lógica, o la más innegable, deberíamos saltar hasta más o menos el año 1600, y hablar de William Shakespeare. Shakespeare es, para mí, el mejor escritor de la historia. Pero, vale recordarlo, Shakespeare no era en sus orígenes un autor. Shakespeare no era universitario. Él no fue a Oxford ni a Cambridge. Shakespeare era, nada más y nada menos, un actor. Sobre el valor de lo que escribió creo que es redundante hablar. No solo no habría historia de la literatura universal como la conocemos sin Shakespeare, probablemente no seríamos los seres humanos que somos, los buenos y los malos, sin él. Shakespeare fundó una compañía de teatro con otros actores, que además eran sus amigos. Ellos eran también los productores de las obras, y hasta tuvieron un teatro. Shakespeare escribía y actuaba en roles no tan centrales o, al menos, con no tantos parlamentos. Se cree que además dirigía las obras, aunque ese rol no estaba estipulado como tal. Cuando Shakespeare murió, en 1623, se editó un tomo con casi todas sus obras conocido como First Folio. Ese libro fue editado gracias a la labor de dos actores amigos de Shakespeare, John Heminges y Henry Condell, que se encargaron de reunir todos los papeles, textos, libros y libretos, versiones y contraversiones para armar el primer tomo de obras de Shakespeare y que hizo que hoy podamos conocer la obra del célebre autor inglés. Los amigos, cuando no. Y el teatro. Y los libros. No tendríamos a Shakespeare sin los libros. No tendríamos la literatura que tenemos si no se hubiera editado a Shakespeare.

Un hombre con barba y gafas, vestido de traje gris, camisa amarilla y corbata a cuadros, sostiene un libro abierto, mirando a cámara frente a butacas de teatro vacías
Mariano Tenconi Blanco indica que la relación entre teatro y literatura se mantiene vigente en autores contemporáneos

Tenemos en Argentina a muy célebres dramaturgos y dramaturgas. Armando Discépolo, Griselda Gambaro, Mauricio Kartun. Voy a citar el caso de dos dramaturgos que son, además, célebres novelistas, dos referencias ineludibles de la literatura argentina: Roberto Arlt y Manuel Puig. Ambos fueron escritores totalmente singulares. Roberto Arlt generó su lenguaje atrás del anarquismo y las malas traducciones de los escritores rusos. Manuel Puig quiso escribir guiones anacrónicos a la manera de la época dorada del cine de Hollywood. En ese equívoco, ambos escribieron algunas de las mejores novelas que se han publicado en este país. Yo atesoro una foto del día del velorio de Roberto Arlt. En la foto se ve cómo los actores del Teatro del Pueblo llevan el féretro del escritor. Los actores cargando el cajón de Roberto Arlt, me parece paradójica esa imagen. Roberto Arlt es nuestro, es del teatro. Como sea, decía, ambos escritores descollaron en narrativa y en teatro. Las novelas de ambos fueron transformadoras, extrañisimas, singulares y únicas. El teatro que ambos escribieron siempre fue, al menos a mis ojos, sólido pero un tanto conservador desde lo formal. Por eso yo creo que Arlt y Puig influyeron más al teatro argentino desde sus novelas que desde sus obras de teatro. Podría enumerar obras geniales de Ricardo Bartís o de Santiago Loza para tratar de sostener esta idea. Como sea, lo que me interesa es enfatizar en la influencia del teatro sobre la literatura, y en la influencia de la literatura sobre el teatro.

PUBLICIDAD

El teatro forma parte central de la tradición literaria. Los Premios Nobel de 2003 a Elfriede Jelinek, de 2004 a Harold Pinter o de 2023 a Jon Fosse deberían servir como prueba. El teatro argentino debe ser y es parte esencial de la tradición literaria argentina. No se puede escribir hoy sin haber leído a Gabriela Cabezón Cámara o Leila Guerriero. Pero tampoco se puede escribir sin haber leído a Rafael Spregelburd o Romina Paula. Y para que el teatro, para que este teatro que se hace hoy en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2026, para que este teatro sea parte de la tradición literaria se necesitan los libros. La literatura necesita al teatro pero también el teatro necesita a la literatura. En tiempos en donde hasta la esperanza es escasa, me permito soñar con una comunidad de espectadores y lectores, de escritores y actrices, todos juntos, unidos. La tradición literaria, la historia del teatro, Eurípides, Shakespeare, los amigos de Shakespeare, y nosotros. Porque estamos en un laberinto y el monstruo acecha. Y del laberinto no se sale con obras que subestimen al espectador con esloganes estúpidos; del laberinto no se sale con obras que sean guarderías emocionales. Del laberinto se sale elevándose. Hay que tener buenas ideas. Y para tener buenas ideas hay que leer libros.

[Fotos: prensa Vinilo editora/ Compañía Teatro Futuro]

Temas Relacionados

Literatura ArgentinaLiteraturaLibrosTeatro en Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gabriel García Márquez, escritor colombiano: “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”

En “Cien años de soledad”, la obra que redefinió la literatura hispanoamericana, el Gabo dejó una de las máximas más conmovedoras. En esta nota, un recorrido por el taller del coronel Aureliano Buendía, el aislamiento como refugio ético y la importancia de poner la lupa en el desamparo humano

Gabriel García Márquez, escritor colombiano: “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”

Tip de la RAE: tabaquismo no es consumo de tabaco

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: tabaquismo no es consumo de tabaco

Paul McCartney, el hombre que lleva seis décadas de fama encima con una gracia extraordinaria

En su nuevo álbum, el ex Beatle rememora su pasado y se deleita simplemente en seguir haciendo música. “Todo eso de la creatividad es algo grandioso, siempre digo que es mejor que trabajar”, afirma

Paul McCartney, el hombre que lleva seis décadas de fama encima con una gracia extraordinaria

Qué leer esta semana: La separación de Martín Kohan, asuntos sobrenaturales para chicos y lo que hacemos con Leo Dan

Tres títulos para parar la marcha y disfrutar... aunque a veces den ganas de avanzar rapidísimo

Qué leer esta semana: La separación de Martín Kohan, asuntos sobrenaturales para chicos y lo que hacemos con Leo Dan

La verdadera historia de los espías británicos que filtraron secretos a los soviéticos durante décadas

‘Stalin’s Apostles’, de la periodista británica Antonia Senior, revive la trama de los dobles agentes conocidos como “Los Cinco de Cambridge”, un caso que sacudió al Reino Unido durante la Guerra Fría

La verdadera historia de los espías británicos que filtraron secretos a los soviéticos durante décadas

DEPORTES

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino Mariano Puerta reveló todos los detalles de su explosiva pelea con Davidovich en pleno Roland Garros: “Llegué a un límite”

El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Claudio Úbeda durante la eliminación de Boca Juniors

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

“¡Salió la lista oficial!“: la reacción del Flaco López al enterarse en una nota post partido de su citación para el Mundial 2026 con Argentina

TELESHOW

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: colocan primera piedra de proyecto Montecarlo con inversión de 160 millones de dólares

El Salvador: colocan primera piedra de proyecto Montecarlo con inversión de 160 millones de dólares

“Eran niños buenos, llenos de sueños”: Tres pupitres vacíos, tres tumbas unidas y un pueblo roto en Yoro, Honduras

La prensa del régimen de Irán confirmó que el texto del acuerdo con Estados Unidos cambió, pero no está finalizado

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

El Salvador marca récord en depósitos de ahorro durante el primer trimestre del año