Mundo

“Temo por mi vida”: los rumanos están conmocionados tras el impacto de un dron en una ciudad cerca de Ucrania

Las personas afectadas por el siniestro describieron momentos de alarma, confusión e incertidumbre luego de que el aparato aéreo colisionara durante la noche, causando lesiones y daños en una zona densamente poblada de la ciudad rumana

Guardar
Google icon
El dron ruso que impactó en un edificio de Galati dejó dos heridos y elevó el temor de los vecinos por la inseguridad. (Reuters)
El dron ruso que impactó en un edificio de Galati dejó dos heridos y elevó el temor de los vecinos por la inseguridad. (Reuters)

Los habitantes de Galati, ciudad rumana cercana a la frontera con Ucrania, expresaron temor, desconcierto e indignación el viernes después de que un dron se estrellara contra un edificio residencial durante la noche, hiriendo a dos personas.

El accidente ocurrió en el centro de la ciudad de 200.000 habitantes, en el este de Rumanía, en una calle concurrida con edificios de 10 plantas, tiendas y bancos.

Decenas de personas se congregaron para tomar fotos y videos de los daños en la última planta del edificio, donde el exterior de un balcón parecía parcialmente derrumbado.

“Mira, por eso sonaron las alarmas anoche”, le dijo un padre a su hija.

Rumanía afirmó que el dron era ruso y calificó el incidente como una “escalada grave e irresponsable” por parte de Moscú.

Rumanía reportó que desde 2022 su espacio aéreo ha registrado 28 violaciones y 47 fragmentos de drones caídos, según el Ministerio de Defensa. (Reuters)
Rumanía reportó que desde 2022 su espacio aéreo ha registrado 28 violaciones y 47 fragmentos de drones caídos, según el Ministerio de Defensa. (Reuters)

Aunque Rumanía, miembro de la Unión Europea y la OTAN, ha registrado decenas de violaciones de su espacio aéreo desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, esta fue la primera vez que un dron impactó contra un edificio de apartamentos e hirió a sus habitantes.

PUBLICIDAD

Un niño de 14 años y su madre de 53 fueron hospitalizados con quemaduras.

Una vecina, Mihaela Blanaru, empleada de tráfico de 54 años, declaró a AFP que escuchó una alerta en su teléfono que la advertía del peligro y que luego se sorprendió por la luz que inundó su habitación y el ruido.

PUBLICIDAD

“Tengo dos perros que saltaron medio metro de la cama, muy agitados. Apenas pude calmarlos”, dijo Blanaru, añadiendo que pasó horas en la calle, fuera de su apartamento.

“Esperaba una réplica, como con un terremoto. Así de asustada estaba”.

En cuatro años de guerra, Rumanía ha reportado 28 violaciones de su espacio aéreo y 47 fragmentos de drones caídos, según datos publicados el viernes por el Ministerio de Defensa. En abril, otro dron se estrelló en Galati, en las afueras de la ciudad.

Impacto contra un cobertizo de herramientas y no causó heridos, aunque transportaba explosivos.

- “Conmocionados” -

Entonces, como ahora, los ciudadanos se preguntaban por qué no se derribó el dron, a pesar de que Rumania aprobó una ley en 2025 que lo permite.

“¿Dónde están los sistemas antidrones aquí? ¿No deberían estar en algún lugar de la frontera con Rumania? ¿Por qué no están? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿La OTAN?”, preguntó Mihaela, de 47 años, quien prefirió no dar su apellido.

Habitantes de la zona relataron escenas de caos y pánico, mientras se cuestiona el accionar de la Unión Europea y la OTAN frente a la amenaza de drones. (Reuters)
Habitantes de la zona relataron escenas de caos y pánico, mientras se cuestiona el accionar de la Unión Europea y la OTAN frente a la amenaza de drones. (Reuters)

“Tengo mucho miedo por mi vida“, dijo, añadiendo que el dron podría haber caído sobre su propio edificio.

Mientras que algunos atribuyeron el incidente a la falta de medidas adecuadas adoptadas por las autoridades rumanas, otros maldijeron al líder ruso Vladimir Putin por declarar la guerra a Ucrania y poner en peligro sus propias vidas.

Rumania anunció el cierre del consulado ruso en la ciudad de Constanza, a orillas del Mar Negro, y la expulsión del cónsul general, lo que provocó que Moscú amenazara con una respuesta similar.

“Me quedé un poco atónito“, dijo Jenica Emanoil, un jubilado de 70 años.

Añadió que tenía poca fe en que estuviera protegido en caso de futuros incidentes.

“Al fin y al cabo, las autoridades no pueden hacer mucho... Hoy en día, la seguridad prácticamente ha desaparecido“.

AFP

Temas Relacionados

DronesGuerra Rusia UcraniaRumanía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

“Continúan los intercambios de mensajes pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, a la prensa estatal

EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

Un canadiense se declaró culpable de facilitar suicidios con el envío de kits letales y enfrentará condena por 14 muertes

Kenneth Law, anteriormente ingeniero y cocinero, administró desde 2020 varios sitios web dedicados a la venta de productos químicos tóxicos y equipos a través de internet

Un canadiense se declaró culpable de facilitar suicidios con el envío de kits letales y enfrentará condena por 14 muertes

La salud de los jóvenes británicos empeora frente a generaciones anteriores, según un informe nacional

Investigadores advierten que el aumento de obesidad, problemas emocionales y enfermedades crónicas en nacidos después de 1980 exige nuevas estrategias preventivas para revertir la tendencia y proteger el futuro del sistema sanitario

La salud de los jóvenes británicos empeora frente a generaciones anteriores, según un informe nacional

Marco Rubio se reunió con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una “decisión final” sobre Irán

El secretario de Estado norteamericano recibió en Washington a Ishaq Dar, al que le agradeció el “papel constructivo” de su país

Marco Rubio se reunió con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una “decisión final” sobre Irán

El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”

El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad lanzó una severa advertencia a los países miembros tras el incidente que dejó dos heridos y provocó la expulsión del cónsul de Moscú en Galati, donde cayó el proyectil

El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Posponen audiencia de Maru Campos por ausencia de Javier Corral: defensa acusa presión política y uso de la FGR

Posponen audiencia de Maru Campos por ausencia de Javier Corral: defensa acusa presión política y uso de la FGR

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 267 emisiones este viernes 29 de mayo

Rating en Colombia: ‘La casa de los famosos 2026′ cayó a los últimos puestos en plena recta final

Qué es el síndrome de Müller-Weiss, la patología que marcó la carrera de Rafa Nadal y aborda en su documental

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta? Conoce lo que podrías pagar según las tres escalas del JNE

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

Instalan 21 sistemas de riego por goteo y diversifican cultivos en el oriente de El Salvador

De las Pupusas veganas al champú de ajo: la original propuesta de Nao Market para una vida saludable en El Salvador

Honduras: Hallan 33 mil arbustos de hoja de coca ocultos en montañas de Colón

ENTRETENIMIENTO

Scooter Braun se sinceró sobre la polémica con Taylor Swift: “No la conozco, no tuvimos ningún contacto”

Scooter Braun se sinceró sobre la polémica con Taylor Swift: “No la conozco, no tuvimos ningún contacto”

El guion original de ‘Friends’ y más tesoros de Matthew Perry: así es la subasta de los objetos del fallecido actor

Condenan a 15 años de prisión al hombre que planeó atentado terrorista en concierto de Taylor Swift en Viena

Sheldon Cooper y el misterio de los abrazos: lo que la psicología dice sobre su rechazo al contacto físico

Jennifer Lopez borra el nombre de Ben Affleck del tatuaje que simbolizaba su amor