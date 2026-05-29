“Temo por mi vida”: los rumanos están conmocionados tras el impacto de un dron en una ciudad cerca de Ucrania

El dron ruso que impactó en un edificio de Galati dejó dos heridos y elevó el temor de los vecinos por la inseguridad. (Reuters)

Los habitantes de Galati, ciudad rumana cercana a la frontera con Ucrania, expresaron temor, desconcierto e indignación el viernes después de que un dron se estrellara contra un edificio residencial durante la noche, hiriendo a dos personas.

El accidente ocurrió en el centro de la ciudad de 200.000 habitantes, en el este de Rumanía, en una calle concurrida con edificios de 10 plantas, tiendas y bancos.

Decenas de personas se congregaron para tomar fotos y videos de los daños en la última planta del edificio, donde el exterior de un balcón parecía parcialmente derrumbado.

“Mira, por eso sonaron las alarmas anoche”, le dijo un padre a su hija.

Rumanía afirmó que el dron era ruso y calificó el incidente como una “escalada grave e irresponsable” por parte de Moscú.

Rumanía reportó que desde 2022 su espacio aéreo ha registrado 28 violaciones y 47 fragmentos de drones caídos, según el Ministerio de Defensa. (Reuters)

Aunque Rumanía, miembro de la Unión Europea y la OTAN, ha registrado decenas de violaciones de su espacio aéreo desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, esta fue la primera vez que un dron impactó contra un edificio de apartamentos e hirió a sus habitantes.

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Un niño de 14 años y su madre de 53 fueron hospitalizados con quemaduras.

Una vecina, Mihaela Blanaru, empleada de tráfico de 54 años, declaró a AFP que escuchó una alerta en su teléfono que la advertía del peligro y que luego se sorprendió por la luz que inundó su habitación y el ruido.

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“Tengo dos perros que saltaron medio metro de la cama, muy agitados. Apenas pude calmarlos”, dijo Blanaru, añadiendo que pasó horas en la calle, fuera de su apartamento.

“Esperaba una réplica, como con un terremoto. Así de asustada estaba”.

En cuatro años de guerra, Rumanía ha reportado 28 violaciones de su espacio aéreo y 47 fragmentos de drones caídos, según datos publicados el viernes por el Ministerio de Defensa. En abril, otro dron se estrelló en Galati, en las afueras de la ciudad.

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Impacto contra un cobertizo de herramientas y no causó heridos, aunque transportaba explosivos.

- “Conmocionados” -

Entonces, como ahora, los ciudadanos se preguntaban por qué no se derribó el dron, a pesar de que Rumania aprobó una ley en 2025 que lo permite.

“¿Dónde están los sistemas antidrones aquí? ¿No deberían estar en algún lugar de la frontera con Rumania? ¿Por qué no están? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿La OTAN?”, preguntó Mihaela, de 47 años, quien prefirió no dar su apellido.

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Habitantes de la zona relataron escenas de caos y pánico, mientras se cuestiona el accionar de la Unión Europea y la OTAN frente a la amenaza de drones. (Reuters)

“Tengo mucho miedo por mi vida“, dijo, añadiendo que el dron podría haber caído sobre su propio edificio.

Mientras que algunos atribuyeron el incidente a la falta de medidas adecuadas adoptadas por las autoridades rumanas, otros maldijeron al líder ruso Vladimir Putin por declarar la guerra a Ucrania y poner en peligro sus propias vidas.

Rumania anunció el cierre del consulado ruso en la ciudad de Constanza, a orillas del Mar Negro, y la expulsión del cónsul general, lo que provocó que Moscú amenazara con una respuesta similar.

“Me quedé un poco atónito“, dijo Jenica Emanoil, un jubilado de 70 años.

Añadió que tenía poca fe en que estuviera protegido en caso de futuros incidentes.

“Al fin y al cabo, las autoridades no pueden hacer mucho... Hoy en día, la seguridad prácticamente ha desaparecido“.

AFP