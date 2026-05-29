Alexander Schubert llegan al CETC del Teatro Colón con su impactante mezcla de música electrónica y arte escénico

Alexander Schubert llega a Argentina por primera vez e impacta con sus obras en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

El compositor y director alemán Alexander Schubert llega por primera vez a Argentina con cinco obras propias, en una serie de funciones que el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) ofrece en coproducción con el Goethe-Institut entre el miércoles 10 y el sábado 13 de junio.

Referente de la composición post-digital, Schubert construye un lenguaje que cruza la música acústica de concierto con el techno, el free jazz y la electrónica experimental. Para esta visita, trabajará con un ensamble de músicos argentinos en un programa que integra video, luces, música electrónica y performance: las piezas Star me Kitten, Sensate Focus, Harp y F1.

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La trayectoria del artista incluye producciones presentadas en escenarios europeos de referencia. Asterism, un dispositivo de inteligencia artificial, y Eternal Dawn, pieza de estética transhumanista, se estrenaron en Le Maillon Théâtre en el marco del Festival Música de Estrasburgo. Su réquiem Terminal Infinity fue comisionado por la Fundación de los Berliner Philharmoniker para su Bienal en el Radialsystem de Berlín.

Las funciones en el CETC tendrán lugar el miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio a las 20:30. Jubilados y estudiantes acceden con un 50% de descuento con cualquier medio de pago, previa presentación de credencial y DNI; la compra debe realizarse de forma presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171, C. A. B. A.).

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El compositor alemán presenta en Buenos Aires cinco piezas que fusionan música acústica, techno, free jazz y electrónica experimental

El domingo 14 de junio, de 16 a 21, Schubert presentará la instalación Solid State con entrada gratuita y acceso continuo, aunque con capacidad limitada. La obra utiliza luces estroboscópicas y efectos de iluminación intensa; los organizadores advierten que puede afectar a personas con fotosensibilidad. Ese mismo día, el artista ofrecerá una clase abierta en la Fundación Proa.

El ensamble que acompañará a Schubert reúne a Lucila Crisman en flauta, Lautaro Abrego en clarinete; Carolina Cervetto en saxo, Daniela Cervetto en percusión, Malena Levin en piano, Juan Ignacio Ferreras en arpa, Pablo Boltshauser en guitarra eléctrica, Florencia Ciaffone en violín y Juani Ferraras en cello. Completan el elenco Guillermina Etkin en voz, Alejo Echeverria Bo y Franco Baldi. La coordinación artística y preparación musical están a cargo de Valentín Pelisch; la iluminación, de Leonardo Murua.

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[Fotos: prensa Teatro Colón]