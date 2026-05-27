Cultura

Pedro Mairal defiende la fuerza de la cultura argentina frente a cualquier crisis económica y social

El autor argentino radicado en Montevideo afirma que ningún “mal gobierno” podrá doblegar “a la gente que todo el tiempo está escribiendo y haciendo música, teatro y cine”

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Pedro Mairal
Pedro Mairal destaca la tenacidad de los artistas argentinos frente al maltrato cultural por parte de los Gobiernos

La tenacidad de los artistas y creadores argentinos por producir sus obras en medio de un ambiente cultural que ha sido maltratado por sucesivos gobiernos, es vista por el escritor Pedro Mairal como una señal de que en Argentina la cultura no será sometida por malas administraciones.

Durante el festival literario Centroamérica Cuenta celebrado este mes en la capital panameña, Mairal (Buenos Aires, 1970) dijo que le interesa “mucho” la palabra cultura y que eso guarda relación con el hecho de que en su país “hay gobiernos que dan un gran maltrato al ambiente cultural”. Pero a pesar de ello, al autor de la novela La uruguaya (2016) -Premio Tigre 2017 y uno de sus éxitos literarios llevado al cine en 2022-, resalta que Argentina “tiene un músculo cultural, una fuerza cultural” que no le deja de asombrar.

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“Me refiero a que todo el tiempo la gente está haciendo música, la gente está escribiendo, haciendo teatro, la gente está haciendo cine”, indicó.

Pedro Mairal
El escritor resalta la fuerza cultural de Argentina pese al descuido y abandono estatal

Pero “sí -añadió-, es un momento de mucho descuido y maltrato por parte del Estado con respecto al ambiente cultural. Pero la gente sigue haciendo cosas, sus películas, sus proyectos. Y me emociona mucho ver la fuerza que hay en ese sentido”. Así que no lo duda: “Un mal gobierno, malas administraciones, no van a doblegar la cultura argentina”.

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Mairal, que en sus creaciones literarias incorpora la jerga rioplatense del lunfardo, describe la “emoción” de la cultura argentina como algo “que tiene que ver con la suma de su expresión que se manifiesta en películas, en libros, en teatro, en todas estas maneras de vibrar”. “Y malos gobiernos, maltratadores, que ningunean la cultura, no van a hacer mella, no van a pasar. La cultura argentina va a seguir, su arte va a seguir”, remarcó.

Pedro Mairal portada
Mairal afirma que la cultura argentina no será doblegada ni frenada por malas administraciones gubernamentales

El otro ámbito de la crisis argentina

Mairal, que en 2018 publicó sus Pornosonetos, anota que no solo es el maltrato a la cultura, los argentinos también han sido vejados “muchísimo” por los gobiernos en lo económico. Es algo que no ha variado hoy con la nueva administración que llegó al poder por un “voto de rechazo” de la gente para romper lo anterior y terminó resultando “catastrófico”.

Considera que es algo “catastrófico porque hay un deterioro institucional enorme, la gente no está mejor, y en lo económico las cosas no están mejor”. “Fue un voto de autodestrucción para destruir lo que estaba antes”, reiteró Mairal, quien sin embargo cree en la capacidad de supervivencia y aguante de sus compatriotas ante “estas especies de huracanes institucionales, estatales”.

Pedro Mairal
El maltrato económico y la crisis institucional en Argentina también preocupan a Pedro Mairal por su impacto social

Vivir en Montevideo no es un exilio

Mairal hace cinco años que vive en Montevideo, pero no lo considera un exilio. “La palabra exilio es brava porque tiene una carga de mucho dolor. Y creo que no, no lo tomo como un exilio, lo tomo como una migración”, explica.

“Vivo en Montevideo hace cinco años, queda del otro lado del río. La verdad que es muy cerca de Buenos Aires, no me siento lejos, no me siento tampoco extranjero en Montevideo, eso es bastante curioso”, afirma el escritor, y apunta que entre ambas ciudades existe una “continuidad identitaria muy grande”.

Porque, prosigue, aunque son dos países “hay algo de una región, una región lingüística, una música compartida con el tango, con la canción rioplatense, una literatura. Creo que hay muchas más continuidades que diferencias, yo las vivo y paso de una a otra”. Entonces, dice, “hay ahí una especie de intersección o de superposición de las identidades donde me siento muy a gusto, la verdad”.

Fuente: EFE.

[Fotos: archivo]

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