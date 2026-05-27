Cultura

El Centro Cultural Coreano explora el vínculo entre tradición y k-pop

La exhibición reúne piezas rituales, vestimentas e instrumentos para ilustrar la continuidad de la música y manifestaciones ancestrales coreanas dentro de las producciones populares actuales tanto en la música como en la televisión

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Siete miembros de BTS en escala de grises posan detrás de un tambor janggu, un gayageum de madera y un haegeum en primer plano con colores intensos.
El Centro Cultural Coreano explora el vínculo entre tradición y k-pop (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural Coreano presentará desde el 27 de mayo la exposición K-POP al encuentro de la música tradicional coreana, que propone explicar cómo la música tradicional de Corea sigue presente en el k-pop, los k-dramas y otras expresiones contemporáneas de la cultura del país.

Con entrada libre y gratuita, la exposición reune instrumentos tradicionales, vestimentas, objetos rituales y escénicos, además de contenidos audiovisuales inspirados o reinterpretados en producciones actuales. La propuesta se completa con un programa especial de actividades participativas para las vacaciones de invierno dirigido a niñas, niños, adolescentes y familias.

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La apertura incluye la presencia de la curadora Shin Hyeju, quien ofrecerá una charla para explicar la intención curatorial del Centro Nacional de Gugak, co-organizador de la muestra en el marco del proyecto “Touring K-Arts 2026”. En paralelo, la profesora Park Hyein encabezará actividades participativas inspiradas en la muestra.

Vista aérea de un gayageum de madera, un haegeum marrón con su arco y un janggu de tambor con una baqueta, sobre un fondo blanco.
Una colección de instrumentos musicales tradicionales coreanos, incluyendo un gayageum, un haegeum y un janggu, expuestos con su belleza cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exhibición busca conectar el patrimonio cultural coreano con la cultura popular contemporánea a través de una experiencia inmersiva. El recorrido toma como eje la persistencia del gugak, nombre con el que se conoce a la música tradicional coreana, dentro de la actual expansión internacional de la k-culture.

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El primer eje, Gut, por el bienestar de hoy y la paz de mañana, introduce al público en el gut, un ritual tradicional coreano ligado a la espiritualidad y a la comunidad. La sección toma como referencia principal la película animada ganadora del Oscar K-Pop Demon Hunters y explora, mediante elementos rituales, música y recursos audiovisuales, de qué modo esas tradiciones continúan inspirando la cultura popular actual.

El segundo núcleo, Gat, el refinamiento del mundo, presenta el concepto de pungryu, asociado al disfrute artístico y a la sensibilidad estética en la tradición coreana. El recorrido vincula dramas coreanos, videoclips musicales e instrumentos tradicionales para mostrar la permanencia de esos valores culturales en producciones contemporáneas.

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Stray Kids

El tercer eje, Kkun, para quienes saben disfrutar, se concentra en el pansori, el pungmul y otras músicas populares tradicionales que aparecen en canciones y puestas escénicas de grupos como Stray Kids y BTS. La propuesta señala cómo artistas del k-pop incorporan ritmos, sonidos y recursos performáticos tradicionales en la escena global.

Una de las actividades permanentes de la muestra será Árbol Dangsan, mi deseo es…, abierta a todos los visitantes durante todo el horario de exhibición. Inspirada en tradiciones comunitarias coreanas, la experiencia invitará al público a escribir deseos en postales dispuestas en la sala y colgarlas en el “Árbol Dangsan”, con la idea de construir de manera colectiva un árbol de los deseos.

*K-POP al encuentro de la música tradicional coreana, del 27 de mayo al 5 de agosto, en el Centro Cultural Coreano, (Maipú 972, CABA). De lunes a viernes de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 hs. Entrada libre y gratuita.

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