El esposo de un destacado galerista neoyorquino, condenado por un complot de asesinato por encargo

El equipo legal del acusado argumentó que el dinero entregado a Triana Trevez era un pago atrasado por trabajos realizados en Cuba

Un jurado federal de Manhattan declaró culpable al ex marido de una destacada galerista neoyorquina de ordenar un espantoso asesinato que conmocionó al mundo del arte.

El marido, Daniel Sikkema, fue declarado culpable el viernes en el Distrito Sur de Nueva York de tres cargos de conspiración para contratar y pagar a un sicario que apuñaló repetidamente al galerista, Brent Sikkema, con un cuchillo de cocina en su casa de vacaciones en Río de Janeiro en 2024. La pareja se encontraba en medio de un proceso de divorcio, que incluía una batalla por la custodia de su hijo adolescente.

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“En medio de un polémico proceso de divorcio con su entonces esposo, Daniel Sikkema utilizó un teléfono de prepago para ordenar con crueldad el asesinato de su esposo en Río de Janeiro, Brasil", dijo Jay Clayton, fiscal federal del distrito, en un comunicado de prensa. Con el veredicto, añadió: “La tragedia de la muerte de Brent Sikkema tiene ahora una medida significativa de justicia".

El Sr. Sikkema ha mantenido su inocencia. Uno de sus abogados, Richard Levitt, declaró el sábado que el Sr. Sikkema apelaría su condena.

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El Sr. Sikkema se enfrenta a una pena obligatoria de cadena perpetua. No estaba claro si se había fijado una fecha para la audiencia de sentencia.

Brent Sikkema tenía 75 años cuando las autoridades brasileñas encontraron su cuerpo con 18 puñaladas en enero de 2024. A través de su galería, que ahora se llama Sikkema Malloy Jenkins, había apoyado durante mucho tiempo a artistas como Kara Walker, Jeffrey Gibson y Vik Muniz. Fue asesinado al comienzo de lo que iba a ser una vuelta de honor por el mundo del arte. El Sr. Gibson había sido seleccionado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 2024.

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El sicario que Daniel Sikkema contrató para matar a su esposo, Alejandro Triana Trevez, había trabajado como guardia de seguridad para la pareja. La policía de Brasil lo detuvo poco después del asesinato en una gasolinera a unos 965 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro.

El Sr. Trevez, de nacionalidad cubana, finalmente confesó y dijo que el Sr. Sikkema le había prometido pagarle por el asesinato. El Sr. Trevez está a la espera de juicio en Brasil.

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El equipo legal del acusado argumentó que el dinero entregado a Triana Trevez era un pago atrasado por trabajos realizados en Cuba

El equipo legal del Sr. Sikkema no negó que este hubiera pagado al Sr. Trevez unos 9.000 dólares antes y después del asesinato, ni que hubiera mentido a sus amigos y a las autoridades sobre su relación con el Sr. Trevez. Según The Wall Street Journal, que informó anteriormente sobre el veredicto, el abogado Levitt dijo a los miembros del jurado que el dinero constituía un pago atrasado por el trabajo que el Sr. Trevez había realizado mientras la pareja estaba en Cuba. El Sr. Levitt dijo que el Sr. Sikkema había mentido “porque entró en pánico después del asesinato”.

Las autoridades arrestaron inicialmente al Sr. Sikkema en marzo de 2024 por un cargo de fraude de pasaporte, lo que generó la preocupación de que estuviera planeando huir del país. A medida que se difundía la noticia de la muerte de su esposo, él mantuvo su inocencia y publicó en las redes sociales una fotografía de una rosa negra y una nota escrita en español: “Nuestro hijo y yo lloramos por ti sin lágrimas, lloramos por ti de la manera que más duele”.

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El Sr. Sikkema nació como Daniel García Carrera y se crió en Cuba. Pasó un tiempo trabajando como acompañante en España, una experiencia que relató en una autobiografía de 2006, Ticket to Paradise. Más recientemente, publicó videos en YouTube en los que ofrecía información turística sobre Nueva York.

Brent Sikkema se había sentido atraído por Río de Janeiro durante muchos años, y describía su apartamento allí como un verdadero “oasis” urbano.

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Fuente: The New York Times.

Fotos: Reuters/ Pilar Olivares.

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