Cultura

El esposo de un destacado galerista neoyorquino, condenado por un complot de asesinato por encargo

Brent Sikkema, quien apoyó a artistas como Kara Walker, fue hallado muerto a puñaladas en su apartamento de Brasil en 2024, en medio de un proceso de divorcio con su esposo

Guardar
Google icon
El equipo legal del acusado argumentó que el dinero entregado a Triana Trevez era un pago atrasado por trabajos realizados en Cuba
El equipo legal del acusado argumentó que el dinero entregado a Triana Trevez era un pago atrasado por trabajos realizados en Cuba

Un jurado federal de Manhattan declaró culpable al ex marido de una destacada galerista neoyorquina de ordenar un espantoso asesinato que conmocionó al mundo del arte.

El marido, Daniel Sikkema, fue declarado culpable el viernes en el Distrito Sur de Nueva York de tres cargos de conspiración para contratar y pagar a un sicario que apuñaló repetidamente al galerista, Brent Sikkema, con un cuchillo de cocina en su casa de vacaciones en Río de Janeiro en 2024. La pareja se encontraba en medio de un proceso de divorcio, que incluía una batalla por la custodia de su hijo adolescente.

PUBLICIDAD

“En medio de un polémico proceso de divorcio con su entonces esposo, Daniel Sikkema utilizó un teléfono de prepago para ordenar con crueldad el asesinato de su esposo en Río de Janeiro, Brasil", dijo Jay Clayton, fiscal federal del distrito, en un comunicado de prensa. Con el veredicto, añadió: “La tragedia de la muerte de Brent Sikkema tiene ahora una medida significativa de justicia".

El Sr. Sikkema ha mantenido su inocencia. Uno de sus abogados, Richard Levitt, declaró el sábado que el Sr. Sikkema apelaría su condena.

PUBLICIDAD

El Sr. Sikkema se enfrenta a una pena obligatoria de cadena perpetua. No estaba claro si se había fijado una fecha para la audiencia de sentencia.

Brent Sikkema tenía 75 años cuando las autoridades brasileñas encontraron su cuerpo con 18 puñaladas en enero de 2024. A través de su galería, que ahora se llama Sikkema Malloy Jenkins, había apoyado durante mucho tiempo a artistas como Kara Walker, Jeffrey Gibson y Vik Muniz. Fue asesinado al comienzo de lo que iba a ser una vuelta de honor por el mundo del arte. El Sr. Gibson había sido seleccionado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 2024.

El sicario que Daniel Sikkema contrató para matar a su esposo, Alejandro Triana Trevez, había trabajado como guardia de seguridad para la pareja. La policía de Brasil lo detuvo poco después del asesinato en una gasolinera a unos 965 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro.

El Sr. Trevez, de nacionalidad cubana, finalmente confesó y dijo que el Sr. Sikkema le había prometido pagarle por el asesinato. El Sr. Trevez está a la espera de juicio en Brasil.

El equipo legal del acusado argumentó que el dinero entregado a Triana Trevez era un pago atrasado por trabajos realizados en Cuba
El equipo legal del acusado argumentó que el dinero entregado a Triana Trevez era un pago atrasado por trabajos realizados en Cuba

El equipo legal del Sr. Sikkema no negó que este hubiera pagado al Sr. Trevez unos 9.000 dólares antes y después del asesinato, ni que hubiera mentido a sus amigos y a las autoridades sobre su relación con el Sr. Trevez. Según The Wall Street Journal, que informó anteriormente sobre el veredicto, el abogado Levitt dijo a los miembros del jurado que el dinero constituía un pago atrasado por el trabajo que el Sr. Trevez había realizado mientras la pareja estaba en Cuba. El Sr. Levitt dijo que el Sr. Sikkema había mentido “porque entró en pánico después del asesinato”.

Las autoridades arrestaron inicialmente al Sr. Sikkema en marzo de 2024 por un cargo de fraude de pasaporte, lo que generó la preocupación de que estuviera planeando huir del país. A medida que se difundía la noticia de la muerte de su esposo, él mantuvo su inocencia y publicó en las redes sociales una fotografía de una rosa negra y una nota escrita en español: “Nuestro hijo y yo lloramos por ti sin lágrimas, lloramos por ti de la manera que más duele”.

El Sr. Sikkema nació como Daniel García Carrera y se crió en Cuba. Pasó un tiempo trabajando como acompañante en España, una experiencia que relató en una autobiografía de 2006, Ticket to Paradise. Más recientemente, publicó videos en YouTube en los que ofrecía información turística sobre Nueva York.

Brent Sikkema se había sentido atraído por Río de Janeiro durante muchos años, y describía su apartamento allí como un verdadero “oasis” urbano.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Reuters/ Pilar Olivares.

Temas Relacionados

Daniel SikkemaBrent SikkemaRío de JaneiroMercado del Arte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Mairal defiende la fuerza de la cultura argentina frente a cualquier crisis económica y social

El autor argentino radicado en Montevideo afirma que ningún “mal gobierno” podrá doblegar “a la gente que todo el tiempo está escribiendo y haciendo música, teatro y cine”

Pedro Mairal defiende la fuerza de la cultura argentina frente a cualquier crisis económica y social

Richard Ford: “Si no me muero antes, publicaré una novela cómica sobre la eutanasia”

La presentación del ensayo más reciente de Ford en Barcelona se realizó mientras adelantaba el proyecto de una historia de tono humorístico inspirada en la decisión de un conocido que eligió la eutanasia asistida

Richard Ford: “Si no me muero antes, publicaré una novela cómica sobre la eutanasia”

Evelyn Cordero deslumbra a los 100 años con su pasión inquebrantable por el ballet en Chile

La legendaria maestra chilena sigue inspirando a varias generaciones al frente de su escuela de danza, donde demuestra que nunca es tarde para mover el cuerpo y el alma con energía y alegría

Evelyn Cordero deslumbra a los 100 años con su pasión inquebrantable por el ballet en Chile

El Centro Cultural Coreano explora el vínculo entre tradición y k-pop

La exhibición reúne piezas rituales, vestimentas e instrumentos para ilustrar la continuidad de la música y manifestaciones ancestrales coreanas dentro de las producciones populares actuales tanto en la música como en la televisión

El Centro Cultural Coreano explora el vínculo entre tradición y k-pop

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

La residencia conjunta abre un escenario inédito de colaboración que promueve nuevas redes y potencia la visibilidad de artistas y curadores argentinos en el contexto global del arte contemporáneo

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

DEPORTES

Acertó a los campeones en tres Mundiales consecutivos y sorprendió con su pronóstico para 2026: la sentencia del “vidente de las copas”

Acertó a los campeones en tres Mundiales consecutivos y sorprendió con su pronóstico para 2026: la sentencia del “vidente de las copas”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El presidente del ACA acompañó el Desafío Ruta 40 y destacó la presencia de grandes figuras

Thiago Tirante dio el golpe en Roland Garros: eliminó a Davidovich Fokina y avanzó a la tercera ronda

“No tienen respeto”: la reacción de Novak Djokovic ante los insólitos abucheos en Roland Garros

TELESHOW

Maxi López lanza su propio reality tras mudarse a la Argentina: en exclusiva, los detalles del proyecto

Maxi López lanza su propio reality tras mudarse a la Argentina: en exclusiva, los detalles del proyecto

La furia de Chechu Bonelli por el tema de la perra que tenía con Darío Cvitanich: “Es una persona que desconozco”

El beso que cambió todo en “Cuestión de peso”: los participantes ya no ocultan su historia

La romántica frase que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez que Wanda Nara había usado para su libro en Turquía

El ex One Direction que posó con una camiseta retro de Boca y recordó su visita a la Bombonera: “Fue increíble”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador renueva el régimen de excepción por 51.ª vez en medio de un histórico respaldo popular

El Salvador renueva el régimen de excepción por 51.ª vez en medio de un histórico respaldo popular

El gobierno de Guatemala reporta el mayor decomiso en 15 años tras operativo antidrogas en el occidente del país

El presidente Arévalo supervisa farmacia Proam y sistema de salud en Parramos, Chimaltenango

Panamá expulsará a trabajadores chinos tras agresión en obras del Cuarto Puente

El arresto de un ciudadano nicaragüense activa operativo en frontera norte de Costa Rica