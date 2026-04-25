Pablo Neruda y la sorprendente historia detrás del libro “España en el corazón”, un joya en papel de algodón

El raro ejemplar de 'España en el corazón', de Pablo Neruda, se exhibirá por primera vez en Chile

Un raro ejemplar de un libro sobre la Guerra Civil española del poeta chileno y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, escrito en papel de algodón que pudo provenir de uniformes de guerra, será exhibido por primera vez en Chile.

La obra, titulada España en el corazón, fue publicada por primera vez en 1938 en condiciones precarias, en pleno desarrollo del conflicto.

El libro relata “todas las vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo español producto de la guerra civil”, explicó a la AFP Loreto Millar, coordinadora de Conservación y Patrimonio del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile.

El libro fue publicado en 1938 durante la Guerra Civil española en condiciones precarias y con materiales inusuales

Neruda, galardonado con el Nobel de Literatura en 1971, llegó a vivir a Madrid en 1934, dos años antes del estallido de la Guerra Civil, un conflicto que marcó su vida literaria y política.

En España, el poeta forjó estrechos vínculos con intelectuales, artistas y escritores que adherían al bando republicano.

El ejemplar fue elaborado artesanalmente por soldados con algodón de trapo que pudo provenir de ropas y vendajes de milicianos caídos, según la Universidad de Chile.

El ejemplar del libro 'España en el Corazón' de Pablo Neruda se exhibe en la Biblioteca de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile

Sin embargo, más allá de lo que mencionan algunos biógrafos del poeta, “no existen antecedentes documentales que nos permitan afirmar a ciencia cierta que efectivamente esto pasó”, explicó la restauradora.

Tras su regreso a Chile, Neruda donó el ejemplar al Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, que, luego de un minucioso proceso de restauración, lo exhibirá por primera vez el jueves 30 de abril.

Fuente: AFP

[Fotos: Rodrigo Arangua/AFP]