Cultura

Pablo Neruda y la sorprendente historia detrás del libro “España en el corazón”, un joya en papel de algodón

El legendario poema sobre la Guerra Civil española en una edición especial, fabricada por soldados y restaurada a detalle, se exhibirá en el Archivo Central Andrés Bello de la capital chilena

Guardar
Pablo Neruda
El raro ejemplar de 'España en el corazón', de Pablo Neruda, se exhibirá por primera vez en Chile

Un raro ejemplar de un libro sobre la Guerra Civil española del poeta chileno y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, escrito en papel de algodón que pudo provenir de uniformes de guerra, será exhibido por primera vez en Chile.

La obra, titulada España en el corazón, fue publicada por primera vez en 1938 en condiciones precarias, en pleno desarrollo del conflicto.

El libro relata “todas las vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo español producto de la guerra civil”, explicó a la AFP Loreto Millar, coordinadora de Conservación y Patrimonio del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile.

Pablo Neruda
El libro fue publicado en 1938 durante la Guerra Civil española en condiciones precarias y con materiales inusuales

Neruda, galardonado con el Nobel de Literatura en 1971, llegó a vivir a Madrid en 1934, dos años antes del estallido de la Guerra Civil, un conflicto que marcó su vida literaria y política.

En España, el poeta forjó estrechos vínculos con intelectuales, artistas y escritores que adherían al bando republicano.

El ejemplar fue elaborado artesanalmente por soldados con algodón de trapo que pudo provenir de ropas y vendajes de milicianos caídos, según la Universidad de Chile.

Pablo Neruda
El ejemplar del libro 'España en el Corazón' de Pablo Neruda se exhibe en la Biblioteca de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile

Sin embargo, más allá de lo que mencionan algunos biógrafos del poeta, “no existen antecedentes documentales que nos permitan afirmar a ciencia cierta que efectivamente esto pasó”, explicó la restauradora.

Tras su regreso a Chile, Neruda donó el ejemplar al Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, que, luego de un minucioso proceso de restauración, lo exhibirá por primera vez el jueves 30 de abril.

Fuente: AFP

[Fotos: Rodrigo Arangua/AFP]

Temas Relacionados

Pablo NerudaGuerra Civil españolaLibroChile

Últimas Noticias

Han Kang: “No se puede hablar de esperanza de forma ligera, pero debemos aferrarnos a ella”

La escritora surcoreana Premio Nobel 2024, vivió en Barcelona la festiva jornada de Sant Jordi. “Fue muy agradable andar por calles engalanadas de lectura y libros, con sol”, afirmó

Han Kang: “No se puede hablar de esperanza de forma ligera, pero debemos aferrarnos a ella”

Llega “La noche de la Feria”: este sábado, ingreso gratis y horario extendido

Desde las 20 y hasta medianoche, habrá entrada libre y gratuita al predio de La Rural, con recitales de Leo García y Los Tipitos en el escenario de la nueva carpa montada en la pista central

Llega “La noche de la Feria”: este sábado, ingreso gratis y horario extendido

Contigo Perú: inaugura la exposición homenaje a Mario Vargas Llosa, emblema del país invitado a la Feria del Libro

La muestra inmersiva ‘El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura’ presenta un recorrido temporal y familiar para descubrir una nueva dimensión del escritor premio Nobel

Contigo Perú: inaugura la exposición homenaje a Mario Vargas Llosa, emblema del país invitado a la Feria del Libro

De un fracaso en la facultad a explicar la economía sin ecuaciones: Martín Tetaz presentó ‘Comprá campeón’ en la Feria del Libro

En diálogo con el analista Claudio Zuchovicki, el economista y exdiputado nacional compartió un recorrido por experiencias personales, ejemplos cotidianos e, inclusive, momentos de humor

De un fracaso en la facultad a explicar la economía sin ecuaciones: Martín Tetaz presentó ‘Comprá campeón’ en la Feria del Libro

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios

La comisión continental canceló un subsidio de 2 millones de euros. A la par, la entidad organizadora de la exposición anunció que no premiará a artistas de países investigados por crímenes de guerra

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios
DEPORTES
Dos goles en cinco minutos y remontada histórica: Manchester City clasificó a la final de la FA Cup por cuarta vez consecutiva

Dos goles en cinco minutos y remontada histórica: Manchester City clasificó a la final de la FA Cup por cuarta vez consecutiva

Mariano Navone dio pelea ante Zverev, pero cayó en tres sets y se despidió del Masters 1000 de Madrid

River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

El arquero estaba lesionado en el piso y el rival pateó igual: el polémico gol del Crystal Palace contra el Liverpool

“La mayor locura de la historia”: la épica definición en el ascenso inglés con un gol agónico y dos invasiones de cancha

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

Nicki Nicole llevó a su perro Goku a una producción de fotos: “Me enseñó a ser madre”

El comunicado de la familia de Juani Car contra Brian Sarmiento y Danielik: “Este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego”

INFOBAE AMÉRICA

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

La tonelada y media de cocaína decomisada en el sur de Costa Rica tenía calcomanías de Tarzán

La vida de Juan Gerardi inicia en Ciudad de Guatemala y se abre camino en la Iglesia

Mueren 31 perezosos importados para una atracción en Florida tras quedar expuestos al frío en un almacén

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel